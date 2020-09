Multe și mărunte: Karanovic – out, Golofca –in

Goran Karanovic, atacant cu dublă cetăţenie, sârbă şi elveţiană, a semnat, ieri, un contract cu FC Hermannstadt, anunţă gruparea sibiană. În sezonul trecut, Goran a evoluat pentru Sepsi OSK Sfântu Gheorghe în 20 de meciuri de Liga 1 şi a înscris nouă goluri plus patru în Cupa României. În schimb gruparea secuiască a perfectat transferul mijlocaşului Cătălin Golofca de la CFR Cluj. Cătălin Golofca este cel de-al zecelea transfer realizat de Sepsi OSK în această vară, după Adnan Aganovic, Admir Bajrovii, Boubacar Fofana, Panagiotis Deligiannidis, Jesus Fernandez, Bogdan Mitrea, Vlad Mitrea, Bryan Nouvier şi Florin Purece.

Jucătoare române la Stambul

Jucătoarea română de tenis Patricia Ţig va participa săptămâna aceasta la turneul WTA de la Istanbul, dotat cu premii totale de 225.000 de dolari, după ce s-a oprit în turul secund la US Open. În calificări a evoluat Laura Paar (200 WTA) dar a pierdut cu scorul de 1-6, 1-6 meciul cu jucătoarea sârbă Olga Danilovic (175). La dublu, două românce figurează pe tablou, Andreea Mitu şi Laura Paar Mitu va evolua alături de Lidzia Marozava, alături de care a câştigat, duminică, titlul WTA la Praga. În primul tur, cele două vor înfrunta principalele favorite, Alexa Guarachi (Chile)/Desirae Krawczyk (SUA). Laura Ioana Paar şi germana Julia Wachaczyk vor întâlni în primul tur favoritele numărul doi, australiencele Ellen Perez/Storm Sanders.

Ce mai tânăr marcator „rojo”

Spania a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 4-0 (3-0), echipa Ucrainei, în etapa a doua a Grupei a IV-a a Diviziei A a Ligii Naţiunilor. Au marcat Ramos ('3 –penalty, '29), Fati ('32) şi Ferran Torres ('84). Ansu Fati a devenit, la vârsta de 17 ani şi 311 zile, cel mai tânăr marcator din istoria naţionalei spaniole. Înaintea lui, Errazquin a marcat în 1925, la vârsta de 18 ani şi 344 de zile. În celălalt meci al grupei, Elveţia a remizat, scor 1-1 (0-1), acasă, cu Germania. Au marcat: Widmer ('58) / Gundogan ('14.). Clasamentul după două etape: Spania - 4 puncte, Ucraina – 3 p, Germania - p , Elveţia – 1 p.

Messi a revenit la antrenamente

Atacantul argentinian Lionel Messi a revenit, ieri la antrenamentele echipei FC Barcelona, după ce la 25 august anunţase că vrea să plece. În cele din urmă, el a precizat că va rămâne la catalani.Messi a fost aşteptat de numeroşi fotografi la sosirea la centrul de antrenament, unde participă la prima şedinţă de pregătire sub comanda lui Ronald Koeman.Lionel Messi a lipsit de la toate antrenamentele echipei, care s-a reunit, ieri, în vederea reluării pregătirii pentru noul sezon, sub comanda noului antrenor principal, Ronald Koeman.Lionel Messi mai are un an de contract cu FC Barcelona şi înţelegerea lui are o clauză de reziliere de 700 de milioane de euro. O altă clauză îi permitea jucătorului de 33 de ani ruperea unilaterală a contractului, fără despăgubiri, dar a expirat la începutul lunii iunie.

Jocuri, cu sau fără virus

Jocurile Olimpice de la Tokyo, amânate până în 2021, se vor desfăşura anul viitor indiferent de evoluţia pandemiei de coronavirus, a anunţat luni John Coates, vicepreşedintele Comitetului Internaţional Olimpic (CIO). „Vor fi Jocurile care vor învinge Covid, lumina de la capătul turneului”, a afirmat oficialul australian. Tema acestor Jocuri va fi cea a „reconstrucţiei după ravagiile produse de tsunami', a declarat Coates, referindu-se la catastrofa din 2011, când nord-estul Japoniei a fost devastat de un cutremur de pământ urmat de un tsunami. Până acum, Jocurile Olimpice au fost anulate doar în perioadele de război. Ediţia de la Tokyo trebuia să debuteze iniţial pe 24 iulie, însă organizatorii au luat decizia istorică de a amâna competiţia până în vara lui 2021, într-un moment în care Covid-19 progresa în întreaga lume.

Sinisa a scăpat de pacoste

Clubul Bologna a anunţat, luni, că tehnicianul Sinisa Mihajlovic s-a vindecat de coronavirus, astfel că îşi poate relua îndatoririle la echipă. “Având în vedere rezultatele negative ale ultimelor două teste Covid-19, antrenorul principal al Bolognei, Sinisa Mihajlovic, îşi poate relua îndatoririle. Astfel, el va fi prezent la şedinţa de pregătire de mâine, de la baza de pregătire Nicolo Galli, pentru a conduce antrenamentul echipei”, se arată pe site-ul grupării italiene. Bologna anunţase la 23 august că Mihajlovic a fost testat pozitiv cu coronavirus şi tehnicianul era asimptomatic.