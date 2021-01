Multe și mărunte: Răzvan Marin a oferit pasă de gol, dar Cagliari a pierdut

Cagliari a fost învinsă, ieri pe teren propriu, cu scorul de 1-2, de Benevento, în primul meci al etapei a XVI-a a campionatului italian Serie A. Mijlocaşul Răzvan Marin a jucat tot meciul şi a executat cornerul în urma căruia Joao Pedro a deschis scorul, în minutul 20. Oaspeţii au avut nevoie de numai trei minute pentur a întoarce scorul, prin Marco Sau ('41) şi Alessandro Tuia ('44). Nandez (Cagliari) a fost eliminat, în minutul 85. Cagliari rămâne provizoriu pe locul 15, cu 14 puncte, la trei puncte de Spezia, de pe locul 18, retrogradabil.

Un leton din Lituania la Viitorul

Letonul Valerijs Sabala, ultima oară la echipa Suduva Marijampole (Lituania, Liga 1), este noul jucător al formaţiei FC Viitorul, după ce a semnat un contract valabil pentru următorii doi ani şi şase luni, anunţă gruparea patronată de Gheorghe Hagi. Valerijs Sabala are 53 de selecţii la naţionala Letoniei, pentru care a înscris de 12 ori. În vârstă de 26 de ani (12.10.1994), Sabala are 1,80 metri înălţime şi evoluează pe postul de atacant central.El are în palmares Cupa Letoniei, obţinută cu Skonto Riga în 2012, dar şi titlul de golgheter al ligii secunde din Polonia, cu 12 reuşite în ediţia 2018/2019, pe când evolua pentru Podbeskidzie Bielsko-Biala.

Ioniţă I s-a întors în Giuleşti

Atacantul Alexandru Ioniţă I a revenit la Rapid, după ce a evoluat ultima dată la UTA. Crescut la juniorii Rapidului, Alex a evoluat în tricoul alb-vişiniu între 2009 şi 2013, cu o pauză de un sezon petrecut în Bundesliga, la FC Köln. Atacantul giuleştean a debutat în prima ligă pe 30 iunie 2009, într-un meci cu FC Vaslui. După plecarea de la Rapid, Alex a mai evoluat pentru Orduspor (Turcia), AEL Limassol (Cipru), FC Voluntari, Farul Constanţa, ASA Târgu Mureş, Aris Limassol (Cipru), Sportul Snagov, iar din 2019 a jucat pentru UTA Arad, formaţie cu care a promovat în prima ligă. După Bogdan Barbu şi Emmanuel Ernest, transferul lui Alex Ioniţă este cel de-al treilea perfectat în această săptămână.

Egalitate pe frontul COVID

AC Milan a anunţat, ieri că jucătorii Rade Krunici and Ante Rebic au fost testaţi pozitiv cu noul coronavirus şi nu vor evolua în meciul cu Juventus. Cei doi fotbalişti sunt asimptomatici şi au fost plasaţi în izolare. Situaţia este asemănătoare cu cea din tabăra rivalilor, în care Alex Sandro şi Juan Cuadrado au fost testaţi pozitiv. Lotul echipei Juventus şi-a amânat, marţi, plecarea la Milano, după vestea că Juan Cuadrado este infectat. Miercuri dimineaţă, au venit ultimele rezultate ale testelor pentru depistarea noului coronvairus, efectate în cadrul clubului torinez, iar rezultatele au fost negative. Torinezii au făcut apoi deplasarea la Milano.

Bilic, rivalul lui Olăroiu

Antrenorul croat Slaven Bilic a fost numit la conducerea tehnică a echipei chineze Beijing Guoan. Tehnicianul de 52 de ani a semnat un contract valabil doi ani şi îl înlocuieşte pe francezul Bruno Genesio. Bilic a mai antrenat echipele Hajduk Split, Lokomotiv Moscova, Beşiktaş Istanbul, West Ham United şi Al-Ittihad. Ultima dată el a pregătit formaţia din Premier League West Bromwich Albion, de la care a fost demis în urmă cu trei săptămâni şi înlocuit cu Sam Allardyce. Beijing Guoan a terminat pe locul 3 ultima ediţie a campioantului chinez, după câştigătoarea trofeului, Jiangsu Suning, formaţie antrenată de Cosmin Olăroiu, şi după Guangzhou Evergrande. Întrecerea internă din China ar urma să înceapă în luna martie.

S-a mai stins o legendă

Colin Bell, fost jucător legendar al echipei Manchester City, a decedat, marţi, la vârsta de 74 de ani. Fostul mijlocaş este considerat unul dintre cei mai buni jucători din istoria clubului englez. El a evoluat pentru City între 1966 şi 1978 şi a câştigat titlul în Anglia, în sezonul 1967/1968. La echipa naţională, Bell a strâns 48 de prezenţe şi nouă goluri, între 1968 şi 1975. Bell a disputat în tricoul echipei Manchester City 492 de meciuri şi a marcat 152 de goluri. Una dintre tribunele Stadionului Etihad poartă numele lui Colin Bell. În carieră, el a mai evoluat la Bury şi la San Jose Earthquackes.