Multe și mărunte: Irina Begu va da de Kvitova

Jucătoarele române de tenis Irina Begu şi Mihaela Buzărnescu vor avea adversare foarte dificile în prima rundă a turneului US Open, care va avea loc la arenele Flushing Meadows din New York în perioada 31 august - 13 septembrie. Irina Begu (30 ani, 70 WTA) o va înfrunta în primul tur pe a şasea favorită, jucătoarea cehă Petra Kvitova (30 ani, 12 WTA). Kvitova a câştigat toate cele patru dueluri cu Begu. Mihaela Buzărnescu (32 ani, 122 WTA) va primi în primul tur replica americancei Sloane Stephens (27 ani, 37 WTA). Mihaela nu a mai înfruntat-o până acum pe Stephens, campioană la US Open în 2017. Patricia Ţig (26 ani, 86 WTA) va juca în primul meci cu japoneza Kurumi Nara (28 ani, 142 WTA), care a câştigat ambele confruntări, desfăşurate în 2016. Cea de-a patra reprezentantă a României la ediţia din acest an a turneului newyorkez, Sorana Cîrstea (30 ani, 77 WTA), o va înfrunta pe Christina McHale, o americancă de 28 de ani, aflată pe locul 90 în lume. McHale are 2-1 în meciurile directe cu Cîrstea.

Ofertă gigantică pentru Messi

Cotidianul Sport a scris, ieri, că Manchester City se pregăteşte să facă prima ofertă pentru transferul atacantului Lionel Messi de la FC Barcelona. City este dispusă să-i cedeze pe Bernardo Silva, Gabriel Jesus şi Eric Garcia şi să achite suma de 100 de milioane de euro.Această tranzacţie, dacă ar fi acceptată, ar permite grupării antrenate de Pep Guardiola să se încadreze în termenii regulamentului fair-play-ului financiar.Atacantul argentinian Lionel Messi a transmis, marţi, conducerii FC Barcelona că vrea să plece de la echipă.

Virusul a lovit Craiova lui Mititelu

Şase cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost înregistrate la FC Universitatea Craiova, grupare patronată de Adrian Mitittelu, astfel că meciul cu Ripensia Timişoara a fost amânat, a anunţat gruparea bănăţeană.”Din cauza depistării a şase cazuri de coronavirus în cadrul efectivului de la FC Universitatea Craiova 1948, meciul programat mâine, 29 august, cu Ripensia UVT Timişoara, în prima etapă din sezonul 2020/21 din Liga 2, a fost amânat”, a arătat clubul din Timişoara, într-un comunicat. În acelaşi timp, Ripensia precizează că toate testările efectuate, marţi, în propriul lot, au fost negative.

Antal, gol şi pasă decisivă

Fotbalistul echipei Zalgiris Vilnius, Liviu Antal, a înscris un gol în meciul câştigat, joi seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, în faţa formaţiei estone Paide Linnameeskold, în primul tur preliminar al Ligii Europa. Antal a marcat în minutul 32. Celălalt gol al gazdelor a fost înscris de Kaludjerovic, în minutul 9, dintr-o pasă de la Liviu Antal. Fotbalistul român a jucat până în minutul 81. Zalgiris s-a calificat în turul doi preliminar al Ligii Europa.

Pantilimon, cerut de turci

Clubul Denizlispor a făcut o ofertă pentru portarul echipei Nottingham Forest, Costel Pantilimon, şi cele două părţi sunt foarte aproape de un acord, susţine cotidianul Hurriyet. Denizlispor l-a achiziţionat în această vară pe portarul Cenk Gonen, de la Alanyaspor, şi mai vrea un portar experimentat, notează jurnalul turc. Pantilimon este legitimat la Nottingham Forest din iulie 2018 şi în a doua parte a sezonului 2019/2020 a jucat la Omonia Nicosia, sub formă de împrumut.

Chelsea a pus mâna pe Thiago

Fostul căpitan al echipei PSG Thiago Silva a semnat, ieri, un contract pe un an, cu opţiune pentru încă unul, cu Chelsea Londra, a anunţat clubul englez. Fundaşul de 35 de ani a sosit la Londra liber de contract după ce s-a despărţit de curând de campioana Franţei. Silva, care va împlini, la 22 septembrie, 36 de ani, era la PSG din vara anului 2012. De atrunci, fundaşul central brazilian a disputat 315 meciuri în toate competiţiile, a marcat 17 goluri şi a câştigat şapte titluri în Franţa. În carieră, el a mai jucat la RS Futebol, Juventude, FC Porto, Dinamo Moscova, Fluminense şi la AC Milan, iar la echipa naţională a Braziliei a strâns 89 de selecţii.

Directorul RUSADA, demis

Iuri Ganus, directorul general al Agenţiei Ruse Antidoping (RUSADA) a fost demis, ieri, relatează presa internaţională. „Adunarea Generală a decis demiterea lui Ganus. Decizia a fost luată în unanimitate”, a declarat preşedintele Comitetului Olimpic Rus, Stanislav Pozdniakov.Decizia de demitere vine după ce Ganus a fost acuzat de deturnare de fonduri la conducerea Rusada. Ganus, care ocupa funcţia de director general din 2017, neagă acuzaţiile şi susţine că acestea sunt o tentativă de subminare a eforturilor RUSADA de a recăpăta încrederea lumii în sistemul antidoping din Rusia.Interimatul la conducerea RUSADA va fi asigurat de Mihail Buhanov, avocat în cadrul agenţiei.