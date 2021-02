Sportivul român Alexandru Raicu a câştigat întrecerile categoriei 73 kg, la turneul de judo Grand Slam de la Tel Aviv, vineri, după ce l-a învins în finală pe italianul Giovanni Esposito. Raicu a trecut în primul tur de austriacul Lukas Reiter, în optimi s-a impus în faţa moldoveanului Victor Sterpu, în sferturi a dispus de israelianul Tohar Butbul, iar în semifinale l-a învins pe georgianul Nugzari Tatalaşvili.La feminin, Ştefania Dobre a ocupat loculVI la cat. 63 kg. La cat. 81 kg, Marcel Cercea a pierdut în turul al doilea, iar Serafima Moscalu (70kg), în primul tur. România participă cu nouă judoka la concursul de la Tel Aviv, sâmbătă urmând să evolueze ultimul reprezentant al ţării noastre, ieşeanul Vlăduţ Simionescu (cat. +100 kg).

Grupă europeană de volei la Cluj

Confederaţia Europeană de Volei a anunţat, ieri, că oraşele Cluj, Belgrad, Plovdiv şi Zadar vor găzdui Campionatul European de volei în acest an, în perioada 18 august – 4 septembrie. CEV a postat în social media un filmuleţ de prezentare a oraşelor-gazdă. „Cluj este locul ales pentru mult aşteptata revenire a EuroVolley în România, unde campionatul continental a avut loc ultima dată în 1963. Oraşul din Transilvania a fost deja gazdă a mai multor evenimente sportive internaţionale, inclusiv Campionatele Europene de gimnastică artistică, iar EuroVolley va continua această poveste de succes într-o ţară care s-a numărat printre pionierii dezvoltării voleiului în Europa”, se arată pe site-ul cev.eu. Clujul va găzdui o grupă a competiţiei continentale.

Dacă nu-i Pinturault, e Faivre

Francezul Mathieu Faivre a obţinut vineri medalia de aur în proba de slalom uriaş din cadrul Campionatelor Mondiale de schi alpin de la Cortina d'Ampezzo (Italia), la trei zile după victoria sa la slalom paralel. Faivre (29 de ani) a profitat de ieşirea de pe pistă a marelui favorit, compatriotul său Alexis Pinturault, care avusese cel mai bun timp al primei manşe. El a fost urmat pe podium la 63 de sutimi de italianul Luca De Aliprandini şi la 87 de sutimi de austriacul Marco Schwarz. De Aliprandini, 30 de ani, este la prima sa medalie la Mondiale. Schwarz a câştigat luni aurul la combinată. Pinturault are cele mai multe victorii la slalom uriaş în această iarnă (trei), dar nu a izbutit să se impună la Mondiale în disciplina sa favorită, mulţumindu-se până acum cu două clasări pe podium.

S-a retras o mare atletă

Croata Blanka Vlasic, în vârstă de 37 de ani, dublă campioană mondială la săritura în înălţime, a anunţat, ieri, că s-a retras din activitatea sportivă. Blanka Vlasic a câştigat titlul mondial la săritura în înălţime în 2007 şi în 2009. Ea a obţinut medalia de aur şi la CM în sală din 2008 şi 2010. La Campionatele Europene, ea a câştigat titlul continental în 2010. Croata are în palmares şi un argint olimpic, obţinut în 2008 la Beijing, şi un bronz olimpic (Rio 2016). Blanka este fiica unui alergător de garduri, Josko Vlasic, care i-a dat numele după oraşul în care a obţinut ce mai mare victorie a carierei, în cadrul Jocurilor Mediteraneene de la Casablanca. Fratele săritoarei, Nikola, este fotbalist care joacă la ŢSKA Moscova.

Victorie dinamovistă la handbal

Echipa de handbal masculin Dinamo Bucureşti a învins vineri, pe teren propriu, formaţia Tatran Presov, scor 32-30 (16-15), în meci restant din etapa a III-a EHF European League. Următoarea partidă pentru formaţia Dinamo Bucureşti va avea loc în deplasare, cu USAM Nimes, în 23 februarie. Dinamo mai are o restanţă, din 9 februarie (etapa 7), cu Sporting Lisabona, care e programată de EHF în 26 februarie, în deplasare. Şi meciul de vineri, precum şi cel din 9 februarie au fost amânate din motive pandemice.

Arbitrul Kovacs, criticat la Braga

Tehnicianul echipei Sporting Braga, Carlos Carvalhal, a criticat, prestaţia brigăzii de arbitri condusă de Istvan Kovacs la meciul cu AS Roma, pierdut de portughezi cu scorul de 0-2, în Liga Europa. „Am primit gol repede, dar am rămas în joc şi apoi am avut trei sau patru ocazii de gol. În a doua repriză, situaţia a fost la fel până la cartonaşul roşu. Jucătorii mei au fost foarte buni, pe teren au fost două echipe mari. Arbitrajul a fost slab, sub calitatea celor două echipe. Acest joc merita un arbitraj mai bun”, a declarat Carlos Carvalhal, potrivit presei portugheze. Formaţia Sporting Braga a fost învinsă cu 0-2 de AS Roma, pe teren propriu, în prima manşă a 16-imilor de finală ale Ligii Europa. Au marcat Dzeko şi Mayoral În minutul 54, de la Braga a fost eliminat Esgaio. În minutul 60, un gol al oaspeţilor a fost anulat pentru ofsaid, după consultarea VAR.

Eric s-a întors la Mediaş

Brazilianul Eric De Oliveira a revenit la Gaz Metan Mediaş şi a semnat vineri un contract valabil până la finalul acestui sezon. Cel mai bun marcator străin din Liga 1 va îmbrăca din nou tricoul alb-negru, în care a evoluat pentru prima dată în România în sezonul 2007-2008, atunci când Gaz Metan evolua în Liga 2. Jucătorul brazilian, în vârstă de 35 de ani, a devenit cel mai bun marcator străin din istoria Ligii 1 in tricoul echipei FC Voluntari, marcând golul cu numărul 65 pe prima scena a fotbalului românesc în partida cu FC Hermannstadt din data de 22 februarie 2020. Eric este căsătorit cu voleibalista română Cosmina Danciu, cu care are doi copii

Lipă vâsleşte singură

Elisabeta Lipă este singurul candidat la şefia Federaţiei Române de Canotaj, iar Valentin Gavril, director al Clubului Sportiv Ceahlăul din Piatra Neamţ este unicul candidat la funcţia de vicepreşedinte al forului. Conform federaţiei, confirmarea preşedintelui şi a vicepreşedintelui pentru noul mandat de 4 ani va avea loc în cadrul Adunării Generale care se va desfăşura pe data de 12 martie la Târgu Mureş. Elisabeta Lipă conduce federaţia din 2009.