Multe și mărunte:Rotariu a semnat cu bulgarii

Clubul Ludogoreţ Razgrad a anunţat, ieri că a obţinut serviciile atacantului Dorin Rotariu, ultima dată component al echipei Astana. Rotariu a ajuns în cantonamentul din Austria al campioanei Bulgariei şi a fost prezentat de fostul fundaş Cosmin Moţi, care a preluat de zece zile funcţia de director tehnic al clubului de la sud de Dunăre. „Am vorbit deja cu antrenorul Valdas Dambrauskas. Sper să intru repede în formă şi să fiu disponibil”, a fost primul comentariu al lui Dorin Rotariu, care a jucat ultima dată în Kazahstan, la Astana.Aseară, jucătorul român a făcut un prim antrenament cu echipa la baza din Bad Haring. El ar putea lua parte la unele dintre următoarele amicale ale echipei, în Austria. La 19 iunie, Ludogoreţ va juca împotriva echipei CFR Cluj, apoi va întâlni pe Ferencvaros şi LASK Linz.

Tecău merge mai departe

Horia Tecău şi germanul Kevin Krawietz, favoriţii numărul 3, s-au calificat, joi, în semifinalele turneului de 500 de puncte de la Halle, cu premii de peste 1,45 milioane de euro. Ei au învins, joi, în sferturi, cu 6-4, 6-2, cuplul argentinian Andreas Molteni/Guido Pella.Horia şi Kevin vor juca în turul următor cu perechea favorită nr 6, Sander Gille/Joran Vliegen (Belgia),

US Open fără restricţii

Asociaţia Americană de Tenis (USTA) a anunţat, joi, că turneul US Open va avea loc în acest an fără restricţii în ceea ce priveşte numărul spectatorilor. Biletele pentru eveniment vor fi puse în vânzare în luna iulie. Turneul se va desfăşura în perioada 30 august – 12 septembrie. Marţi, guvernatorul New York-ului, Andrew Como, a anunţat că va exista o relaxare a măsurilor din pandemie, deoarece 70 la sută din adulţi au primit cel puţin o doză de vaccin împotriva coronavirusului. US Open va fi primul turneu de Gtand Slam fără restricţii de public, după Australian Open în 2020.

Defibrilator pentru Eriksen

Federaţia Daneză de Fotbal a anunţat, ieri că lui Christian Eriksen i se va implanta un defibrilator cardiac. “Dispozitivul este necesar după un atac de cord cauzat de tulburări de ritm cardiac. Christian a acceptat soluţia şi planul a fost confirmat de specialişti în plan naţional şi internaţional, care recomandă cu toţii acelaşi tratament. Îi încurajăm pe toţi să le ofere lui Christian şi familiei sale linişte şi intimitate în perioada următoare”, este declaraţia postată în social media de federaţie.

Kiki pune racheta în cui

Olandeza Kiki Bertens a anunţat în social media că îşi va încheia cariera de jucătoare de tenis la sfârşitul acestui an. „Am vrut mereu să dau totul, dar acum rerzervorul este aproape gol. Balanţa dintre munca multă de fiecare zi şi satisfacţia de la sfârşitul zilei nu mai există. Urmează turneele Eastbourne, Wimmbledon şi Jocurile Olimpice. Vom decide apoi, dacă mi se va recupera corpul destul de bine, dacă joc restul sezonului. Voi face tot ce îmi stă în puteri ca să îmi închei cariera în cel mai bun mod posibil”, a notat Bertens pe Instagram. Kiki Bertens, în vârstă de 29 de ani, a declarat pentru WTA Insider că pandemia de coronavirus şi problemele la tendonul lui Ahile au grăbit decizia sa de retragere din activitatea sportivă.

Fiorentina s-a despărţit de Gattuso

Clubul Fiorentina a anunţat, ieri, despărţirea de tehnicianul Gennaro Gattuso, care fusese anunţat ca antrenor la echipa italiană în urmă cu mai puţin de o lună. “ACF Fiorentina şi domnul Gattuso au decis, de comun acord, să nu continue înţelegerea anterioară, astfel că nu vor începe sezonul următor împreună. Clubul a început imediat munca pentru găsirea unei opţiuni de tehnician care să ducă echipa Viola la rezultatele pe care Fiorentina şi Florenţa le merită”, se arată pe site-ul oficial al grupării italiene. La 25 mai, Fiorentina anunţa că Gattuso este noul antrenor al echipei şi că tehnicianul îşi va prelua îndatoririle la 1 iulie.

Nadal intră în pauză

Spaniolul Rafael Nadal, locul 3 ATP, a anunţat, ieri, în social media, că a decis să nu participe în acest an la turneul de la Wimbledon şi la Jocurile Olimpice de la Tokyo.”Faptul că în acest an sunt doar două săptămâni între Roland Garro şi Wimbledon nu a făcut uşoară recuperarea pentru corpul meu după sezonul solicitant pe zgură. Au fost două luni de eforturi mari şi decizia pe care o iau este bazată pe perspectiva pe termen mediu şi lung”, a notat Nadal.