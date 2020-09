Multe și mărunte:Messi rămâne la Barcelona

Argentinianul Lionel Messi a declarat, într-un interviu pentru goal.com, că va rămâne la FC Barcelona deoarece singura cale pentru ca el să plece ar fi achitarea clauzei de 700 de milioane de euro, ceea ce este imposibil. “M-am gândit şi eram sigur că sunt liber să plec, preşedintele a spus mereu că la finalul sezonului pot decide dacă rămân sau nu. Acum ei se agaţă de faptul că nu am spus asta înainte de 10 iunie, când de fapt la 10 iunie încă jucam în LaLiga, în contextul acestui coronavirus teribil. Şi acesta este motivul pentru care voi continua la club. Acum voi continua la club pentru că preşedintele m i-a spus că singura cale pentru ca eu să plec este plata clauzei de 700 de milioane de euro, iar acest lucru este imposibil”, a spus Messi.

„Arcul de Triumf” aproape gata

Compania Naţională de Investiţii a anunţat, ieri,că stadionul Arcul de Triumf este realizat în proporţie de 90 la sută. A început montarea gazonului, operaţiune care va fi finalizată în cursul săptămânii viitoare, urmând a fi realizate ulterior lucrările de ranforsare cu fibră sintetică. De asemenea, se lucrează la partea de finisaje şi nocturnă şi au sosit echipamentele medicale cu care urmează a fi dotat centrul medical de recuperare pentru sportivi.

Pantilimon a semnat cu Denizli

Clubul Denizlispor a anunţat, ieri, că a obţinut serviciile portarului Costel Pantilimon. “Prima impresie a fost extraordinară. Îmi place să lucrez cu astfel de oameni, au fost foarte amabili de la început, sunt profesionişti, aşa că pentru mine a fost o decizie uşoară. Am venit aici ca să joc fotbal, ca să ajut echipa să îşi atingă obiectivele. Este o plăcere reală să fiu aici. Am vorbit cu mulţi, sunt mulţi români în Turcia. Am vorbit cu Săpunaru, a spus lucruri frumoase despre club. Sunt bucuros şi abia aştept să încep aici”, a declarat Pantilimon la prezentarea oficială. Potrivit presei, Pantilimon a semnat un contract pe un an, cu opţiune pentru încă un an.

Mitu continuă la Praga

Perechea Andreea Mitu/Lidzia Marozava (România/Belarus), cap de serie numărul 7, s-a calificat, vineri, în semifinalele probei de dublu din cadrul turneului de la Praga. Ele au învins, în sferturi, cu scorul de 6-4, 6-4, cuplul Anna Bondar/Tereza Mihailikova (Ungaria/Slovacia), În faza următoare, Mitu şi Marozava vor da piept cu echipa Leonie Kung/Mayar Sherif (Elveţia/Egipt).

Înainte de Pirinei

Ciclistul belgian Wout Van Aert (Jumbo-Visma) a dominat la sprint etapa a VII-a a Turului Franţei, disputată vineri pe distanţa de 168 km între Millau şi Lavaur. Britanicul Adam Yates (Mitchelton-Scott) a rămas cu tricoul galben cu o zi înainte de intrarea în Pirinei.Slovenul Tadej Pogacar (UAE Emirates), care era pe locul 3 înaintea etapei, şi spaniolul Mikel Landa (Bahrain McLaren), şi el printre primii clasaţi la general, sunt marii perdanţi ai zilei, înregistrând o întârziere de circa un minut şi 20 de secunte. Van Aert (25 de ani) a obţinut al doilea lui succes în această ediţie a Turului şi a treia din cariera sa. Belgianul s-a impus în faţa unui grup de aproximativ 40 de rutieri,Pe locurile următoare, în acelaşi timp cu învingătorul, au fost norvegianul Edvald Boasson Hagen (NTT) şi francezii Bryan Coquard (Vital Concept) şi Christophe Laporte (Cofidis).

La general, Yates este urmat de slovenul Primoz Roglic (Jumbo-Visma), la 3 secunde, francezul Guillaume Martin (Cofidis), la 9 secunde



Încă un spaniol la Dinamo

Directorul sportiv Rufo Collado anunţă, prin intermediul site-ului oficial, că FC Dinamo Bucureşti a ajuns la un acord cu mijlocaşul spaniol Borja Valle Balonga, ultima oară la Deportivo La Coruna, pentru transferul la clubul din Şoseaua Ştefan Ştefan cel Mare. Borja Valle Balonga, născut la 9 iulie 1992, va sosi la Bucureşti pentru a efectua vizita medicală şi pentru a semna un contract cu clubul din Liga I. Jucătorul de 28 de ani a mai evoluat la Ponferradina, Celta Vigo B, Ourense, Oviedo şi Elche. El are 24 de meciuri în prima ligă spaniolă, cu La Coruna, unde a fost coechipier cu Florin Andone.