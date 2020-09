Multe și mărunte: Gazul vine cu tancul

Fostul internaţional portughez Jorge Costa este noul antrenor principal al echipei Gaz Metan Mediaş, informează gazisti.ro. În vârstă de 48 de ani, Jorge Costa a evoluat cea mai mare parte a carierei de fotbalist la FC Porto şi a jucat de 50 de ori în naţionala Portugaliei. Era un fundaş de o forţă considerabilă, fiind supranumit „Tancul”. Ca antrenor, Costa a mai pregătit în România pe CFR Cluj, în sezonul 2011-2012. Jorge Costa îl înlocuieşte la Gaz Metan pe cehul Dusan Uhrin, al cărui contract a fost suspendat de conducerea clubului.

Câinii s-au prins în Hora

Formaţia Dinamo a fost învinsă, ieri, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (1-0), de echipa UTA Arad, în ultimul meci al etapei a cincea din Liga I. Arădenii au obţinut prima victoria în actualul sezon al Ligii I. Ioan Hora a marcat din penalti, în minutul 42, acordat după un fault al lui Puljic asupra lui Ursu. Clasament după cinci etape: 1. Universitatea Craiova – 15 p; 2. CFR – 11 p; 3. FCSB – 9 p (12-7); 4. Poli Iaşi – 9 p (10-12); 5. Botoşani – 8 p (9-5); 6. Hermannstadt – 8 p.

Tratamente interzise la Astra

Jucătorii Kehinde Fatai, Takayuki Seto şi Alexandru Ioniţă de la Astra Giurgiu au urmat un tratament interzis de Agenţia Mondială Antidoping, informează gsp.ro. Cei trei au urmat un tratatment intravenos cu vitamine şi minerale la o clinică privată din Bucureşti, care a postat în scop publicitar imagini cu ei pe reţelele de socializare. Agenţia Naţională Antidoping (ANAD) s-a autosesizat şi a deschis o anchetă. Acest tip de tratament devine unul interzis de WADA dacă prin perfuzie este introdusă în corpul unui sportiv o cantitate mai mare de 100 de mililitri a 12 ore şi există suspiciuni că acea cantitate a fost depăşită. Seto, Fatai şi Ioniţă vor fi suspendaţi provizoriu după ce ANAD îi va notifica de începerea cercetării în cazul lor.

Transfer de marcă la Viitorul

FC Viitorul Constanţa anunţă transferul jucătorului Adrian Stoian, care a semnat un contract valabil pentru un an cu drept de prelungire pentru încă un sezon. În vârstă de 29 de ani, Adrian Stoian evoluează ca atacant şi are o carieră de peste 10 ani în fotbalul italian, unde a disputat peste 250 de partide, dintre care 95 în Serie A. Format la Şcoala de Fotbal „Gheorghe Popescu”, Stoian a evoluat în carieră pentru echipele AS Roma, Pescara, Bari, Genoa, Chievo Verona, Crotone, FCSB şi ultima oară pentru Livorno.

La loc comanda!

Guvernul olandez a anunţat, luni seară, că manifestaţiile sportive nu vor mai avea loc cu public, decizie acceptată cu regret de Federaţia Olandeză de Fotbal. „Fotbalul a făcut totul şi a investit masiv pentru a crea un mediu sigur pe stadioane. Credem că a funcţionat bine şi cercetările arată că totul merge bine. Totuşi, Guvernul a optat pentru aceste măsuri şi noi trebuie să le acceptăm. Din nefericire”, a anunţat KNVB. În primele trei etape, meciurile din campionatul Olandei s-au disputat cu un număr limitat de spectatori.

Cupa Stanley, la Tampa

Echipa Tampa Bay Lightning a câştigat pentru a doua oară în istoria sa Cupa Stanley, trofeul pentru campioana Ligii profesioniste nord-americane de hochei pe gheaţă (NHL), după ce a învins Dallas Stars, cu scorul general de 4-2. Tampa Bay Lightning, campioana NHL în 2004, a obţinut al patrulea succes, decisiv, în duelul cu Stars de luni seară, la Edmonton, câştigând cu 2-0 cel de-al şaselea meci al finalei. Succesul reprezintă o revanşă pentru franciza din Tampa Bay.. Anul trecut, când a egalat recordul de victorii în sezonul regulat (62), deţinut până atunci de Detroit Red Wing, echipa a fost eliminată în primul tur al play-off-ului, de Columbus Blue Jackets.