Multe și mărunte: Reveniri în lotul Mirel Rădoi

Selecţionerul Mirel Rădoi a anunţat convocările preliminare ale jucătorilor care evoluează în străinătate.pentru barajul cu Islanda şi partidele cu Norvegia şi Austria. Faţă de stranierii convocaţi data trecută vor mai veni la lot portarii Ionuţ Radu (Inter) şi Lung (Kayseri),fundaşii Mogoş (Cremonese), Ganea (Aris Salonic), Rus (Fehervar),mijlocaşii Răzvan Marin (Cagliari), Rotariu (Astana), Mitriţă (New York City), Bicfalvi (Ural) şi atacantul Keşeru (Ludogoreţ).

Posibile trasee europene

După „ thrillerul” din Serbia cu Backa Topola (6-6 după 120 de minute de joc, 5-4 la lovituri de departajare, FCSB ştie cu cine va juca în turul III preliminar al Ligii Europa. Elevii lui Toni Petrea (sau Mihai Pintilii?) vor întâlni, joia viitoare, la ora 21:30 fornaţia cehă Slovan Liberec, care a învins în deplasare cu 3-1 formaţia Riteriai Vilnius din Lituania. Meciul se va desfăşura la Giurgiu. CFR Cluj, echipă eliminată în turul II preliminar al Ligii Campionilor, va juca în deplasare contra formaţiei suedeze Djurgårdens Stockolm, care a dispus cu 2-1 de formaţia Europa Gibraltar. Dacă vor trece în play-off echipele noastre vor avea următorii adversari:Kuopio PS (Finlanda) sau Suduva (Lituania) – CFR Cluj, respectiv, Apoel Nikosia sau Zrinjski (Bosnia Herţegovina) - FCSB

Duplantis, ţarul suedez

Suedezul Armand Duplantis (20 de ani) a reuşit să-l depăşească pe legendarul atlet ucrainean Serghei Bubka, stabilind cea mai bună performanţă din toate timpurile la săritura cu prăjina în aer liber (6,15 m), joi seara, cu ocazia reuniunii de la Roma, contând pentru circuitul Diamond League. Duplantis, care deţinea deja recordul mondial în sală (6,18 m), pe care l-a stabilit în luna februarie, a îmbunătăţit cu un centimetru performanţa stabilită de Bubka în iulie 1994 la Sestriere (6,14 m).

Andersen recidivează

Rutierul danez Søren Kragh Andersen (Sunweb) a câştigat, ieri, etapa a 19-a a Turului Franţei, disputată pe o distanţă de 166,5 kilometri, între Bourg-en-Bresse şi Champagnole. Kragh Andersen i-a devansat pe Luka Mezgec (Mitchelton-Scott) şi Jasper Stuyven (Trek-Segafredo). În continuare, liderul cursei este slovenul Primoz Roglic (Jumbo-Visma).El este urmat de compatriotul său Tadej Pogacar (UAE) la 57 de secunde şi columbianul Miguel Angel Lopez ((Astana) la 1 minut şi 27 de secunde. Andersen este la a doua victorie de etapă din actuala ediţie a Marii Bucle

Osaka spune „pas” la Paris

Japoneza Naomi Osaka, locul 3 WTA, câştigătoare a trofeului US Open, s-a retras de la ediţia din acest an a turneului de la Roland Garros, din cauza unor probleme musculare. “Nu voi putea juca la French Open. Am încă probleme la ischiogambieri, astfel că nu voi avea suficient timp să mă pregătesc pentru zgură. Aceste două turnee au fost prea apropiate unul de altul pentru mine”, a precizat sportiva în social media. Turneul de la Roland Garros se va desfăşura în perioada 21 septembrie -11 octombrie.