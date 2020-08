Multe și mărunte:Pleacă Gigi, vine Cosmin

Cosmin Contra este noul antrenor principal al echipei Dinamo Bucureşti pentru următoarele două sezoane competiţionale, a declarat directorul sportiv Rufo Collado pentru site-ul oficial al clubului. Fostul selecţioner al primei reprezentative a României a mai antrenat Dinamo în urmă cu trei ani, între 16 februarie şi 18 septembrie 2017, când a calificat echipa în play-off-ul Ligii 1, a luptat pentru titlul de campion până în ultima etapă de campionat. Tot atunci a câştigat şi Cupa Ligii, ultimul trofeu din palmaresul clubului din Şoseaua Ştefan cel Mare. Tot ieri, Gheorghe Mulţescu, şi-a reziliat contractul cu Dinamo.

E rândul Ligii Europa

Astăzi au loc meciurile din turul I preliminar al Ligii Europa la care participă trei echipe româneşti. Numai una dintre ele joacă manşa unică pe teren propriu, FCSB, care va întâlni e la ora 21:30 formaţia armeană Şirak Ghiumri, într-un meci transmis de Look Plus. Anterior, de la ora 20:00, CS Universitatea Craiova, întâlneşte în deplasare formaţia gruzină Lokomotiv Tbilisi, într-un meci transmis de Digi Sport şi Look Plus. Meciul din Kazahstan, dintre Ordabaşi Şîmkent şi FC Botoşani se dispută de la ora 17:00 şi va fi televizat tot pe Look Plus,

Ne batem în fluiere cu francezii

UEFA l-a delegat pe arbitrul François Letexier, din Franţa, pentru debutul tricolorilor în noua ediţie a Ligii Naţiunilor, informează FRF. La 4 septembrie, naţionala pregătită de Mirel Rădoi joacă împotriva Irlandei de Nord pe Arena Naţională. Va fi primul meci al noului selecţioner şi startul în a doua ediţie a Ligii Naţiunilor. „Centralul” din Franţa, în vârstă de 31 de ani, a mai arbitrat naţionala României în ediţia trecută a Ligii Naţiunilor, în octombrie 2018, în victoria cu 2-1 obţinută în Lituania. În primele două meciuri ale echipei Franţei din Liga Naţiunilor, vor oficia arbitri români. Istvan Kovacs va fi central la Solna, în meciul Suedia – Franţa (5 septembrie), iar Ovidiu Haţegan va fluiera la 8 septembrie pe „Stade de France” în meciul Franţa –Croaţia.

Lucescu scrie istorie în Ucraina

Mircea Lucescu a devenit primul antrenor care a câştigat Cupa Ucrainei cu două echipe.El a cucerit, marţi, primul trofeu cu Dinamo Kiev, după victoria, scor 3-1, cu Şahtar Doneţk, în Supercupa Ucrainei.Anterior, Lucescu a triumfat de şapte ori în aceeaşi competiţie, la conducerea tehnică a formaţiei din Doneţk.În total, Mircea Lucescu a câştigat 23 de trofee în Ucraina.De asemenea, Dinamo Kiev, antrenată de tehnicianul român, a reuşit prima victorie la două goluri diferenţă în faţa rivalei, după nouă ani.Echipa din Kiev a ajuns la 64 de trofee în istorie. Din 1991, când Ucraina a obţinut independenţa faţă de URSS, Dinamo Kiev a obţinut 36 de trofee, cu unul mai mult decât Şahtar.

Grosu s-a retras de la Europene

Ciclistul român Eduard Grosu nu a putut participa la Campionatele Europene de şosea de la Plouay (Franţa) ca urmare a unui caz suspect de COVID-19 în cadrul echipei sale de club, Team Nippo Delko One Provence, informează Federaţia Române de Ciclism (FRC) pe un site de socializare. „Din cauza unui caz suspect de COVID-19 în interiorul echipei mele, medicul UCI nu mi-a autorizat participarea astăzi la Campionatele Europene. Îmi pare foarte rău, sunt extrem de frustrat pentru că mă simt în cea mai bună formă şi astăzi puteam să fac un rezultat foarte bun. O să revin cu detalii cât mai curând posibil”, a afirmat Grosu. În afară de Eduard Grosu, la Campionatele Europene de şosea nu a putut participa nici Serghei Ţvetcov, acesta acuzând probleme de sănătate care îi afectează forma fizică şi sportivă.

Unii mai transferă prin Liga I

Conducerea clubului UTA Arad a ajuns, ieri, la un acord cu apărătorul de bandă dreaptă Marian Pleaşcă,jucător cu o selecţie la echipa naţională. El a crescut şi s-a afirmat la Pandurii Târgu Jiu, cu care a jucat în Liga Europa. El a mai evoluat la FC Voluntari şi Gaz Metan Mediaş. Fost component al Petrolului, haitianul Sony Mustivar, se întoarce în Liga I la FC Hernammstadt, Hermannstadt. Jucătorul din Haiti are 30 de ani, poate evolua şi ca mijlocaş defensiv sau mijlocaş dreapta şi a strâns până acum 19 selecţii în naţionala ţării sale pentru care a înscris de două ori.În fine, Gaz Metan Mediaş, l-a transferat pe mijlocaşul Ronaldo Deaconu, de la Sepsi Sfântu Gheorghe. Format la Viitorul, mijlocaşul de 23 de ani a mai evoluat în ţară la ASA Târgu Mureş şi Concordia Chiajna, iar peste hotare la Feyenoord şi Twente (Olanda), precum şi la HNK Gorica (Slovenia).

Raul s-a întors în Giuleşti

Mijlocaşul Raul Costin a revenit după patru ani la Rapid, semnând, iwei un contract valabil pe un sezon, cu posibilitate de prelungire pentru încă unul, informează site-ul oficial al guleştenilor. El a mai jucat la Rapid în sezonul 2015/2016, când a promovat cu giuleştenii, având un gol marcat în 17 meciuri. Crescut la juniorii lui FC Naţional, Raul a mai jucat în carieră la FC Sibiu, Dacia Mioveni, FC Vaslui, Simurq, U Cluj, FC Botoşani, ASA Târgu Mureş, Concordia Chiajna, FC Argeş, iar în sezonul trecut a luptat cu CS Mioveni pentru promovare.