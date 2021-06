Multe și mărunte:Tănase şi I.Cristea, indisponibil

În urma unui traumatism la piciorul stâng resimţit înainte de România - Georgia, partidă la care a şi rămas în afara lotului de 23 de jucători, Iulian Cristea a devenit indisponibil pentru partida cu Anglia şi a părăsit cantonamentul tricolorilor. Cristea fusese convocat de urgenţă în urma unei alte accidentări, a fundaşului Andrei Burcă. Tot joia părăsit lotul şi Florin Tănase, eliminat cu Georgia şi, astfel, indisponibil cel puţin pentru meciul cu Anglis.

Lazar, patru ani la Craiova

Clubul de fotbal CSU Universitatea Craiova a anunţat, ieri, pe site-ul său oficial, transferul portarului David Lazar, care a evoluat în sezonul recent încheiat la Astra Giurgiu, grupare retrogradată în Liga a II-a. În vârstă de 29 de ani, Lazar a mai evoluat în cariera sa de până acum la formaţiile Voinţa Sibiu, Pandurii Târgu Jiu, FC Botoşani şi Vejle Boldklub. Lazar a apărat poarta Astrei în 28 de meciuri în sezonul trecut al Ligii I.

S-a enervat Geraint

Rutierul Geraint Thomas (Ineos) a câştigat etapa a cincea din Criteriul Dauphiné. ând toată lumea se aştepta la un sprint, galezul a atacat şi a trecut primul linia de sosire, find urma de Sonny Colbrelli (Bahrain) şi Alex Aranburu (Astana). De remarcat că italianul Colbrelli a fost foarte aproape să-l depăşească, dar fotografiile au arătat o diferenţă de mai mult de jumătate de roată pentru cilistul de la Ineos.În clasamentul genreral, austriacul Lucas Pöstlberger (Bora) păstrează o secundă avans faţă de kazahul Aleksei Luţenko (Astana) şi şase secunde faţă de danezul Kasper Asgreen (Deceuninck).Urmează trei etape montane, decisive pentru câştigarea competiţiei.

Koeman rămâne la Barcelona

Antrenorul Ronald Koeman a fost confirmat în funcţie la FC Barcelona de conducerea grupării catalane. „După o perioadă de reflecţie, am decis să continuăm contractul pe care îl are Koeman. Suntem foarte mulţumiţi de discuţiile pe care le-am avut. Au fost discuţii sincere, iar comportamentul antrenorului a fost impecabil. Am găsit soluţii la orice uşoară divergenţă. Ne-am gândit la ce este mai bine pentru Barcelona şi suntem cu toţii bucuroşi să facem acest anunţ”, a declarat preşdintele Joan Laporta. Confirmarea lui Koeman pe banca catalanilor ar trebui să grăbească transferul jucătorilor batavi Memphis Depay şi Georgino Wijnaldum

Meciuri amicale inter-ţări

Naţionalele Angliei şi Franţei au obţinut victoriii în meciurile amicale disputate, miercuri, în timp ce Germania, adversara României din preliminariile CM-2022, a remizat cu Danemarca. Anglia a învins Austria cu 1-0, prin golul marcat de Saka ('56), în timp ce Franţa a dispus de Ţara Galilor, scor 3-0, prin golurile marcate de Mbappé ('35), Griezmann ('48) şi Dembele ('79). Germania şi Danemarca au remizat, scor 1-1, prin golurile marcate de Neuhaus ('48), respectiv Poulsen ('71). Tot miercuri, Olanda a remizat cu Scoţia, scor 2-2, iar Norvegia a învins Luxemburg, scor 1-0.

Supercupa la Belfast

Supercupa Europei, meci care opune câştigătoarea Ligii Campionilor învingătoarei din Liga Europa, va avea loc pe Stadionul Windsor Park din Belfast, la 11 august. „Este ceva uriaş pentru Irlanda de Nord. Va fi cel mai mare meci din istoria sportului nostru”, a precizat federaţia de fotbal din Irlanda de Nord. În acest an, câştigătoarea Ligii Campionilor este echipa engleză Chelsea Londra, iar învingătoarea din Liga Europa, formaţia spaniolă Villarreal.

Osaka se ţine de cuvânt

Jucătoarea japoneză Naomi Osaka, locul 2 WTA, s-a retras de la turneul de la Berlin, programat între 14 şi 20 iunie, în prima săptămână a sezonului pe iarbă. Această retragere pune sub semnul întrebării participarea ei la Wimbeldon, competiţie la care nu a trecut de turul al treilea.Afectată de polemica iscată atunci când a decis să boicoteze presa, Naomi Osaka s-a retras de la turneul de la Roland-Garros, înaintea meciului din turul al doilea, cu Ana Bogdan. Japoneza a spus că a trecut prin mai multe stadii de depresie după US Open 2018 şi că este o persoană introvertită, care cu greu îşi poate stăpâni anxietatea în public.

I-au furat ghetele lui Jardel

Brazilianul Mario Jardel, golgheter în fotbalul european timp de două sezoane, a anunţat ieri că i-au fost furate trofeele cucerite în cariera sa de jucător la echipele FC Porto, Sporting Lisabona şi Galtasaray Istanbul. Idolul fanilor de la FC Porto a explicat că hoţii au intrat în casa sa din Fortaleza, în nordul Braziliei, şi au furat două „Ghete de Aur”, una de argint şi un trofeu de bronz, atribuite celui mai bun marcator din ligile europene. Într-o postare pe contul său de Instagram, Jardel a afirmat că „valoarea sentimentală” a trofeelor respective este mai mare decât cea financiară şi a solicitat ajutorul urmăritorilor săi pentru a-şi recupera „ghetele”.