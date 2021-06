Multe și mărunte:Medalii ieșene la karate

Derulată în perioada 4-6 iunie, finala din acest an a Campionatului Naţional de Karate Tradiţional destinată copiilor a avut o participare consistentă. Nu mai puţin de 415 de copii de la 33 de cluburi din ţară s-au întrecut în concursul care a avut loc la Caracal. Printre sportivii remarcaţi s-au numărat şi cei de la gruparea ieşeană Olympic, antrenaţi de Petronel Luca. La categoria copii II (10-11 ani), echipa feminină de kata a clubului ieşean, formată din Ioana Anei, Alesia Melinte şi Denisa Ionaşcu, a obţinut locul III. La copii I (12-13 ani), sportivii de la Olympic au cucerit o medalie de argint, prin Cristian Sofronie, la kumite individual, şi două medalii de bronz, prin echipele de kata masculin (Rareş Ursache, Andrei Horhogea, Alexandru Horhogea) şi kumite masculin (Cristian Sofronie, Luca Antoci, David Bura). Aproape de podium a fost Yasmina Luca, la kata individual, probă la care s-a clasat pe locul IV. Participarea delegaţiei ieşene la campionat a fost posibilă graţie oamenilor de afaceri Titi Samson, Nicu Comănescu, Marian Creţu şi Vergil Darie.

Miroase a frunză de arţar

Echipa masculină a Canadei a câştigat titlul mondial hochei pe gheaţă. Canadienii au ajuns la 27 de titluri şi au egalat Rusia în palmares. Canada a învins în finală Finlanda, deţinătoarea titlului, scor 3-2, după prelungiri. La prima pauză, finlandezii conduceau cu 1-0 prin golul marcat de Ruohomaa. În repriza secundă, nord-americanii au egalat prin Comptois, iar în actul final, finlandezii au trecut din nou în avantaj (Lindbohm) şi Henrique a egalat.Nick Paul a adus „golul” de aur din prelungiri şi Canada redevine după cinci ani campioană mondială. În finala mică, SUA au învins Germania cu 6-1. Semifinale: Canada – SUA 4-2, Finlanda – Germania 2-1.Sferturi : Canada – Rusia 2-1; Finlanda – Cehia 1-0; SUA – Slovacia 6-1; Germania –Elveţia 3-2.

Á Mouscron, á la maison

Tehnicianul Mircea Rednic este aproape de o revenire la Mouscron, anunţă, duminică, presa belgiană. Rednic a mai condus echipa în 2017, reuşind menţinerea în prima ligă. În sezonul următor, deşi a avut rezultate bune în prima parte a sezonului, el a fost demis din cauza unor divergenţe cu conducerea clubului. Retrogradată în liga secundă belgiană, Mouscron nu mai are antrenor după plecarea portughezului Jorge Simao.

Şase, vin pumele!

Naţionala de rugby a României va întâlni puternica reprezentativă a Argentinei, pe 3 iulie, într-un meci-test la Bucureşti, a anunţat luni Federaţia Română de Rugby (FRR) pe site-ul propriu. „Pumele” revin în România după 29 de ani, ultimul meci disputat aici fiind în 1992, tot la Bucureşti, când s-au impus cu 21-18. Stadionul pe care se va desfăşura această partidă urmează a fi stabilit împreună cu reprezentanţii EURO 2020 şi cei ai autorităţilor din România şi va fi făcut cunoscut în cel mai scurt timp cu putinţă. În turneul european din această vară, Argentina va disputa încă două meciuri, cu Ţara Galilor, pe 10 şi 17 iulie. În cel de-al doilea meci test World Rugby al lunii iulie, România va întâlni Scoţia, partida fiind programată pentru 10 iulie, tot la Bucureşti.

Calificări la Euro-Handbal

Primele două etape din faza grupelor de calificare la CE2022 de handbal feminin vor avea loc în luna octombrie, a anunţat, luni, EHF. Naţionala României face parte din grupa a II-a. Tricolorele le vor avea adversare în grupa 2 pe Danemarca, Austria şi Insulele Feroe, însă în primele două etape ar urma să joace fără căpitanul Cristina Neagu, care a decis să ia o pauză de la echipa naţională în acest an. Prima etapă va avea loc în 6-7 octombrie, iar cea de-a doua în 9-10 octombrie. Etapele următoare se vor disputa în lunile martie şi aprilie 2022. Din cele şase grupe preliminare se vor califica la turneul final primele două clasate.Turneul final va avea loc între 4 şi 20 noiembrie 2022.

De trei ori, Germania

Germania a câştigat pentru a treia oară Campionatul European de fotbal rezervat jucătorilor sub 21 de ani, după ce a învins, duminică, la Ljubljana, cu scorul de 1-0 (0-0), Portugalia, în finala competiţiei. A marcat atacantul echipei Anderlecht, Lukas Nmecha” în minutul 49. Germanii au mai fost campioni europeni în 2009 şi 2017 şi au mai jucat o finală, în 2019. Lusitanii au mai fost de două ori în ultimul act, în 1994 şi 2015, dar au pierdut de fiecare dată.România a fost prezentă la turneul final, dar a ieşit din competiţie în faza grupelor, care a avut loc la finalul lunii martie. „Tricolorii mici” au strâns cinci puncte, la fel ca Olanda şi Germania. Din Grupa A a mai făcut parte una dintre gazdele competiţiei, Ungaria, care nu a obţinut niciun punct.

Cebotaru, la Petrolul

FC Petrolul Ploieşti a anunţat că a ajuns la un acord cu mijlocaşul Eugeniu Cebotaru, cel care va evolua pentru „lupii galbeni” în următoarea stagiune competiţională Acesta vine de la Academica Clinceni. În vârstă de 36 de ani, Cebotaru are la activ 149 de prezenţe şi 17 goluri marcate în Liga 1 din România, bifate în perioada 2006-2011, atunci când a evoluat pentru Ceahlăul Piatra Neamţ, şi între 2019-2021, în tricoul Academicii Clinceni. Cu 68 de apariţii în prima reprezentativă a Republicii Moldova, noul echipier al Petrolului a mai evoluat, de-a lungul carierei sale, în ţara natală, pentru Zimbrul Chişinău, grupare cu care a câştigat de două ori Cupa Moldovei (2003, 2004), şi în eşalonul secund din Rusia, la Spartak Nalchik şi Sibir Novosibirsk.

Mbappé , bibelou de porţelan

Nasser Al-Khelaifi, preşedintele PSG, a declarat, pentru L’Equipe că Kylian Mbappé va evolua la gruparea pariziană şi sezonul viitor. Jucătorul are contract cu PSG până în 2022, iar în ultima vreme au circulat zvonuri privind plecarea lui la Real Madrid. „Nu îl vom vinde niciodată şi el nu va pleca niciodată gratuit. Are tot ce are nevoie la Paris. Unde să plece? Ce cluburi, ca ambiţii şi proiect, pot rivaliza cu PSG? Este unul dintrei cei mai buni jucători din lume şi sută la sută va câştia Balonul de Aur în anii următori” a declarat Al Khelaifi.

De Bruyne recidivează

Mijlocaşul beglian Kevin de Bruyne a fost desemnt cel mai bun jucător al sezonului în Premier League pentru al doilea an consecutiv. De Bruyne a fost votat de sindicatul jucătorilor profesionişti din Anglia. Campion al Angliei cu Manchester City, De Bruyne i-a depăşit pe Phil Foden (Manchester City), Bruno Fernandes (Manchester United), Harry Kane (Tottenham), Ruben Dias

Au câştigat „Los Gringos”

Echipa Statelor Unite ale Americii a câştigat prima ediţie a Ligii Naţiunilor CONCACAF după ce a învins în finală, după prelungiri, selecţionata Mexicului, scor 3-2. Pentru americani au marcat Reyna ('27), McKennie ('82) şi Pulisic ('114-penaltiy), în timp ce pentru mexicani au punctat Corona ('1) şi Diego Lainez ('79).Meciul a fost întrerupt de mai multe ori din cauza insultelor homofobe ale fanilor mexicani.