Multe și mărunte: Grupă infernală pentru Lucescu

Revenit în Liga Campionilor pe banca noii sale formaţii, Dinamo Kiev, antrenorul Mircea Lucescu, a avut parte de o tragere la soţi infernală: Dinamo Kiev face parte din grupa G, cu Juventus Torino, FC Barcelona şi Ferencvaros Budapesta. Celelalte grupe sunt: Bayern München, Atletico Madrid, Salzburg, Lokomotiv Moscova (A), Real Madrid, Şahtar Doneţk, Inter Milano, Borussia Mönchengladbach (B), FC Porto, Manchester City, Olympiakos Pireu, Olympique Marseille (C), FC Liverpool, Ajax Amsterdam, Atalanta, Mittjylland (D), FC Sevilla, Chelsea, FK Krasnoda, Rennes (E), Zenit St.Petersburg, Borussia Dortmund, Lazio, FC Bruges (F), PSG – Manchester United, RB Leipzig, Basakşehir Istanbul (H). Meciurile din grupe se vor disputa între 20 octombrie şi 9 decembrie.

Lewa, naturlich!

În cadrul galei fotbalului european de la Geneva, polonezul Robert Lewandowski (Bayern) a fost ales de UEFA jucătorul anului, în detrimentul coechipierului său din poartă Manuel Neuer şi al belgianului Kevin De Bruyne de la Manchester City. Lewandowski a primii şi trofeul pentru atacantul sezonului 2019/2020 al Ligii Campionilor.Jucătoarea anului a fost aleasă daneza Pernille Harder (VfL Wolfsburg / Chelsea FC). Antrenorul anului a fost desemnat Hans-Dieter Flick de la Bayern, ceilalţi nominalizaţi fiind tot tehnicieni germani: Jürgen Klopp (FC Liverpool) şi Julian Nagelsmann (Leipzig). Antrenorul anului în fotbalul feminin este francezul Jean-Luc Vasseur (Olympique Lyon).

Andone, mazilit la Giurgiu

Antrenorul Bogdan Andone a fost demis de la conducerea tehnică a echipei Astra Giurgiu. El consideră că demiterea lui este o nedreptate, în condiţiile în care a Astra a terminat pe lcoul 3 sezonul trecut, în Liga I. În acest sezon, Astra ocupă locul 16, ultimul, cu un punct în cinci etape. Fost antrenor al FCSB, Andone era pe banca Astrei din octombrie 2019.În privinţa succesorului lui Andone, conducerea clubului Astra Giurgiu a încercat să-l convingă pe Edward Iordănescu, dar acesta încă nu şi-a dat acordul.

„Meme” revine în public

Mihai Stoica a anunţat, ieri, că a revenit în funcţia de manager general al FCSB, el menţionând că în contextul în care Gigi Becali a decis să nu mai aibă apariţii în spaţiul public este necesar ca gruparea bucureşteană “să aibă o voce”.“Revin în funcţia pe care am pierdut-o în 4 martie 2014, cu aceleaşi atribuţiuni, voi fi managerul general al clubului, iar implicarea mea va fi la fel ca cea pe care am avut-o în perioada 2004-2014, cu pauza de rigoare pentru că am făcut o specializare la Unirea Urziceni. Patronul acestei echipe a hotărât să nu mai aibă apariţii în spaţiul public şi trebuie ca acest club să aibă o voce, pentru că acest club are cei mai mulţi suporteri din România. Calea pe care a ales-o Gigi Becali nu poate să implice şi o asemenea activitate. Sunt probleme pe care le discutăm zilnic, dar nu cred că ar fi în regulă să fac public motivul”, a spus Stoica.

Au luat şi Supercupa

Formaţia Bayern München a câştigat Supercupa Germaniei, după ce a învins, miercuri, cu scorul de 3-2, echipa Borussia Dortmund. Bayern a obţinut al cincilea trofeu în 2020, după Cupa şi Campionatul Germaniei, Liga Campionilor şi Supercupa Europei. Pentru Bayern au marcat Corentin Tolisso ('19) şi Thomas Müller ('32) şi Joshua Kimmich ('82). Golurile echipei Borussia au fost înscrise de Julian Brandt ('39) şi Erling Haaland ('55).