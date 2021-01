Multe și mărunte:Petrescu preia lanterna Turciei

Antrenorul Dan Petrescu ar fi ajuns la un acord cu oficialii grupării turce Kayserispor pentru preluarea echipei la care sunt legitimaţi Cristian Săpunaru, Silviu Lung şi Denis Alibec, scrie,pe Twitter, cotidianul Fotomac. Dan Petrescu şi-a reziliat contractul cu CFR Cluj la 20 noiembrie 2020, iar locul acestuia a fost luat de Edward Iordănescu. După 15 etape, Kayserispor ocupă ultimul loc în clasamentul campionatului turc, cu 10 puncte.

Gabi Ruse ratează AusOpen

Jucătoarea de tenis Gabriela Ruse a anunţat că nu va fi prezentă la primul turneu de Grand Slam al anului din cauza unei accidentări. „Anul 2021 nu începe chiar aşa cum mi-aş fi dorit. Din cauza unei accidentări, nu o să fiu prezentă la Australian Open. I hope to be back soon! (Sper să revin curând - n.r.)”, a scris sportiva pe contul său de Instagram. Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, va avea loc în perioada 8-21 februarie. Gabriela Ruse, în vârstă de 23 de ani, ocupă în acest moment poziţia 123 în clasamentul WTA.

UTA transferă, nu doarme

Atacantul Liviu Antal, care ultima dată a evoluat la Zalgiris, în Lituania, a semnat un contract cu UTA, a anunţat clubul arădean. Născut la 2 iunie 1989, la Şimleul Silvaniei, fotbalistul ofensiv (poate juca şi mijlocaş şi atacant) a făcut junioratul la LPS Bihorul Oradea. El a mai evoluat la Concordia Chiajna, FCM Târgu Mureş, Oţelul Galaţi, FC Vaslui, Genclerbirligi (Turcia), Beitar Ierusalim (Israel), Hapoel Tel Aviv (Israel), Pandurii Târgu Jiu şi Zalgiris Vilnius (Lituania). Antal a fost campion naţional al României cu Oţelul Galaţi, în sezonul 2011-2012, când a câştigat şi Supercupa României. Cu gruparea din Vilnius şi-a trecut în palmares încă trei trofee – Cupa Lituaniei (2019), titlul naţional şi Supercupa Lituaniei (ambele în 2020). În anul 2011 a fost convocat la echipa naţională a României, pentru care a jucat în meciul cu Paraguay.

Arbitri femei la Cupa Mondială

O echipă feminină de arbitri va oficia la centru la meciuri de la Cupa Mondială a Cluburilor, competiţie care va avea loc în perioada 1-11 februarie, în Qatar. Brazilianca Edina Alves Batista va fi asistată de compatrioata sa Neuza Back şi argentinianca Mariana de Almeida. Tragerea la sorţi pentru stabilirea partidelor de la competiţia din Qatar va avea loc la Zürich în 19 ianuarie.

Ion, pe urmele lui Ilie

Omul de afaceri Ion Ţiriac a declarat despre Serena Williams că ar trebui să se retragă din tenis, deoarece nici vârsta, nici greutatea nu-i mai permit să joace bine. „La vârsta asta (n.r. - 39 de ani) şi la greutatea pe care o are acum, nu se deplasează atât de uşor pe cât se deplasa acum 15 ani. Serena a fost o jucătoare senzaţională. Dacă ar avea puţină decenţă, s-ar retrage. Din toate punctele de vedere”, a declarat Ţiriac în emisiunea Reţeaua de idoli, de la TVR. Alexis Ohanian, soţul Serenei Williams, a reacţionat la afirmaţiile fostului tenisman, comentând o postare a unui articol din presa internaţională, care a preluat declaraţiile lui Ţiriac. „Pot să spun că nimeni nu dă doi bani pe ce crede Ţiriac”, a scris Ohanian.

Matei a marcat în Cipru

Fotbalistul echipei Apollon Limassol, Florentin Matei, a înscris un gol în meciul câştigat, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 3-2, în faţa formaţiei Anorthosis, în etapa a XVII-a a campionatului Ciprului. Matei, care a jucat până în minutul 85, a marcat în minutul 61. De asemenea, românul a primit un cartonaş galben în minutul 77. Apollon este lider în clasament, cu 36 de puncte, iar Anorthosis ocupă locul patru, cu 30 de puncte.

Suspiciuni de amânare

Marele Premiu de Formula 1, prima etapă a Campionatului Mondial de Formula 1, sezonul 2021, ar putea fi amânat, din cauza pandemiei de coronavirus. Cursa de la Melbourne este programată la 21 martie, dar organizatorii caută o dată ulterioară pentru a menţine evenimentul.Australia aplică în continuare restricţii stricte de călătorie şi, pe fondul temerilor globale cu privire la apariţia unei noi tulpini de Sars-Cov-2, au crescut îndoielile cu privire la organizarea cursei.Dacă prima etapă va fi amânată, CM de Formula 1 ar urma să înceapă în Bahrain, la 28 martie.

Aviz amatorilor

Fundaşul dreapta al echipei Real Madrid, Dani Carvajal, riscă o etapă suplimentară de suspendare, fiind bănuit că a luat intenţionat un cartonaş galben.Carvajal a fost schimbat cu Junior Vinicius, sâmbătă, în minutul 84 al meciului cu Celta Vigo, din etapa a XVII-a a campionatului spaniol. În momentul în care Carvajal a fost schimbat, Real conducea pe tabelă cu 2-0. Fundaşul a ieşit agale de pe teren, iar arbitrul Ricardo de Burgos Bengoetxea i-a arătat cartonaşul galben. Comisa de competiţii a federaţiei bănuieşte că jucătorul a „cerşit” avertismenul, pentru a ajunge la cinci „galbene” în acest sezon şi pentru a fi suspendat în meciul următor, cu Osasuna, programat în deplasare, tot în LaLiga. Astfel, internaţionalul spaniol de 28 de ani ar fi jucat sigur în semifinalele Supercupei Spaniei, cu Athletic Bilbao.Dacă va fi găsit vinovat, Carvajal va mai primi încă o suspendare de un joc. Din acest sezon, regulamentul RFEF s-a schimbat, astfe că jucătorii pot fi suspendaţi dacă forţează primirea unui cartonaş galben.

Ciclocros, afacere Benelux

Ciclistul olandez Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) a câştigat duminică, la Hulst (Olanda), a patra etapă a Cupei Mondiale de ciclocros, devansându-l pe principalul său adversar, belgianul Wout van Aert (Jumbo-Visma). Van der Poel şi-a trecut în cont a treia victorie consecutivă în trei zile, după ce vinerea trecută s-a impus în cursa de ciclocros de la Baal (Belgia), iar sâmbătă, în proba disputată în localitatea belgiană Gulleguem. Van der Poel, actualul campion mondial al specialităţii, l-a devansat cu peste un minut pe Wout van Aert, al doilea clasat. Britanicul Tom Pidcock a completat podiumul de premiere. În clasamentul general al Cupei Mondiale de ciclocros, cu o etapă înainte de final, pe primul loc se menţine Wout van Aert, urmat de Van der Poel.