Multe și mărunte: Distincţie pentru Ianis Hagi

Internaţionalul român Ianis Hagi a fost desemnat cel mai bun tânăr jucător al anului la Glasgow Rangers, în cadrul unei gale care a avut loc luni seara, informează clubul scoţian de fotbal. Hagi, în vârstă de 22 ani, a marcat 8 goluri şi a oferit 15 pase decisive în cele 46 de meciuri disputate în toate competiţiile pe parcursul acestui sezon în tricoul lui Rangers, grupare care a cucerit titlul de campioană a Scoţiei, pentru a 55-a oară în istoria sa, cu un număr record de puncte (102). Mijlocaşul român a sosit la Glasgow Rangers în ianuarie 2020, de la formaţia belgiană KRC Genk, mai întâi sub formă de împrumut pe şase luni, înainte ca scoţienii să-l transfere definitiv.

Primul neamţ în Liga Zimbrilor

CS Dinamo a anunţat, marţi, că a obţinut serviciile handbalistului german Christian Dissinger, medaliat european şi olimpic şi câştigător al Ligii Campionilor cu Vardar Skopje. Dissinger (29 de ani, 2.03 m) a jucat la TGS Friesenheim, Kadetten Schaffhausen, Atletico Madrid, TuS N-Lubbecke, THW Kiel şi RK Vardar. La echipa naţională a Germaniei are 19 prezenţe, cu 42 de goluri marcate. El are în palmares medalia de aur la CE din 2016 şi bronzul la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro 2016. Christian Dissinger este primul internaţional german care vine în campionatul României. Pentru sezonul viitor, Dinamo a mai anunţat transferul vedetei franceze Cedric Sorhaindo (FC Barcelona) şi revenirea coordonatorului Kamel Alouini.

Competiţii restartate în România

Federaţia Română de Judo a anunţat, ieri,pe site-ul său oficial, că România a primit din partea Uniunii Europene de Judo (UEJ) organizarea la Bucureşti a Cupei Europene de cadeţi şi a Cupei Europene de juniori, competiţii programate în acest an între 17-18 iulie, respectiv 31 iulie - 1 august. Decizia vine în urma întâlnirii de acum o săptămână dintre mai multe federaţii europene şi conducerea UEJ, unde mai multe ţări şi-au exprimat intenţia organizării celor două evenimente sportive.

Zakoc se desparte de Blaj

CSM Volei Alba Blaj a anunţat, ieri, încetarea relaţiilor contractuale cu antrenorul Darko Zakoc. Venit la conducerea echipei în octombrie 2014, Darko Zakoč este antrenorul cu care Volei Alba Blaj a obţinut toate performanţele europene şi interne: a calificat echipa în finala Ligii Campionilor (2018), finala Cupei CEV (2019) şi finala Cupei Challenge (2021) şi a câştigat cinci titluri naţionale (2015, 2016, 2017, 2019 şi 2020) şi trei Cupe ale României (2017, 2019 şi 2021). Darko Zakoc are o carieră împresionantă, antrenorul sârb câştigând 20 titluri naţionale, Volei Alba Blaj devenind a cincea echipă pe care a făcut-o campioană în premieră.

Vejle se salvează, Gâlcă pleacă

Clubul danez Vejle BK a anunţat, ieri, că se va despărţi de tehnicianul Constantin Gâlcă la sfârşitul acestui sezon. Echipa Vejle va juca în ultima etapă a play-out-ului din Danemarca la 24 mai, pe teren propriu, cu Lyngby. Vejle s-a salvat de la retrogradare cu trei etape înainte de finalul sezonului. Gâlcă antrenează formaţia daneză din martie 2019.

Revine maratonul din New York

Organizatorii maratonului de la New York au anunţat că în acest an competiţia va avea loc, urmând să participe 33.000 de concurenţi. Maratonul este programat la 7 noiembrie. În 2020, maratonul nu a avut loc, din cauza pandemiei de coronavirus. Alergătorii înscrişi pentru ediţia anulată au opţiunea de a-şi primi înapoi banii de înscriere sau pot concura la ediţia din 2021, la cea din 2022 sau la cea din 2023. Dintre cei peste 30.000 de alergători înscrişi anul trecut, 54 la sută au ales să alerge la ediţia din acest an.

