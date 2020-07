Multe și mărunte:Finala rămâne pe 22 iulie

Secretarul general al LPF, Justin Ştefan, a declarat, ieri că data finalei Cupei României, 22 iulie, nu poate fi modificată, aşa cum a cerut clubul CS Universitatea Craiova. „ Din păcate, nu am putut onora solicitarea celor de la Craiova, tocmai pentru faptul că, dacă am fi împins mai târziu finala Cupei României şi ar fi apărut cazuri de Covid în cazul vreuneia dintre cele două echipe din finală, nu mai aveam date pentru disputarea acesteia înainte de 3 august, când trebuie comunicate echipele participante în cupele europene”, a declarat Ştefan. CSU Craiova a cerut ca finala Cupei României să se desfăşoare după încheierea Ligii I. Oltenii se tem că FCSB, una dintre finaliste, şi-ar putea menaja o parte dintre jucători la meciul din Liga I cu principala rivală la titlu a craiovenilor, CFR Cluj, care va avea loc sâmbătă.

Lucescu îşi va face test

Tehnicianul Mircea Lucescu a declarat, joi, că la vizita făcută echipei Dinamo în cantonament, în urmă cu o zi, a respectat toate regulile de distanţare şi că a fost foarte surprins de vestea cazurilor de Covid-19 de la gruparea bucureşteană. El a precizat că deşi nu a avut contact fizic cu nimeni în timpul vizitei de miercuri, îşi va face un test pentru coronavirus. “Totul s-a petrecut respectând absolut toate regulile. N-am dat mâna cu niciunul, nu i-am îmbrăţişat, aveam mască. După ce am avut o scută discuţie m-am suit în maşină şi am plecat acasă. Am rămas azi-dimineaţă extrem de surprins când am aflat că au fost testaţi şi că unii aveau simptome. Acolo nu am intrat în niciun fel de încăpere. Luni mă duc şi fac testul”, a spus Lucescu la Digi Sport. Mircea Lucescu, în vârstă de 74 de ani, i-a vizitat pe jucătorii echipei Dinamo, miercuri, cu o zi înaintea anunţului că şase fotbalişti „alb-roşii” sunt pozitivi cu virusul Sars-CoV-2.

Serena alege America

Antrenorul Serenei Williams, Patrick Mouratoglou, spune că este greu ca o jucătoare să evolueze atât la turneele din SUA, cât şi la cele din Europa, sugerând astfel că eleva lui va juca numai la US Open, unde şi-a anunţat deja participarea, nu şi la Roland Garros. „ Cred că jucătorii trebuie să aleagă practic. Rămâi în Europa sau mergi în America? Trebuie să aflăm dacă va exista o carantină la întoarcerea în Europa din America. Dacă există, practic trebuie să alegeţi între SUA sau sezonul de zgură din Europa. Eşti un profesionist şi trebuie să joci, dar pe termen scurt sportivii trebuie să aleagă între SUA şi Europa”, a spus Mouratoglou, pentru Tennis365. Întrerupt de pandemia de coronavirus, circuitul feminin se reia la 3 august, la Palermo, cu un turneu de categorie WTA Internaţional. US Open se va disputa la datele iniţiale, 31 august - 13 septembrie, iar turneul de la Roland Garros, al doilea turneu de Grand Slam al anului, programat iniţial între 24 mai şi 7 iunie, a fost amânat pentru 20 septembrie - 4 octombrie.

Porto redevine campioană

FC Porto a devenit pentru a XXIX-a oară campioană a Portugaliei, după ce a învins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (0-0), echipa Sporting Lisabona, în etapa a XXXII-a a sezonului. Danilo Pereira a marcat golurile în minutele 67 şi 90+1. Cu două etape rămase de jucat, FC Porto a acumulat 79 de puncte şi nu mai poate fi ajunsă de rivala Benfica Lisabona, 71 de puncte, clasată pe locul al doilea. Acesta este primul titlu al „dragonilor” după un sezon în care Benfica a triumfat în competiţia internă.Imediat după încheierea meciului, mai mulţi suporteri au început să se adune în jurul Estadio do Dragao şi în centrul oraşului Porto, deşi autorităţile locale au solicitat respectarea reglementărilor sanitare şi de securitate. La 1 august, elevii antrenaţi de Sergio Conceiçao au ocazia de a realiza eventul dacă vor câştiga Cupa Portugaliei, după finala cu Benfica.

A căutat să se ascundă

Unitatea de Integritate în Atletism a anunţat, joi, că sportiva americană Deajah Stevens a fost suspendată 18 luni din cauza neîndeplinirii obligaţiilor legate de localizare. Sancţiunea este valabilă din 17 februarie, când atleta a fost suspendată provizoriu. Stevens, care are dreptul să facă apel, ratează Jocurile Olimpice de la Tokyo. În vârstă de 25 de ani, sportiva s-a clasat pe locul VII în proba de 200 m la JO de la Rio, în 2016, şi pe locul cinci la CM de la Londra, în 2017, în aceeaşi probă.