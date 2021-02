Multe și mărunte:România – Danemarca 2-0 la handbal

Echipa de handbal feminin CSM Bucureşti a învins sâmbătă, pe teren propriu, formaţia daneză Team Esbjerg, scor 28-26 (15-10), în cea de-a 13-a etapă a grupei A din Liga Campionilor. CSM Bucureşti are astfel 13 puncte, precum şi două meciuri amânate din motive pandemice, cu Rostov Don şi SG BBM Bietigheim.Celelalte rezultate Bietigheim – Metz 25-33; Ferencvaros –Vipers Kristiansand 30-28; Krim Ljubljana – Rostov Don 28-27,Râmnicu Vâlcea a învins ieri, în deplasare, formaţia Odense Handbold, scor 26-25 (13-10), în grupa B.În urma rezultatului, SCM Râmnicu Vâlcea urcă pe locul 6, cu 6 puncte, iar în ultima etapă va evolua pe teren propriu cu Brest. SCM mai are de jucat însă restanţele cu Borussia, din etapele a 6-a şi a 9-a, plus disputa cu Podravka, din etapa a 4-a, nici ea programată încă.



Una caldă, una rece

Echipa de handbal feminin Minaur Baia Mare a învins sâmbătă, pe teren propriu, formaţia rusă Astrakhanocika, scor 30-27 (13-15), în etapa a 4-a din grupa C a EHF European League. În urma rezultatului, rusoaicele rămân pe primul loc al grupei, cu 4 puncte, iar Minaur egalează liderul. Cealaltă reprezentantă a României în competiăie, Dunărea Brăila, a fost învinsă în deplasare, cu scorul de 24-31 (14-17) de echipa maghiară Siofok, în grupa D. Siofok este lider, cu 7 puncte, urmată de Dunărea Brăila, cu 3 puncte.

Bon rămâne în staff-ul lui Ouzounidis

Preşedintele clubului Universitatea Craiova, Sorin Cârţu, a declarat sâmbătă seară, la Digi Sport, că actualul antrenor interimar al echipei oltene, Dragoş Bon, va rămâne în staful noului tehnician, grecul Marinos Ouzounidis. “Bon rămâne antrenor secund. Marinos vine cu un antrenor secund. O să fie un staf cu trei secunzi şi trei preparatori fizici, plus antrenorul principal”, a spus Cârţu. Ouzounidis a fost prezent în tribună la meciul câştigat sâmbătă seară de Universitatea Craiova, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, în faţa echipei Dinamo, în Liga I.

Englezii s-au făcut de râs

Echipa de rugby a Scoţiei a obţinut prima sa victorie în deplasare în faţa Angliei din 1983, impunându-se sâmbătă la Londra, pe Twickenham, cu scorul de 11-6 (8-6), în prima etapă a Turneului celor Şase Naţiuni. Diferenţa a fost făcută de eseul reuşit în minutul 29 de aripa Duhan van der Merwe, jucător născut în Africa de Sud.Oaspeţii au transformat două lovituri de pedeapsă, prin Finn Russell, în minutele 6 şi 49. Punctele Angliei au venit după două lovituri de pedeapsă, fructificate de Owen Farrell (34, 39). Tot sâmbătă, în primul meci din noua ediţie a Six Nations, Franţa a surclasat Italia cu 50-10, pe Stadio Olimpico din Roma. La Cardiff: Ţara Galilor – Irlanda 21-16 (6-13)

Leipzig – Liverpool, la Budapesta

Meciul Leipzig - Liverpool din prima manşă a optimilor de finală ale Ligii Campionilor va avea loc la Budapesta, pe Puskas Arena, la 16 februarie, de la ora 22.00, a anunţat, duminică, UEFA. Leipzig nu poate primi pe propriul stadion echipa engleză din cauza restricţiilor de călătorie puse în aplicare de autorităţile germane, pentru cetăţenii care provin din ţări afectate de noua tulpină de coronavirus. Deşi Leipzig a cerut o excepţie de la restricţiile legate de pandemie, Ministerul federal de Interne a afirmat că această cerere nu intră în circumstanţele excepţionale. Această regulă este în vigoare oficial până la 17 februarie şi vizează în primul rând Marea Britanie, unde noua tulpină este răspândită.

A murit coşmarul lui Ali

Fostul boxer american Leon Spinks, care l-a învins pe Muhammad Ali în 1978, a decedat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, la vârsta de 67 de ani. Spinks suferea de cancer la prostată şi de alte tipuri de cancer, de cinci ani. Născut la St. Louis, Spinks a câştigat medalia de aur la Jocurile Olimpice din 1976, la categoria semigrea. El avea vârsta de 24 de ani, doar 13 luni ca boxer profesionist şi şapte lupte, niciuna mai lungă de 10 runde, când a intrat în ring împotriva lui Ali, la 15 februarie 1978, într-o gală din Las Vegas. Ali avea atunci 36 de ani şi trecuse de vârful carierei. După 15 reprize, outsiderul a fost declarat câştigător, prin decizia arbitrilor. El a fost singurul boxer care i-a luat o centură de campion mondial lui Muhammad Ali în ring. Spinks i-a acordat revanşa lui Ali şi a pierdut, printr-o decizie unanimă, la Superdome din New Orleans, la şapte luni după prima lor luptă. A fost ultima victorie din cariera lui Ali.