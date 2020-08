Multe și mărunte:Spaniolii merg tot cu SMURD

Antrenorul principal Gheorghe Mulţescu a semnat, luni, la sediul clubului, noul contract cu Dinamo Bucureşti. Semnarea noului contract a avut loc în prezenţa directorului sportiv Rufo Collado. Duminică, directorul sportiv al FC Dinamo, Rufo Collado, a declarat că a ajuns la un acord cu Gheorghe Mulţescu şi Cornel Ţălnar pentru prelungirea contractelor. Totodată, noul acţionar majoritar al clubului Dinamo Bucureşti anunţă că meciurile echipei vor fi programate pe Arena Naţională, în sezonul competiţional 2020-2021

Simona rămâne în Europa

Simona Halep, locul 2 WTA, a anunţat, ieri, că nu va participa la US Ope Halep, care a câştigat duminică, turneul de la Praga, primul la care a participat după întreruperea cauzată de pandemia de coronavirus, se alătură altor jucătoare cunsocute care au declinat participarea la openul american.Trei dintre cele patru semifinaliste ale ediţiei din 2019 au decis să nu joace la US Open, elveţianca Belina Bencic, locul 8 WTA, jucătoarea canadiană de origine română Bianca Andreescu, locul 6 WTA, campioana en titre, şi ucraineanca Elena Svitolina, locul 5 WTA.Numărul unu mondial Ashleigh Barty, olandeza Kiki Bertens, locul 7 WTA, şi rusoaica Svetlana Kuzneţova, locul 32 WTA, câştigătoarea US Open din 2004, au făcut aceeaşi alegere din cauza riscurilor pentru sănătate legate de pandemia de coronavirus.

Înlocuitor pentru Setien

Preşedintele FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, a confirmat pentru postul de radio Cadena Cope demiterea antrenorului Quique Setien, după rezultatul ruşinos, scor 2-8, din meciul cu Bayern München, din sferturile de finală ale Ligii Campionilor..Setien a preluat echipa, la 14 ianuarie, într-un moment în care era angrenată pe trei fronturi, cu şanse intacte la toate trofeele, La Liga, Cupa Spaniei şi Liga Campionilor, dar nu a câştigat niciunul. Quique Setien va fi înlocuit de olandezul Ronald Koeman, care se află deja la Barcelona, precizează Marca.

Sevilla, prima finalistă

FC Sevilla s-a calificat pentru a şasea oară în finala Ligii Europa, după ce a învins, duminică, la Köln, cu scorul de 2-1 (1-1), formaţia Manchester United, în semifinale. Echipa andaluză a câştigat precedentele cinci finale ale Ligii Europa/Cupei UEFA în care a evoluat, în sezoanele 2005/06, 2006/07, 2013/14, 2014/15, 2015/16. Au marcat: Bruno Fernandes ('9-penalty) / Suso ('26,) De Jong ('78.). În cealaltă semifinală s-au întâlnit, ieri, la Düsseldorf, echipele Inter Milano şi Şahtar Doneţk. Finala va avea loc, vineri, la Köln.

Transferuri în L1

CFR: Debeljuh (Hermannstadt)

UTA: Albu (Clinceni), Benga (Chindia)

FC Hermannstadt: Fabio Fortes (Arouca, Portugalia3)

Primul titlu pentru Jennifer

Jucătoarea americană de tenis Jennifer Brady a cucerit primul titlu WTA din cariera sa, duminică, în turneul de la Lexington (Kentucky), dotat cu premii totale în valoare de 202.250 dolari, în finala căruia a învins-o în două seturi, 6-3, 6-4, pe elveţianca Jil Teichmann. Brady, în vârstă de 25 ani, s-a impus după o oră şi 42 de minute în faţa lui Teichmann (23 ani), care are în palmares două trofee WTA, ambele cucerite anul trecut pe zgură, la Palermo şi Praga. Sâmbătă, în semifinale, Jennifer Brady (locul 49 WTA) a dispus cu 6-2, 6-4 de tânăra sa compatrioată Cori Gauff (16 ani), în timp ce Jil Teichmann, numărul 63 mondial, a trecut tot în două seturi, 6-3, 6-2, de americanca Shelby Rodgers, cea care reuşise să o elimine în sferturi pe principala favorită, compatrioata sa Serena Williams.

Kompany preia Anderlecht

Fundaşul Vincent Kompany s-a retras din activitatea de fotbalist la vârsta de 34 de ani şi a devenit antrenorul echipei Anderlecht Bruxelles. Cu o carieră în care a mai evoluat la SV Hamburger şi Manchester City (cu 360 de meciuri în toate competiţiile pentru „cetăţeni”), Kompany a revenit în vara anului 2019 la Anderlecht, ca antrenor-jucător. Acum, el devine antrenor principal cu contract pe patru sezoane şi îl înlocuieşte pe Franky Vercauteren, care era în funcţie din octombrie trecut.