Multe și mărunte:Hagi şi-a adus antrenori spanioli

FC Viitorul a anunţat,ierii, că noul tehnician al echipei constănţene este spaniolul Ruben Alfonso de la Barrera Fernandez. Antrenorul a semnat, în prezenţa lui Gheorghe Hagi, a preşedintelui clubului - Gheorghe Popescu şi a directorului sportiv - Zoltan Iasko, un contract valabil pentru următorii doi ani. Ruben de la Barrera va fi ajutat în noul său mandat de trei colaboratori, conaţionalii Francisco Ruiz, Pere Romeu şi Ivan Penaranda., Ruben de la Barrera a fost manager al formaţiei Al Ahli din Qatar în perioada decembrie 2018 - noiembrie 2019, precum şi antrenor secund la Real Sociedad. După semnarea contractului cu FC Viitorul Constanţa, noul staff tehnic a vizitat baza sportivă a echipei dobrogene.

Retrageri de la US Open

Jucătoarele Elina Svitolina (5 WTA), şi Kiki Bertens (7 WTA) s-au retras de la turneul de Grand Slam, US Open.Svitolina a precizat, într-un comunicat, că simte că nu poate face deplasarea în SUA fără să-şi pună echipa şi fără să se pună pe sine în mare pericol. Bertens s-a retras din cauza restricţiilor impuse de guvernul olandez, conform cărora cei care se întorc din Statele Unite trebuie să stea în carantină două săptămâni. Dintre jucătoarele din top 20, s-a retras de la competiţia americană şi Ashleigh Barty, liderul mondial. Este posibil ca şi Simona Halep să aleagă să nu participe la US Open. Ea încă nu a luat o decizie cu privire la acest turneu, însă a afirmat că în condiţiile actuale cel mai probabil nu va merge în SUA. US Open ar trebui să se desfăşoare la datele iniţiale, 31 august - 13 septembrie, fără spectatori şi cu un strict protocol sanitar. La acest tuneu nu vor exista calificări.

Jakobsen a ieşit din comă

Ciclistul Fabio Jakobsen, care a suferit un accident grav în Turul Poloniei, a ieşit din coma indusă, au anunţat, vineri, organizatorii competiţiei. Jakobsen este spitalizat la Sosnowiec şi starea sa este bună. “Avem veşti bune de la spitalul din Sosnowiec. Fabio Jakobsen s-a trezit din comă. Starea sa este “bun㔄, este anunţul de pe contul de Twitter al Turului Poloniei. Un accident grav a avut loc, miercuri, în etapa I a Turului Poloniei, cu doar câţiva metri înaintea linie de sosire. Doi ciclişti olandezi au fost implicaţi în acest accident, Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) şi Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step). La sprint, Groenewegen era la conducere cu câţiva metri de linia de sosire când i-a tăiat calea lui Jakobsen, care încerca să-l depăşească prin dreapta. Groenewegen s-a ciocnit cu Jakobsen, iar acesta din urmă a fost proiectat violent în panourile publicitare de pe marginea drumului, lovind şi un oficial.

James poate ajunge la Arsenal

Mijlocaşul columbian James Rodriguez va pleca de la Real Madrid în această vară şi ar putea ajunge la Arsenal. Rodriguez mai are contract cu Real Madrid până în 2021. Impresarul columbianului, Jorge Mendes, caută de mai multe săptămâni o soluţie pentru jucător, iar Arsenal este echipa care „manifestă cel mai mare interes pentru el”, notează As. Venit la Real în 2014 pentru 80 de milioane de euro de la AS Monaco, columbianul de 29 de ani a marcat 37 de goluri în 125 de meciuri. Din 2017 până în 2019, el a fost împrumutat la Bayern München.