Multe și mărunte:Focar de infecţie la judo

*Loturile naţionale de judo ale României se confruntă cu un focar de coronavirus, nu mai puţin de 17 sportivi, 16 băieţi şi o fată, fiind depistaţi pozitiv, a declarat, pentru AGERPRES, directorul departamentului internaţional din cadrul Federaţiei Române de Judo, Eduard Zgorcea. „Din loturile masculine care se pregătesc la Poiana Braşov, seniori şi tineret, 16 sportivi au fost depistaţi pozitiv şi 3 membri ai staff-ului tehnic. În plus, la Cluj, unde se pregăteşte lotul feminin, a fost depistată o sportivă, Elena Stere, care se află în izolare. Nu ştim de unde a apărut, pentru că şi eu sunt confirmat cu COVID, deşi nu am luat legătura cu ei, am lucrat doar de acasă. În plus, la testele de acum două săptămâni, toţi au ieşit negativ”, a declarat Eduard Zgorcea. Toţi membrii loturilor masculine şi feminine au repetat testele la o clinică privată şi se aşteaptă rezultatele, a mai spus oficialul FRJ. Printre sportivii depistaţi pozitiv la coronavirus se află Marcel Cercea şi Adrian Şulcă, membri de bază ai lotului masculin de judo.

Slavia lui Stanciu, semieşec

Echipa cehă Slavia Praga, cu mijlocaşul Nicolae Stanciu titular, a terminat la egalitate, scor 0-0, meciul disputat, marţi, pe teren propriu, cu formaţia daneză Midtjylland, în prima manşă a play-off-ului preliminariilor Ligii Campionilor, Stanciu a fost înlocuit, în minutul 90^1, cu Takacs. Marţi, s-au mai jucat partidele următoare: Krasnodar (Rusia) - PAOK Salonic (Grecia) 2-1 (1-1); Maccabi Tel Aviv (Israel) - FC Salzburg (Austria) 1-2 (1-0). Partidele retur vor avea loc la 30 septembrie, de la ora 22.00.

Rezultate modeste la handbal

Echipa de handbal masculin Potaissa Turda a remizat, marţi, pe teren propriu, cu formaţia franceză Fenix Toulouse, scor 35-35 (17-15), în prima manşă din turul secund al EHF European League. Manşa retur va avea loc peste o săptămână, iar câştigătoarea din dubla manşă se va califica în grupele competiţiei. În primul tur, Potaissa a eliminat croaţii de la HRK Gorica, 56-53 la general. Tot marţi a jucat şi HCDS Constanţa, cu portughezii de la Sporting, scor 27-27 (14-16), în prima manşă din turul secund. În primul tur, HCDS Constanţa a eliminat echipa rusă HC Victor, cu 54-45 la general. În EHF EL, România mai este reprezentată de Dinamo Bucureşti, repartizată direct în faza grupelor.

Victorie şi atât

România a învins la Mogoşoaia, cu scorul de 4-1, reprezentativa Croaţiei, în prelimianriile Campionatului European de fotbal feminin din 2022. În aceeaşi zi, , Elveţia – Belgia a învins 2-1. În urma acestor rezultate, Elveţia conduce în clasamentul Grupei H, cu 16 puncte (din şase meciuri), urmată de Belgia, cu 15 puncte (6), România, cu şase puncte (5), Croaţia, cu patru puncte (6) şi de Lituania, niciun punct (5). Echipa României mai are de jucat cu Lituania şi Croaţia în deplasare şi cu Elveţia acasă, dar şansele de calificare la turneul final sunt infime.

Frank de Boer, selecţionerul Olandei

Federaţia Olandeză de Fotbal a anunţat, ieri,că noul selecţioner al echipei naţionale este Frank de Boer. Fostul fundaş al Ajaxului şi Barcelonei a semnat un contract pe doi ani, valabil până la finalul Cupei Mondiale din Qatar. Selecţionerul îşi preia imediat îndatoririle, astfel că se afla pe bancă la meciul amical cu Mexic din 7 octombrie şi la partidele cu Bosnia şi cu Italia, din 11 şi 14 octombrie, din Liga Naţiunilor. În vârstă de 50 de ani, De Boer a mai antrenat formaţiile Ajax Amsterdam, Inter Milano, Crystal Palace şi, ultima dată, Atlanta United. La naţională, el îi succede lui Ronald Koeman, plecat la FC Barcelona.

Domenicali, director la F1 Group

Fostul manager al echipei Ferrari Stefano Domelicali îl va înlocui pe Chase Carey în funcţia de CEO al deţinătorului drepturilor comerciale ale Formulei 1, F1 Group. Italianul Domenicali, 55 de ani, a condus Scuderia Ferrari între 2008 şi 2014, după ce, anterior, a fost director sportiv timp de zece ani. El este din 2016 directorul executiv al producătorului de automobile sport Lamborghini, companie deţinută de Audi, parte a Volkswagen Group, şi preşedinte al comisiei de monoposturi a FIA. Domenicali a fost conducătorul Ferrari când echipa de la Maranello a cucerit ultimul titlu mondial în F1, în 2008, la constructori. Transferul de putere la vârful executiv al F1 Group se va face până la finalul acestui an. Carey va rămâne preşedinte al F1 Group.

Odegaard, contaminat cu virusul

Mijlocaşul ofensiv norvegian al echipei Real Madrid, Martin Odegaard, a fost testat pozitiv cu noul coronavirus. Jucătorul va intra în izolare timp de zece zile. Odegaard, 21 de ani, a fost transferat de Real Madrid, în ianuarie 2015, de la echipa norvegiană Stromsgodset. El a fost împrumutat apoi la Heerenven, Vitesse Arnhem şi Real Sociedad. În această vară, internaţionalul norvegian (22 de selecţii şi un gol) a fost cooptat în lotul echipei campioane a Spaniei şi a fost testat pozitiv chiar după meciul cu fosta lui formaţie, Real Sociedad (0-0), care a avut loc duminică, la San Sebastian, în prima etapă a LaLiga, partidă în care a fost titular şi a jucat 69 de minute.