Multe și mărunte: S-a făcut cu Haruţ

Patronul FC Botoşani, Valeriu Iftime, a anunţat că fundaşul Denis Haruţ va fi transferat la FCSB.”Sunt condiţiile pe care le-am acceptat acum două, trei săptămâni şi cred că de data acaesta va semna Haruţ. Am rămas cu 20 de procent,dintr-un posibil viitor transfe). Consider că Denis nu are o marjă de creştere mai mare la Botoşani decât are acum, eu l-aş mai ţine un an la Botoşani şi aş lua un milion şi jumătate, pe când FCSB îl poate vinde în doi ani cu cinci milioane şi aş mai câştiga încă un milion”, a declarat Iftime, la ProX, adăugând că suma de transfer este de aproxiamtiv 700.000 de euro. FCSB a refuzat în urmă cu câteva săptămâni transferul la FCSB, deoarece clubul bucreştean i-a propus să semneze două contracte, unul pe cinci ani şi altul, în prelungirea primului, pe doi ani.

Oficial: Turris s-a retras

Clubul Turris-Oltul Turnu Măgurele a informat oficial Federaţia Română de Fotbal că a decis să se retragă din competiţii. Potrivit frf.ro, cazul va fi introdus pe rolul Comisiei de Disciplină şi Etică a FRF care, în baza ROAF, va lua o decizie privind rezultatele echipei din acest sezon de Liga a II-a, Partida Dunărea Călăraşi – Turris-Oltul Turnu Măgurele, din şaisprezecimile de finală ale Cupei României, programată marţi, 9 februarie, nu se va mai disputa.

Schimbări de efective la Vâlcea

Echipa de handbal feminin SCM Râmnicu Vâlcea a anunţat, vineri, prelungirea contractelor cu patru jucătoare străine şi antrenorul Florentin Pera. Alte patru handbaliste vor părăsi echipa. Astfel, antrenorul Florentin Pera şi-a prelungit contractul pe un sezon, la fel ca şi jucătoarele Jelena Trifunovic, Mireya Gonzalez şi Kristina Liscevic, în timp ce Asma Elghaoui a semnat pe încă două stagiuni. La rândul său, conducătorul clubului, Florin Verigeanu, a punctat: „Noi suntem adepţii continuităţii şi ne-am fi dorit ca toate fetele să rămână la Râmnicu Vâlcea. Din păcate, nu s-a putut acest lucru, iar o parte din ele vor pleca din vară, anume Marta Batinovic, Marta Lopez, Alicia Fernandez şi Maren Aardahl.”.În prezent, SCM Râmnicu Vâlcea se află pe locul III în clasamentul Ligii Naţionale, cu 8 partide şi 21 de puncte, iar în Liga Campionilor ocupă locul VII, cu 4 puncte, din nouă meciuri jucate.

Tunsoarea virală

Frizerul care a tuns doi jucători ai echipei Kansas City Chiefs a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, cu numai câteva zile înainte de Super Bowl, finala campionatului de fotbal american. Jucătorii Demarcus Robinson şi Daniel Kilgore au fost plasaţi în izolare. Frizerul mai trebuia să tundă alţi 18 jucători ai echipei din Missouri, între care vedeta Patrick Mahomes. El a primit rezultatul testului efectuat în timp ce-l tundea pe Kilgore şi a părăsit imediat centrul de antrenament al echipei. Frizerul fusese testat negativ cu cinci zile înainte, dar a ieşit pozitiv la cotrolul efectuat chiar în ziua programării, la clubul din Kansas City. Kligore a rămas cu părul jumătate tuns şi a postat noua sa înfăţişare pe reţelele de socializare.Tampa Bay Buccaneers şi Kansas City Chiefs vor disputa, duminică, finala campionatului de fotbal american, Super Bowl.

Coborâre la Garmisch

Italianul Dominik Paris a câştigat, ieri, proba de coborâre de la Garmisch-Partenkirchen (Germania), contând pentru Cupa Mondială masculină de schi alpin, ultima înaintea Campionatelor Mondiale de la Cortina d'Ampezzo (8-21 februarie). Paris l-a devansat cu 0.47 s pe elveţianul Beat Feuz, unul dintre favoriţii probei, şi cu 0,40 spe austriacul Matthias Mayer. Paris a revenit astfel la cel mai bun nivel al său după un an de la o gravă accidentare la genunchiul drept. În clasamentul general al Cupei Mondiale de schi alpin se menţine lider francezul Alexis Pinturault, cu 924 puncte, urmat de austriacul Marco Schwarz, 666 puncteşi de elveţianul Marco Odermatt, 607 p.

Onana, prins cu furosemid

Portarul echipei Ajax Amsterdam, camerunezul Andre Onana, a fost suspendat 12 luni pentru dopaj. Onana, 24 de ani, a fost testat la 30 octombrie şi în urina lui a fost găsit furosemid, un diuretic. Ajax spune că jucătorul său s-a simţit rău în acea zi şi a luat din greşeală Lasimac, un medicament recomandat de soţia lui.UEFA a stabilit că Onana nu a avut intenţia de a trişa, dar a precizat că un sportiv are datoria să se asigure în permanenţă că nu ingerează substanţe interzise.Andre Onana şi Ajax vor contesta această decizie, aplicabilă începând cu 5 februarie, în competiţiile naţionale şi internaţionale, la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (CAS).

Incident dur în Portugalia

Fundaşul echipei FC Porto Nanu a fost transportat de urgenţă la spital după ce s-a ciocnit cu portarul gazdelor, la meciul de la Belenenses, disputat, joi, în etapa a XVII-a a campionatului portughez. În minutul 85, Nanu a urmărit o minge centrată de un coechipier şi s-a ciocnit de portarul rus Stansilav Kriţiuk, ieşit să boxeze balonul. Jucătorul de 26 de ani din Guineea-Bissau a rămas întins pe gazon mai multe minute, înainte de a fi transportat cu ambulanţa la spital. După meci, coechipierul său, Pepe, a anunţat care este starea lui Nanu: „Doctorii ne-au spus că este bine şi că este conştient”. Meciul Belenenses - FC Porto s-a terminat la egalitate, scor 0-0.

Mult zgomot pentru nimic

Cele 507 de persoane, între care 160 de jucători, considerate a fi intrat în contact cu un angajat al Grand Hyatt din Melbourne, testat pozitiv cu virsul Sars-CoV-2, nu sunt infectate. Testele au fost efectuate, joi, la View Melbourne, un hotel din St. Kilda, între orele locale 9.00 şi 17.00, în ordine alfabetică. Prioritate au avut cei 160 de jucători, care şi-au primit rezultatele joi după-amiază şi joi seara. Unii au putut chiar să se antreneze în seara Melbourne Park.Ultimele rezultate, referitoare la oficiali, jurnalişti şi membrii ai staff-urilor, au sosit vineri dimineaţă, iar toate sunt negative. După o amânare de o zi din acest motiv, meciurile s-au reluat, vineri, la Melbourne, la toate competiţiile, Cupa ATP, două turnee ATP şi trei turnee WTA