Multe și mărunte: Florinel Coman nu merge la Reykjavik

Mihai Stoica spune că atacantul echipei FCSB Florinel Coman va rata meciul primei reprezentative a Românei cu naţionala Islandei, din barajul pentru Euro-2020. „Coman va lipsi o perioadă mai lungă. Nu anticipez (n.r. - că va lipsi de la echipa naţională), ci ştiu. Este, din nefericire pentru noi şi pentru echipa naţională, o accidentare serioasă. Intrarea aia sălbatică a lăsat urme”, a declarta Stoica, la ProX. Coman s-a accidentat în meciul cu Backa Topola, care a avut loc, joi, în turul al doilea preliminar al Ligii Europa. El a fost înlocuit în minutul 73, cu Horşia. România va evolua, la 8 octombrie, în Islanda, în semifinalele barajului de calificare la turneul final al Campionatului European.

Haţegan îl fluieră pe Lucescu

Arbitrul Ovidiu Haţegan a fost delegat de UEFA la partida pe care Dinamo Kiev, formaţia antrenată de Mircea Lucescu, o va disputa în deplasare cu Gent în play-off-ul Ligii Campionilor. Haţegan va fi ajutat de arbitrii asistenţi Octavian Şovre şi Sebastian Gheorghe, în timp ce al patrulea oficial va fi Sebaastian Colţescu. Din camera VAR vor superviza partida italienii Massimiliano Irrati (arbitru VAR) şi Ciro Carbone (asistent VAR). Învingătoarea duelului se va califica în grupele Ligii Campionilor, în timp ce învinsa va evolua în acest sezon în grupele Ligii Europa.

Sfatul sportivilor

Fosta handbalistă Cristina Vărzaru, în prezent secretar general al FR Handbal, a fost aleasă în funcţia de preşedinte al Comisiei Sportivilor din cadrul COSR.Conform statutului COSR, Cristina Vărzaru va face astfel parte şi din Comitetul Executiv COSR pentru următorii 4 ani. Componenţa Comisiei Sportivilor este următoarea: Cristina Vărzaru (handbal / preşedinte), Ana Maria Popescu (scrimă), Marian Drăgulescu (gimnastică), Andreea Chiţu (judo), Horia Tecău (tenis), Robert Glinţă (înot), Constantin Popovici (înot), Laura Coman (tir), Raluca Strămăturaru (bob şi sanie), Denisa Tilvescu (canotaj), Ciprian Tudosă (canotaj), Adrian Crişan (tenis de masă), Daniel Carpo (rugby), Gabriel Vişoiu (biliard/pool).

Jucători excluşi de la Roland Garros

Cinci jucători au fost excluşi de pe tabloul calificărilor de la Roalnd Garros, dintre care doi testataţi pozitiv cu noul coronavirus şi trei în calitate de cazuri de contact. Numele lor nu a fost dat publicităţii de organizatori. Calificările se desfăşoară de luni până vineri, iar meciurile de pe tabloul principal încep la 27 septembrie şi durează până la 11 octombrie. Programat iniţial să ia startul la finalul lunii mai, French Open a fost amânat patru luni, din cauza pandemiei de coronavirus.

Mai rău ca la FCSB

Al Hilal, echipa antrenată de Răzvan Lucescu, a terminat la egalitate, scor 0-0, meciul disputat, duminică, la Al Wakrah (Qatar), întâlnire considerată în deplasare, cu formaţia iraniană Shahr Khodro, în etapa a V-a a Grupei B a Ligii Campionilor Asiei. Din echipa saudită au lipsit 15 jucători testaţi pozitiv cu noul coronavirus. Clubul lui Răzvan Lucescu a cerut amânarea partidei, dar a fost refuzat. Conform regulilor AFC, campioana Asiei en titre a putut juca deoarece 14 dintre jucătorii săi erau disponibili, inclusiv doi portari.

Wawrinka schimbă antrenorul

Jucătorul elveţian de tenis Stan Wawrinka a anunţat pe contul său de Instagram că a încetat colaborarea cu antrenorul Magnus Norman. Sub conducerea lui Magnus Norman, Wawrinka a câştigat Openul Australiei, Roland-Garros şi US Open. „Mulţumesc! După 8 ani împreună, eu şi Magnus Norman am decis să ne separăm. Am avut o colaborare solidă, agreabilă şi fructuoasă. Mulţumesc că m-ai ajutat să câştig tot ce puteam visa să câştig”, a scris Wawrinka pe Instagram.