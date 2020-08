Multe și mărunte:Volei Blaj renunţă la Liga Campionilor

Echipa de volei feminin CSM Volei Alba Blaj şi-a anunţat, ieri lotul pentru viitorul sezon, în care va evolua în Challenge Cup, deşi avea drept de înscriere în Liga Campionilor. Bugetul scăzut cu 35% şi greutăţile în organizarea meciurilor de Liga Campionilor la Târgu Mureş, în condiţiile pandemice, sunt principalele motive pentru decizia de a renunţa la LC. Echipa se va reuni în 29 august sub comanda aceluiaşi antrenor, Darko Zakoč, care se va afla pe banca tehnică încă trei sezoane. Sezonul intern va începe în 17 octombrie, potrivit anunţului FR Volei.

Achiziţii la Mediaş

Clubul Gaz Metan Mediaş a anunţat,ieri, că a obţinut serviciile jucătorilor Yuri Matias Jefferson şi Alexandru Buzbuchi. Cei doi au semnat contracte valabile trei ani. Yuri Matias Jefferson este de origine braziliană şi evoluează pe postul de fundaş central. În vârstă de 25 ani, jucătorul a venit la Gaz Metan de la FC Tractor ,formaţie din Iran. Anterior a mai evoluat la Coimbra în Liga a doua din Portugalia, dar şi în Brazilia la America-PE. Portarul Alexandru Buzbuchi are 26 ani, iar ultimele unsprezece sezoane le-a petrecut la Viitorul şi Academia Gheorghe Hagi. A evoluat în 61 partide din Liga 1.

S-a clasat dosarul Infantino

Justiţia internă a FIFA, după ce a deschis o anchetă preliminară, a decis „să claseze dosarul” referitor la preşedintele instanţei, Gianni Infantino, care de la sfârşitul lui iulie este vizat de o procedură penală în Elveţia, a anunţat forul fotbalistic mondial. „După ce a examinat documentaţia şi dovezile pertinente”, preşedintele camerei de etică a camerei de instrucţie a comisiei de etică a FIFA a decis „să claseze dosarul datorită absenţei evidente a unor dovezi referitoare la orice presupusă încălcare a codului de etică”, a indicat FIFA într-un comunicat.La sfârşitul lui iulie, procurorul federal extraordinar elveţian Stefan Keller a deschis o procedură penală împotriva lui Gianni Infantino, pe fondul suspiciunilor privind o înţelegere secretă între acesta şi procurorul general al Elveţiei, Michael Lauber.



Turul Franţei, cu mască

Purtarea măştii a devenit obligatorie, ieri în tot oraşul Nice, unde deja măsura pentru limitarea propagării coronavirusului era valabilă în unele zone, relatează presa franceză. La Nice va începe, în 29 august, Turul Franţei.Prefectul din Alpes-Maritimes a răspuns astfel unei solicitări a primarului Christian Estrosi.Directorul Turului Franţei, Christian Prudhomme, a făcut un apel la spectatori să poarte mască în timpul competiţiei. “Iubesc ciclismul, iubesc Turul, iar bunul simţ cere să porţi masca, chiar şi dacă obligaţia oficială de a face asta depinde de prefecţii celor 32 de departamente prin care se trece”, a afirmat Prudhomme. La unele competiţii de ciclism din această vară, sportivii s-au declarat îngrijoraţi cu privire la faptul că este posibil ca spectatorii, care îi încurajează pe traseu ajungând foarte aproape de ei, să nu poarte mască.

Tenismeni infectaţi la New York

Doi sportivi, între care şi argentinianul Guido Pella, au fost retraşi de pe tabloul turneului de la Cincinnati, competiţie mutată în acest an la New York. Cei doi sunt în carantină, după ce au fost în contact cu o persoană testată pozitiv cu coronavirus. Federaţia Americană de Tenis (USTA) a precizat că jucătorii care au intrat în carantină au avut contact apropiat şi prelungit cu persoana care are virusul. Guido Pella a anunţat pe Instagram că el este unul dintre jucătorii în carantină şi că persoana testată pozitiv a fost preparatorul său fizic, Juan Manuel Galvan. Potrivit ESPN, celălalt jucător în carantină este bolivianul Hugo Dellien, care are acelaşi preparator fizic.

Ballack, operat de tumoare

Fostul internaţional german Michael Ballack a fost operat pentru înlăturarea unei tumori care era lângă măduva spinării, relarează Le Figaro. Operaţia a fost făcută în perioada de izolare cauzată de pandemia de coronavirus. Ballack a fost supus unor investigaţii după ce şi-a dat seama că i-a apărut o umflătură pe corp. Fostul fotbalist a fost operat cu succes şi în urma investigaţiilor s-a constatat că tumoarea nu conţinea celule canceroase. Michael Ballack s-a retras din activitatea de fotbalist în 2012.