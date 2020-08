Multe și mărunte:Inter, la chermeză cu Lautaro

Formaţia Internazionale Milano s-a calificat în finala Ligii Europa, după ce a învins, luni, la Düsseldorf, cu scorul de 5-0 (1-0), echipa Şahtar Doneţk, în semifinalele competiţiei. Golurile au fost marcate de Lautaro Martinez ('19, '74), D'Ambrosio ('64) şi Lukaku ('78, '84). În finală, vineri, la Köln, Inter Milano va evolua contra echipei FC Sevilla. Inter Milano a mai câştigat competiţia, pe când se numea Cupa UEFA, în 1991, 1994 şi 1998.

Liga I transferă

FC Hermannstadt:Edson Pires (SC Mineiro, Portugalia III, mijlocaş)

Sepsi: Fofana (Gaz Metan),

Dinamo: Vl. Achim (Viitorul, mijlocaş)

Au revoir, Abidal

FC Barcelona a anunţat, ieri, încetarea relaţiilor contractuale cu fostul fotbalist Eric Abidal, care a ocupat funcţia de director sportiv la gruparea catalană. “FC Barcelona şi Eric Abidal au ajuns la un acord pentru rezilierea contractului care a unit cele două părţi. Clubul vrea să îi mulţumească public lui Eric Abidal pentru profesionalism, dăruire şi relaţia apropiată şi pozitivă cu toţi cei din familia blaugrana”, se arată pe site-ul clubului. Abidal ocupa funcţia de director sportiv al FC Barcelona din iunie 2018.

Muguruza renunţă doar la Cincinnati

Jucătoarea spaniolă Garbiñe Muguruza nu va participa la turneul de la Cincinnati din cauza unei accidentări la gleznă, însă speră să fie aptă pentru US Open. Muguruza a fost deja nevoită să renunţe la turneul de la Lexington din cauza acestei accidentări. „Îmi doresc foarte mult să pot reveni şi să pot juca la New York. Voi munci mult în zilele următoare pentru a fi aptă de US Open”, a scris Muguruza pe Twitter. Turneul de la Cincinnati începe vineri, iar US Open la 31 august.

Transfer după zece ani

După 10 ani la Manchester City, David Silva a semnat cu Real Sociedad, a anunţat clubul spaniol. Silva a semnat un contract pe două sezoane. În vârstă de 34 de ani, Silva era dorit şi la Lazio de antrenorul Simone Inzaghi. Mijlocaşul spaniol are 125 de selecţii în naţionala Spaniei şi este de patru ori campion al Angliei cu City.

Cot la cot, în aceeaşi grupă

Echipele de baschet masculin CSM Oradea şi CSU Sibiu şi-au aflat, marţi, adversarele din grupee FIBA Europe Cup, la tragerea la sorţi de la München. Ele vor juca în aceeaşi grupă.Potrivit tragerii la sorţi, CSM Oradea va juca în grupa D, cu Bakken Bears (Danemarca), CSU Sibiu şi Beşiktaş (Turcia).În competiţie vor mai ajunge echipele eliminate din preliminariile Basketball Champions League, în care este angrenată şi echipa U BT Cluj, dar care nu a optat pentru a continua în FIBA Europe Cup.În FIBA Europe există şapte grupe, iar conducerea forului va decide în 1 septembrie sistemul de desfăşurare a sezonului, în condiţiile pandemice.