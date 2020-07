Multe și mărunte:Naomi s-a r\zgândit

Jucătoarea Naomi Osaka, locul 10 WTA, va participa la US Open, a anunţat agentul sportivei. Mai multe publicaţii internaţionale au scris, zilete trecute, că japoneza de 22 de ani, câştigătoare a US Open 2018 şi a Australian Open 2019, ar fi decis să renunţe la turneul de la New York din cauza riscurilor asociate pandemiei de coronavirus. Agentul jucătoarei a precizat că Osaka va lua stratul şi la Western&Southern Open, din săptămâna premergătoare US Open. Western&Southern Open a fost mutat de la Cincinnati la New York, în acelaşi loc ca US Open, oficialii federaţiei de tenis din SUA creând o „bulă” de biosecuritate la Flushing Meadows. În schimb, liderul mondial, australianca Ashleigh Barty a confirmat oficial că nu participă la la US Open, spunând că nu vrea să se expună ea şi echipa ei riscurilor pe care le implică o astfel de călătorie în timpul pandemiei de coronavirus.

Lucescu a fost prezentat la Kiev

Tehnicianul Mircea Lucescu a fost prezentat, ieri, într-o conferinţă de presă online, ca noul antrenor principal al echipei Dinamo Kiev şi a afirmat că are încredere în jucătorii din lotul formaţiei ucrainene. Fost, timp de12 ani, antrenor al rivalei Şahtar Doneţk, Mircea Lucescu a semnat, săptămâna trecută, un contract pe două sezoane cu Dinamo Kiev, însă numirea lui a fost contestată de fanii echipei ucrainene. Luni, el a anunţat că renunţă la echipă, dar marţi a plecat la Kiev pentru o nouă discuţie cu preşedintele Igor Surkis şi a început deja munca la noua sa grupare.

Mare victorie pentru Zenga

Juventus, echipă care a câştigat deja campionatul Italiei, a fost învinsă, în deplasare, cu scorul de 0-2, de Cagliari, în etapa a XXXVII-a, penultima, Serie A. Golurile victoriei echipei antrenate de Walter Zenga au fost marcate de Gagliano ('8) şi de fiul lui Diego Simeone, Giovanni Simeone, în minutul 45+2. Aceasta a fost a şasea înfrângere a formaţiei Juventus în actuala ediţie a campionatului. Juventus conduce în clasament, cu 83 de puncte, fiind urmată de Inter Milano, cu 79 de puncte, Atalanta şi Lazio, cu câte 78 de puncte, AS Roma, 67 de puncte, şi de AC Milan, cu 63 de puncte

Trabzonspor nu joacă în Europa

Clubul turc Trabzonspor, care contesta excluderea din competiţiile europene, nu a obţinut câştig de cauză la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS). UEFA acuză clubul turc că nu a respectat acordul încheiat în 2016 privind respectarea echilibrului financiar.Camera decizională a Corpului de Control Financiar al Cluburilor (CFCB) a decis în iunie excluderea echipei Trabzonspor pentru un sezon din cupele europene, pentru neîndeplinirea criteriilor din înţelegerea la care a ajuns cu UEFA în 2016 pentru încălcarea fair-play-ului financiar. Trabzonspor, care şi-a câştigat pe teren calificare în turul trei preliminar al Ligii Campionilor, după ce a încheiat pe locul II, va trebui astfel să lase locul formaţiei Beşiktaş. Gruparea din Trabzon a câştigat Cupa Turciei după ce a învins în finală cu 2-0 formaţia Alanyaspor, la care evoluează fostul jucător de la „U” Cluj, Tomy Nwakaeme

Xavi s-a vindecat

Fosta glorie a FC Barcelona,Xavi Hernandez, a anunţat, pe reţelele de socializare, că s-a vindecat de coronavirus şi şi-a reluat activitatea de antrenor al echipei Al-Sadd din Qatar. „Vă mulţumesc foarte mult pentru toată grija şi mesajele pe care le-am primit în aceste zile. Vreau să împărtăşesc cu voi că m-am recuperat şi m-am întors acasă cu familia şi la echipă”, a scris el, pe Instagram. La 25 iulie, el a dezvăluit că a fost testat pozitiv cu noul coronavirus. Xavi Hernandez a ratat meciul echipei sale de sâmbătă, cu Al-Khor (2-1), primul după mai bine de patru luni de pauză din cauza pandemiei de coronavirus.

Only Black Lives?

Internaţionalul german Jerome Boateng, fundaşul echipei de fotbal Bayern München, le cere jucătorilor să susţină în continuare mişcarea Black Lives Matter, punând un genunchi în pământ înaintea startului meciurilor din Liga Campionilor. Cea mai importantă competiţie continentală intercluburi, suspendată începând din luna martie, din cauza pandemiei de coronavirus, urmează să se reia luna viitoare. Boateng consideră că fotbaliştii trebuie să profite de vizibilitatea oferită de Champions League - al cărei turneu „Final 8” va avea loc între 12 şi 23 august la Lisabona - pentru a continua să trimită mesaje în favoarea mişcării lansate în Statele Unite, împotriva rasismului şi a inechităţii sociale.