Multe și mărunte:Rodriguez a semnat cu CFR

Patronul FC Botoşani, Valeriu Iftime, a declarat,ieri, că doi jucători ai formaţiei sale au semnat cu alte echipe din Liga I."Meleke nu pleacă la FCSB acum. Ce am cerut, nu dă domnul Becali şi cred că nici nu face acum preţul pe care îl cer eu. Azi am aflat că Rodriguez a semnat cu CFR Cluj. Cred că Askovski a semnat cu Rapid. Lui Askovski puteam să-i pregătesc o ofertă, dar nu a avut eficienţă la salariul lui", a declarat Iftime, la DigiSport. Mijlocaşul macedonean Stefan Askovski, 29 de ani, era la Botoşani din vara anului 2019, iar mijlocaşul argentinian Jonathan Rodriguez, 30 de ani, din septembrie 2017.

De Zerbi, rivalul lui Lucescu

Antrenorul italian Roberto de Zerbi a fost numit, ieri,la conducerea tehnică a echipei Şahtar Doneţk, ocupanta locului II în campionatul ucrainean în sezonul recent încheiat, după Dinamo Kiev pregătită de Mircea Lucescu. De Zerbi a semnat un contract pe doi ani şi îl înlocuieşte pe portughezul Luis Castro. Fostul jucător al echipei CFR Cluj este al XXXIV-lea antrenor al echipei Șahtar. Roberto de Zerbi a pregătit ultima dată formaţia italiană Sassuolo, la care evoluează şi fundaşul Vlad Chiricheş, de la care a plecat la finalul acestui sezon. Tehnicianul de 41 de a mai pregătit echipele Foggia, Palermo şi Benevento.

Gattuso și-a găsit repede job

Antrenorul Gennaro Gattuso, recent demis de la Napoli, a fost numit, ieri, la conducerea tehnică a echipei Fiorentina, în locul lui Giuseppe Iachini. Fostul internaţional italian, în vârstă de 43 de ani, a semnat un contract valabil un sezon. Trecut şi prin Elveţia, la Sion, unde a fost antrenor-jucător, şi prin Grecia (OFI Creta), Gennaro Gattuso este la a cincea echipă pe care o antrenează în Italia, după Palermo, Pisa, Milan şi Napoli. Gattuso a fost dat afară de la Napoli după ce echipa a remizat, duminică, pe teren propriu, scor 1-1, cu Hellas Verona, în ultima etapă, rezultat sinonim cu ratarea calificării în ediţia viitoare a Ligii Campionilor.

Au nimerit braziliencele Brăila

Extrema stângă braziliană Larissa Fais Munhoz Araujo a semnat pentru echipa feminină de handbal HC Dunărea Brăila, pentru care va evolua din sezonul viitor, a anunţat clubul, ieri, pe pagina sa de Facebook. Larissa Araujo, care joacă în România din 2017, vine la Dunărea de la Minaur Baia Mare, medaliată cu bronz în EHF European League şi vicecampioană naţională. Araujo a mai jucat la Erd (Ungaria) şi la Măgura Cisnădie. Brazilianca are în palmares o medalie de bronz obţinută la Jocurile Olimpice pentru Tineret şi o medalie de aur la Campionatul Pan American. Larissa Araujo devine a şaptea jucătoare braziliană din lotul echipei brăilene.

De la Bayern la Mannschaft

Hansi Flick va fi noul selecţioner al Germaniei în locul lui Joachim Low. Germania este adversara României în preliminariile CM-2022. Anunţul numirii lui Flick a fost făcut marţi. La 56 de ani, Hansi Flick va prelua echipa după Euro-2020. El a semnat un contract pe trei ani. Low pleacă de la naţionala Germaniei după Euro-2020 şi după un mandat ce dura din 2006. Naţionala Germaniei este adversara României în preliminariile CM-2022. În primul meci, Germania s-a impus, scor 1-0.

Cum s-au împăcat Deschamps și Benzema

Atacantul Karim Benzema a vorbit despre revenirea la naţionala Franţei, el subliniind că a avut nevoie de o discuţie de doar trei minute cu selecţionerul Didier Deschamps pentru ca lucrurile să se rezolve. "În trei minute totul a fost ca înainte.. Am discutat mult, s-au spus lucruri importante. Nu am discutat doar despre fotbal, Am vorbit despre viaţă, despre familie... Dar nu mi-a spus niciun moment: Gata, vei fi la Euro. Ştiam doar că am făcut un mare pas în relaţia noastră", a declarat Benzema. Atacantul Karim Benzema revine la naţionala Franţei după o absenţă de şase ani, el fiind convocat de selecţionerul Didier Deschamps pentru Euro-2020. Benzema, 33 de ani, a fost suspendat de la naţionala Franţei în decembrie 2015, ca urmare a implicării în cazul de şantaj contra unui coechipier, Mathieu Valbuena.

Festivalul de la Cluj se amână din nou

Organizatorii au anunţat, marţi, amânarea ediţiei din acest an a evenimentului Sports Festival de la Cluj pentru 2022. "Reglementările recent transmise de autorităţi pentru industria de evenimente nu oferă suficientă claritate şi predictibilitate încât să permită organizarea unui festival de zeci de mii de oameni. Vom amâna revederea noastră pe 2022. Cele două meciuri demonstrative, Simona Halep & Friends şi meciul de retragere al lui Adrian Mutu, din cadrul festivalului, vor avea o dată stabilită ulterior, după definitivarea calendarelor competiţionale din 2022, din circuitul profesionist de tenis şi fotbal, de care depind invitaţii noştri. Biletele cumpărate de fani la cele două meciuri demonstrative rămân valabile pentru data reprogramării", se arată într-un comunicat.

"Am fost înselaţi, închideţi canalul”

Fanii de fotbal din Cupa și-au exprimat furia luni după anunţul televiziunii de stat că nu poate difuza, din lipsă de bani, meciurile de la Copa America şi Euro-2020. Canalul Telerebelde a explicat că "din cauza situaţiei financiare tensionate" legate de embargoul american şi pandemia de coronavirus, nu are fonduriile necesare pentru a achiziţiona drepturile pentru aceste evenimente, În Cuba, fotbalul a devenit cel mai urmărit sport, luând locul baseballului, mai ales pentru că televiziunea naţională a transmis meciuri din importante campionate europene/