Multe și mărunte:Fără spectatori, la Reykjavik

Meciul naţionalei României cu Islanda, programat în deplasare, la 8 octombrie, în semifinalele barajului pentru Campionatul European, se va disputa fără spectatori. Federaţia islandeză a emis o informare cu privire la noile decizii ale autorităţilor naţionale din Islanda în contextul pandemiei Covid-19. Ministerul Sănătăţii din Islanda a reevaluat situaţia pandemiei în statul nordic şi a modificat normele începând de luni. Decizia vine după ce Islanda a înregistrat ieri 63 de noi cazuri pozitive coronavirus, al doilea record pentru o zi din luna aprilie până acum. Astfel, deşi UEFA anunţase că ţările-gazdă pot primi fanii proprii până la 30 la sută din capacitatea stadionului (fără aceeaşi posibilitate pentru fanii oaspeţi), Islanda-România se va juca fără spriinul suporterilor pentru islandezi.

Bălaşa, în locul lui Nedelcearu

Federaţia Română de Fotbal (FRF) a anunţat, ieri pe site-ul oficial, că selecţionerul Mirel Rădoi l-a convocat de urgenţă pe fundaşul Universităţii Craiova, Mihai Bălaşa, aflat iniţial pe lista adiţională a jucătorilor echipei naţionale pentru partidele din octombrie. Bălaşa va fi prezent alături de tricolori chiar de la antrenamentul din această seară, primul pentru România înaintea semifinalei pentru Euro. Fundaşul Ionuţ Nedelcearu, care s-a prezentat la naţională, a părăsit cantonamentul de la Mogoşoaia, el neputând să joace în cele trei meciuri care urmează, deoarece va face vizita medicală la un club la care va fi transferat de Ufa, este vorba de AEK Atena

Comédie clasică pe două roţi

Cea mai importantă cursă ciclistă „clasică”, Liège-Bastogne- Liège, a avut în ediţia 2020, un final tragicomic. Victoria a revenit slovenului Primoz Roglic (Jumbo Visma). În condiţiile unui sprint final între cinci rutieri, proaspătul campion mondial Julian Alaphilippe (Quick Step) s-a deprins cu câţiva metri înainte de finiş, dar convins că va câştiga a ridicat braţele în semn de bucurie. Numai că Roglic a venit tare din urmă şi i-a „furat” victorie la fotofiniş. Mai mult, Julian s-a trezit pe locul V, fiind declasat pentru că i-a încurcat pe ceilalţi participanţi la sprint, astfel că podiumul a fost completat de eleveţianul Marc Hirschi (Sunweb) şi slovenul Tadej Pogacar (UAE).

Man şi Moruţan, la tineret

Selecţionerul echipei under 21 a României, Adrian Mutu, a decis să apeleze la Dennis Man şi Olimpiu Moruţan pentru meciurile cu Ucraina şi Malta, din preliminariile Euro-2021. “Având în vedere că jucătorii de la FCSB, Dennis Man şi Olimpiu Moruţan, au bifat azi al doilea rezultat negativ consecutiv, selecţionerul Adrian Mutu a decis să apeleze la serviciile celor doi pentru duelurile cu Ucraina şi Malta”, se arată pe site-ul FRF. În 9 octombrie, tricolorii U21 vor întâlni Ucraina, în deplasare, iar la 13 octombrie vor evolua la Giurgiu, cu Malta, în preliminariile Euro-2021.

Programul CFR în Liga Europa

CFR Cluj începe grupa A a Ligii Europa în deplasare, cu ŢSKA Sofia, în 22 octombrie, de la ora 19.55, conform programului anunţat de UEFA. Tot atunci va avea loc meciul Young Boys - AS Roma. La 29 octombrie, de la ora 22.00, vor avea loc meciurile: AS Roma - ŢSKA Sofia şi CFR Cluj - Young Boys. În etapa a treia, la 5 noiembrie, AS Roma joacă împotriva CFR Cluj de la ora 19.55, iar Young Boys cu ŢSKA Sofia, de la ora 22.00. La 26 noiembrie este programată etapa a patra a grupei A, cu meciurile ŢSKA Sofia - Young Boys (19:55) şi CFR Cluj - AS Roma (22:00). În 3 decembrie, campioana României joacă tot pe teren propriu, cu ŢSKA Sofia, în timp ce AS Roma întâlneşte acasă pe Young Boys. Meciurile din grupa A se încheie la 6 decembrie, cu programul Young Boys - CFR Cluj şi ŢSKA Sofia - AS Roma, de la ora 19.55.

Blat la dublu, cu românce?

Meciul Andreea Mitu/ Patricia Ţig - Madison Brengle/Iana Sizikova (SUA/Rusia), scor 7-6 , 6-4, din turul I al probei de dublu feminin de la Roland Garros, este în atenţia poliţiei franceze, pentru un posibil aranjament la pariuri, potrivit publicaţiei germane Die Welt, citată de presa internaţională.Poliţia a deschis o anchetă după ce a fost raportat un număr neobişnuit de mare de pariuri la această partidă.O evoluţie suspectă a jucătoarei ruse a fost înregistrată în game-ul al cincilea al setului secund. În acel joc, Sizikova a comis două duble greşeli şi nu a ajuns la o minge care pare accesibil de returnat. Româncele au obţinut break-ul la zero şi au preluat conducerea cu 3-2. Sizikova, 25 de ani, ocupă locul 89 în clasamentul probei de dublu şi locul 652 la simplu.