Multe și mărunte:Liga se contrazice

Secretarul LPF, Justin Ştefan, a declarat că meciurile CFR Cluj - FC Botoşani, de duminică, şi Astra Giurgiu - CS Universitatea Craiova, de luni, din etapa a IX-a a play-off-ului Ligii I, nu au fost amânate în acest moment, cum se anunţase iniţial.O decizie în acest sens va fi luată după ce jucătorii şi membrii staff-urilor echipelor CFR Cluj şi CSU Craiova vor fi retestaţi. În Liga I, la trei cluburi au fost înregistrate cazuri de infectare cu noul coronavirus. Situaţia cea mai dificilă este la Dinamo, unde 15 jucători, membri ai staff-ului şi oficiali au fost testaţi pozitiv, unii dintre ei având simptome ale bolii Covid-19.La CFR Cluj sunt 12 cazuri în cadrul clubului, iar la CS Universitatea Craiova, un membru al staff-ului este pozitiv cu Sars-CoV-2.

La TAS, Becali nu e şef

Tribunalul Arbitral al Sportului de la Lausanne a respins, ieri, contestaţia formulată de FCSB împotriva deciziilor Comitetului Executiv al FRF privind obligativitatea cluburilor de Liga I de a-şi înscrie o echipă de fotbal feminin U15 şi cea prin care se permite cluburilor de drept public să se transforme în cluburi de drept privat, informează FRF. Federaţia Română de Fotbal a fost reprezentată la TAS de o echipă formată din Adrian Stângaciu, managerul departamentului juridic al FRF, şi avocatul Paul Ciucur.La 3 iulie 2019, Comitetul Executiv al FRF a aprobat măsurile de dezvoltare a fotbalului feminin prin intermediul cluburilor cu echipe participante în Campionatul Naţional Liga I.În aceste condiţii, CSA Steaua are dreptul de a promova în eşaloanele superioare

Găman se întoarce la Astra

Valerică Găman este, din nou, jucătorul echipei Astra Giurgiu, apărătorul central în vârstă de 31 de ani semnând, ieri un contract valabil pentru următoarele două sezoane. El vine din postura de fotbalist liber de contract, după ce a jucat în ultima perioadă la Al Shabab (Arabia Saudită). Găman are la activ cinci sezoane reuşite” în tricoul Astrei (2011-2016), perioadă în care Astra a cucerit titlul, Cupa României şi Supercupa, cu el „om de bază”.

Turneu amânat la Washington

Turneul Citi Open de la Washington, care urma să reprezinte reluarea circuitului masculin de tenis, la 14 august, fără spectatori, a fost anulat, din cauza crizei sanitare din SUA, au anunţat organizatorii.Reluarea circuitului masculin, întrerupt în martie din cauza pandemiei de coronavirus, a fost, astfel, amânată, iar organizarea US Open la New York, două săptămâni mai târziu, este, de asemenea, pusă sub semnul întrebării. Situaţia sanitară din Statele Unite, unde numărul de cazuri confirmate de Covid-19 a depăşit patru milioane de oameni, precum şi numeroasele restricţii pentru călătoriile internaţionale i-au determinat organizatori să ia această decizie. Circuitul feminin ar trebui să fie reluat la 3 august, la Palermo, unde şi-a anunţat participarea numărul 2 mondial, Simona Halep, competiţie urmată de turneul de la Lexington. Surorile Serena şi Venus Williams s-au înscris la turneul american.

Fost-ai, lele

Formaţia Deportivo La Coruňa a retrogradat în a treia ligă spaniolă, după rezultatele înregistrate în etapa a 42-a a Segunda. Deportivo nu a jucat luni seară meciul cu Fuenlabrada, din cauza unor teste pozitive cu Covid-19, însă în urma rezultatelor din celelalte partide matematic a retrogradat. Echipa din Galicia nu mai poate depăşi formaţiile Lugo şi Albacete, care au învins Mirandes (2-1) şi Cadiz (1-0) şi nu mai pot trece de Ponfferadina, prima echipă de pe loc neretrogradabil, care are un golaveraj mai bun.