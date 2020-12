Multe și mărunte:Lorena Ostase –nominalizată la „All Star Team”

Pivotul Lorena Ostase este singura reprezentantă a naţionalei României nominalizată de EHF pentru voturile care vor stabili componenţa All Star Team a Campionatului European din Danemarca.Voturile au fost deschise miercuri, pe site-ul competiţiei, cu 40 de jucătoare nominalizate, câte cinci pentru fiecare post, plus cea mai bună apărătoare. Voturile vor include şi preferinţele fanilor în proporţie de 40%, iar diferenţa decizională revine specialiştilor EHF. Şi MVP-ul Campionatului European va fi decis de experţii EHF. Voturile se vor închide sâmbătă seară, iar rezultatele vor fi anunţate duminică, în ultima zi a CE din Danemarca. România are o singură reprezentantă, pe Lorena Ostase, la categoria Cel mai bun pivot.

Maxim a marcat în Cupa Turciei

Formaţia Gaziantep FK, antrenată de Marius Şumudică, s-a calificat, miercuri, în optimile de finală ale Cupei Turciei, trecând în 16-imi, scor 3-2, de Kocaelispor, meci la care Alexandru Maxim a înscris un gol. Maxim, care a intrat pe teren în minutul 46, a marcat în minutul 81. Pentru Gazianteo FK au mai înscris Kozulj (’40) şi Mirallas (’65). Kocaelispor a marcat prin Kose (’16) şi Dincer (’88). La Gaziantep FK, Alin Toşca a fost rezervă.

Egal între fraţi

Echipa Lazio, antrenată de Simone Inzaghi, a terminat la egalitate, scor 1-1 (1-1), meciul disputat” în deplasare, cu Benevento, formaţia pregătită de Filippo Inzaghi, în etapa a XII-a a campionatului italian Serie A. În partida care a opus echipele antrenate de fraţii Inzaghi, golurile au fost marcate de Immobile, pentru Lazio, în minutul 25, respectiv Schiattarella ('45) La oaspeţi, fundaşul Ştefan Radu a fost titular, el fiind schimbat în minutul 80, de Caicedo. Lazio ocupă locul 8, cu 18 puncte, iar Benevento este pe 13, cu 12 puncte, la egalitate cu Cagliari (11 jocuri) şi Bologna (11), de pe locurile 11-12.

Grosjean, operat la ambele mâini

Pilotul Romain Grosjean a anunţat că se simte bine, după ce a fost operat, marţi, la mâna strângă „pentru curăţarea unei răni” la ligamentul afectat în urma accidentului său de la Grand Prix-u Bahraïnului. Într-o postare pe reţelele de socializare, pilotul francez a menţionat că a suferit o intervenţie şi la mâna dreaptă, pentru o accidentare contractată la începutul anului 2020. Romain Grosjean a scăpat doar cu arsuri la mâini din gravul accident de la Marele Premiu al Bahrainului, la care monopostul său s-a rupt şi a luat foc.

Petrolul transferă de la rivali

FC Petrolul Ploieşti a abnunţat, ieri, că a obţinut serviciile mijlocaşului Silviu Gabriel Pană, acesta semnând contract valabil până la finalul sezonului 2021/2022. În vârstă de 29 de ani, Pană (1.80 m) a evoluat ultima dată tot în eşalonul secund, pentru Turris-Oltul Tr. Măgurele. Pentru Turris, echipă cu care a fost foarte aproape de promovare vara trecută, Pană a adunat 39 de prezenţe şi 12 goluri marcate, înscriind de trei ori în sezonul actual. Noul mijlocaş al Petrolului are experienţă şi la nivelul primei ligi, acolo unde a jucat cu Concordia Chiajna, FC Viitorul Constanţa, Săgeata Năvodari şi Dunărea Călăraşi (91 de meciuri, 6 goluri).

Arcada merge în sferturi

Echipa de volei masculin Arcada Galaţi a învins, la turneul de la Moscova, formaţia olandeză Amysoft Lycurgus Groningen, scor 3-2 (19, 24, -20, -21, 10), în optimile de finală ale Cupei CEV. Arcada Galaţi s-a calificat în sferturile de finală. În turul anterior, Arcada a trecut de bulgarii de la Montana Volley (3-0 şi 2-3). Meciurile din sferturi se vor disputa tot la turneul de la Moscova, între învingătoarele din optimi, iar adversara Arcadei va fi, joi, echipa rusă Dinamo Moscova, care a dispus cu 3-0 (22, 17, 25) de Vojvodina Novi Sad. Optimile şi sferturile se joacă sub formă de turnee, cu manşe unice. Arcada Galaţi a început sezonul în Liga Campionilor, însă a ratat calificarea în grupe, astfel că a continuat parcursul în CEV Cup.