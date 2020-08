Multe și mărunte:Succesul unui arbitru ieşean

Arbitrajul ieşean a oţinut un succes remarcabil prin Vlad Ciobanu, care a promovat de către UEFA în prima categorie valorică în ierarhia europeană a arbitrilor de futsal. “Am primit cu mare bucurie această promovare. Nu mă aşteptam, mai ales în contextul în care acest an a fost dat peste cap de pandemie, aproape toate activităţile sportive fiind blocate. Altfel, privesc cu optimism şi încredere spre viitor, aştept noile provocări internaţionale şi sper să ating cât de curând nivelul maxim şi anume accederea în elita arbitrilor de fotbal în sală”, a spus Ciobanu, care este şi preşedintele Comisiei Judeţene.. Iaşul are la fotbal în sală încă un reprezentant la nivel internaţional. Bogdan Hanceariuc a promovat anul trecut în lotul UEFA şi este al doilea dintre cei patru români care ne reprezintă pe plan extern la futsal.

Buzărnescu joacă la US Open

Jucătoarea Mihaela Buzărnescu, care nu a mai jucat la un turneu de aproape un an, s-a declarat încântată de participarea la US Open, ea precizând că este fericită că va concura din nou. “După un an de aşteptare, în sfârşit pornesc către primul meu turneu, US Open. Entuziasmată este puţin spus, nu găsesc cuvinte să vă descriu emoţiile şi fericirea de a concura din nou”, a scris Buzărnescu pe Facebook. Sportiva română a participat ultima dată la Taşkent Open, turneu care s-a desfăşurat în perioada 23-28 septembrie 2019.

Marin, cerut de Cagliari

Răzvan Marin, fotbalistul român al lui Ajax Amsterdam, este aproape de un transfer în Serie A, la Cagliari, anunţă luni presa din Olanda şi Italia. Mijlocaşul de 24 de ani s-a transferat anul trecut de la Standard Liege la Ajax, unde nu a reuşit să se impună. Marin, care a jucat doar 808 minute în tricoul „lăncierilor”, reuşind două pase decisive, poate conta pe interesul lui Cagliari, ce va încerca să obţină semnătura sa, scrie Voetbal International.Contactele dintre Cagliari şi Ajax sunt menţionate şi de ziaristul italian Gianluca Di Marzio. Potrivit acestuia, clubul olandez cere 12 milioane de euro pentru un transfer definitiv al jucătorului, care nu mai vrea să rămână la Ajax. Marin mai este în vizorul câtorva cluburi, printre care FC Bruges (Belgia) şi Rennes (Franţa).

Supercupa la Budapesta

Bayern München, câştigătoarea Ligii Campionilor, va lupta în data de 24 septembrie, la Budapesta, cu deţinătoarea trofeului Ligii Europa, FC Sevilla, pentru Supercupa Europei. Partida va fi găzduită de Puskas Arena. Supercupa Europei trebuia iniţial să se dispute în august, la Porto, dar programul competiţiilor a fost perturbat de pandemia de coronavirus.Este posibil ca partida de la Budapesta să aibă loc cu public, însă în număr redus, şi să fie astfel un “meci pilot” pentru UEFA.

Start în Liga a II-a

Casa Fotbalului a găzduit,ieri” tragerea la sorţi în urma căreia s-a stabilit programul sezonului regulat din Liga 2, ediţia 2020-2021. Programul primei etape, care se va disputa la finalul acestei săptămâni, este următorul: Viitorul Târgu Jiu – FC Rapid, CSM Slatina – Dunărea Călăraşi, Comuna Recea – AFK Csikszereda, FCU Craiova – Ripensia Timişoara, Petrolul Ploieşti – Farul Constanţa, Aerostar Bacău - Universitatea Cluj;Politehnica Timişoara – CS Mioveni: Gloria Buzău – Concordia Chiajna; Unirea Slobozia – Turris Turnu Măgurele; Metaloglobus Bucureşti – Pandurii. CSM Reşiţa stă. Echipele participante vor juca fiecare cu fiecare o singură dată în sezonul regulat, urmând ca apoi să fie repartizate, pe baza clasamentului, în cea de-a doua fază a competiţiei, play-off sau play-out.