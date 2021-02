Multe și mărunte:Veterani cu tolba plină

La sfârşitul săptămânii trecute s-au disputat în Capitală, Campionatele Naţionale de atletism indoor pentru atleţii masters, de la care veteranii ieşeni au venit, ca de obicei, cu tolba plină; opt medalii de aur, 15 de argint şi patru de bronz, în total 27 de medalii. Sportivii ieşeni remarcaţi au fost: Mariana Pârju (^45 de ani, aur la prăjină şi 400 de metri, argint la 60,200 şi 800 m), Aurel Aniţa (^65 de ani, aur la 400 şi 800 m, argint la 200 şi 1500 m), Dumitru Sârbu (^55 de ani, aur la 800 m), Rozalia Barbaşi (^45 de ani, aur la 60 mg, bronz la 60 m), Ionuţ Pârju (^35 de ani, aur la 3000 m, bronz la 1500 m), Coculeana Oltean (^60 de ani, aur la greutate), Veronica Nemţanu (^55 de ani, argint la 60, 200, 400 şi 800m), Marian Mîrza (^55 de ani,argint la lungime şi triplusalt, bronz la greutate),Ioan Burlacu (^80 de ani, argint la 1500, bronz la greutate), Ioan Olteanu (^60 de ani, argint la greutate).

Vizer, fără rival

Austriacul de origine română Marius Vizer este singurul candidat la preşedinţia Federaţiei internaţionale de judo (IJF), organizaţie pe care o conduce din anul 2007. Alegerile pentru funcţia de preşedinte al Federaţiei internaţionale de judo vor avea loc în data de 3 iunie 2021, în timpul Congresului IJF de la Budapesta, programat înaintea Campionatelor Mondiale 2021. Toate cele 204 federaţii membre ale Federaţiei internaţionale de judo au fost invitate să propună candidaţi pentru această funcţie, până în data de 2 februarie 2021. Marius Vizer, preşedinte al IJF din anul 2007, este singurul candidat la aceste alegeri şi niciuna dintre federaţiile membre nu a propus un contracandidat. Rusul Serghei Soloveicik este preşedintele Uniunii Europene de Judo. Soloveicik a fost reales în decembrie 2020 şi este totodată vicepreşedinte al Federaţiei internaţionale de Judo, făcând parte din echipa executivă a lui Marius Vizer.

Operaţiunea Kosovo

Naţionala de handbal masculin are programată reunirea, în 4 martie, la Bucureşti, pentru dubla cu Kosovo, din preliminariile CE2022. Meciurile vor avea loc în 10 şi 14 martie. România ocupă locul II în grupa 8 a preliminariilor CE2022, cu 2 puncte, după liderul Suedia, cu 4. Muntenegru are tot 2 puncte, iar Kosovo, 0 puncte. Tricolorii au disputat deja două meciuri, 30-33 cu Suedia, respectiv 36-27 cu Muntenegru, iar în 10 şi 14 martie vor întâlni Kosovo, cu prima partidă în deplasare. Cealaltă dublă, dintre Muntenegru şi Suedia, va avea loc în 9 martie şi 30 aprilie. În ultimele două meciuri ale grupei, România va juca în 28 aprilie, cu Suedia (la Sibiu), respectiv cu Muntenegru, în 2 mai (Podgorica).Cele opt grupe de calificare sunt formate din câte patru echipe, în total 32 de reprezentative, care vor lupta pentru 20 de locuri calificante.

Mai sperăm la Cupa Mondială

Naţionala de baschet masculin a României va evolua în faza a doua a precalificărilor World Cup 2023, forul internaţional confirmând prezenţa tricolorilor între cele 12 echipe naţionale participante din Europa. După încheierea preliminariilor EuroBasket 2022, turneu final care a fost ratat de România, FIBA a anunţat lista echipelor europene care vor participa în faza a doua a precalificărilor World Cup 2023. Din cele 12 echipe, patru provin din faza inaugurală a precalificărilor World Cup, iar opt din preliminariile EuroBasket2022.Acestea sunt: Belarus, Islanda, Portugalia, Slovacia (precalificări World Cup), respectiv Austria, Danemarca, Letonia, Muntenegru, Macedonia de Nord, România, Suedia, Elveţia (din grupele preliminarii EuroBasket 2022).

În marş spre finală

Echipa de volei feminin Volei Alba Blaj a învins miercuri, la Târgu Mureş, formaţia ungară 1. MCM-Diamant Kaposvar, scor 3-0 (13, 18,16), în manşa tur a semifinalelor Challenge Cup. Partida retur va avea loc în 3 martie, în Ungaria, iar câştigătoarea din dubla manşă se va califica în finala competiţiei. Campioana României se află la a treia semifinală europeană în ultimii patru ani şi speră să repete performanţele din 2018 (finala Ligii Campionilor) şi 2019 (finala Cupei CEV). În cealaltă semifinală se vor întâlni echipele THY Istanbul şi Sistem9 Yesilyurt Istanbul, meciurile fiind programate în 2 şi 3 martie.

Încă un american naturalizat

Baschetbalistul american Patrick Richard, căpitanul U Banca Transilvania Cluj, este de ieri cetăţean român, după ce a depus jurământul de credinţă la sediul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie. Patrick Richard a sosit la U-Banca Transilvania în vara anului 2019, devenind rapid unul dintre idolii tribunei şi unul dintre cei mai importanţi jucători din campionat. În actuala stagiune, Richard are medii de 13.3 puncte, 4.9 recuperări şi 4.7 pase decisive. Richard II Patrick Neal, un baschetbalist de reală valoare, dorit nu doar în lotul U Banca Transilvania Cluj cu cetăţenie română, ci mai ales în echipa naţională. Are o experienţă importantă la nivel internaţional, anterior fiind component al echipelor Joventut Badalona, Reggio Emilia, Mitteldeutscher, Chalons-Reims, Matrixx Magixx, Maccabi Rishon LeZion, New Zeeland Breakers şi Sandrigham Sabres.Naţionala României mai are doi jucători americani naturalizaţi, Giordan Watson şi Kris Richard, plus la feminin pe Ashley Walker.



Între două iubiri

Tânărul mijlocaş al echipei Bayern München, Jamal Musiala (17 ani), a decis să joace pentru echipa naţională a Germaniei, în detrimentul reprezentativei Angliei, după o discuţie cu selecţionerul Joachim Löw. Cel mai tânăr marcator englez din Liga Campionilor a declarat pentru televiziunea germană ARD; „Am o inimă pentru Germania şi una pentru Anglia. M-am gândit mult la asta, dar până la urmă am ascultat sentimentul că ar fi o decizia corectă să joc pentru Germania”.Musiala, născut în Stuttgart, dintr-un tată anglo-nigerian şi o mamă germană, a jucat la juniori la Chelsea, din 2011, înainte de a se transfera la Bayern, în 2019 şi era eligibil să joace şi pentru Anglia.El a reprezentat ambele ţări la nivel de echipe naţionale de juniori, dar a spus că o discuţie cu selecţionerul Löw a contribuit la decizia în favoarea Germaniei: „Am avut o discuţie foarte bună şi onestă cu Joachim Low. Ne-am întâlnit la Munchen şi mi-a arătat clar drumul spre echipa naţională”.