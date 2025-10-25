„Multe valori sunt puse în discuție. Dezinformarea crește. Universitățile trebuie să fie mai prezente în dezbaterile ce definesc viitorul României”. Mesaje deosebite ale președintelui în periplul ieșean de ieri. Nu au lipsit incidentele

Iașul a fost gazda unui eveniment important pentru mediul academic ieșean, unul onorat chiar de președintele țării, Nicușor Dan. În Sala Mare a Teatrului Național „Vasile Alecsandri” a avut loc ceremonia comună prin care Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) și Universitatea Națională de Arte „George Enescu” (UNAGE) au marcat 165 de ani de existență. Discursurile au fost pe măsura evenimentului. Nu au lipsit însă și momentele aparte.

Evenimentul a căpătat o semnificație aparte prin prezența președintelui României, Nicușor Dan, invitat de onoare al manifestării. Încă de la prânz, centrul Iașului a fost animat, iar zona Teatrului Național s-a aflat sub un dispozitiv amplu de securitate: polițiști, jandarmi și alte structuri au asigurat buna desfășurare a evenimentului.

În jurul orei 13:55, coloana oficială prezidențială a ajuns în fața Teatrului. În ciuda atmosferei festive, un grup de câteva zeci de persoane, adunate în parcul din față, l-a huiduit pe președinte la coborârea din mașină, scandând „Hoțule!” și „Mergi în Ucraina!” (vezi AICI). Președintele Nicușor Dan a salutat, fiind întâmpinat de rectorii Liviu Maha din cadrul UAIC și Aurelian Bălăiță din cadrul UNAGE, gazdele ceremoniei.

Mesajele rectorilor gazde

În sală, atmosfera a fost una solemnă și elegantă, în prezența profesorilor, cercetătorilor, academicienilor, studenților, dar și a numeroaselor oficialități locale și naționale, printre care toți cei cinci rectori ai universităților de stat ieșene, dar și șeful CJ Costel Alexe, primarul Mihai Chirica și deputatul Alexandru Muraru, liderul PNL Iași (live-text de la eveniment AICI)

Deschiderea festivității i-a aparținut rectorului UAIC, prof. univ. dr. Liviu-George Maha, care a subliniat importanța fondatorilor și a tradiției academice ieșene.

„Suntem recunoscători și ne înclinăm pentru fondatori, oameni care au făcut lucruri fundamentale pentru România. Vorbim de înființarea unor școli care au rămas de-a lungul veacurilor și care sunt mai mult decât au fost. Mulțumesc tuturor celor care au păstrat ștacheta sus și au păstrat excelența, cuvânt de bază al activității noastre. Universitatea sunteți dumneavoastră. Universitatea nu trăiește, nu funcționează ruptă de comunitatea în care există. Ca urmare și noi vă considerăm de ai noștri, așa cum și dumneavoastră trebuie să ne considerați și cred că am și dovedit că suntem parte a comunității”, a precizat acesta în discursul său.

A urmat rectorul UNAGE, prof. univ. dr. Aurelian Bălăiță, care a transmis un mesaj plin de recunoștință și speranță.

„Aducem mulțumiri și recunoștință fondatorilor, generațiilor care au dus la prestigiul instituției noastre. Dacă 165 este o vârstă respectabilă, ne bucurăm. Dacă o privim doar ca pe o mică perioadă pe scara longevității, ne bucurăm deplin: de abia ne-am încălzit. Suntem tineri și întinerim an de an cu noi studenți, colegi și parteneri, păstrând și sporim entuziasmul și creativitatea fondatorilor”, a menționat acesta.

Președintele Dan: ,,Trebuie să luptăm pentru adevăr”

Președintele României, Nicușor Dan, a susținut un discurs amplu (varianta integrală AICI) dedicat rolului universităților în societate și importanței adevărului și cunoașterii într-o lume tot mai marcată de dezinformare.

„Este o mare onoare și am ținut să fiu prezent la această manifestare pentru a onora Iașul, una din capitalele României Mari. A onora niște instituții – Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Universitatea George Enescu și, nu în ultimul rând, Teatrul Național Vasile Alecsandri”, a subliniat șeful statului.

Președintele a respins ideea separării dintre rațiune și emoție, subliniind că „există emoție și în științele exacte, și rațiune în industriile creative”, iar adevărata forță a unei societăți stă în instituțiile sale.

,,Eu refuz această împărțire la care distinșii colegi au făcut referire. Unii sunt cu rațiunea, unii sunt cu emoțiile. Eu cred că este emoție și în științele exacte, inclusiv, și este rațiune și în așa-numitele industrii creative. Ce este important este că o societate este definită de instituțiile pe care le are și aceste două instituții”, a adăugat președintele.

Nicușor Dan a amintit că cele două universități au fost înființate „la doar un an după Unire”, contribuind decisiv la definirea identității naționale, și a făcut un apel la reflecție asupra rolului mediului universitar în prezent.

„Să ne aducem aminte, 1860, eram la un an după Unire, aceste două instituții, cele două universități pe care le aniversăm azi, au fost esențiale în definirea unei identități naționale. Trăim o perioadă în care multe valori sunt puse în discuție. Cred că trebuie să luptăm pentru adevăr, într-o lume în care fenomenul de dezinformare crește accelerat”, a spus Nicușor Dan.

El a vorbit și despre importanța cunoașterii și a participării mediului academic la deciziile de stat, amintind nevoia unei conexiuni mai strânse între educație, economie și tehnologie.

„Reprezentanții mediului universitar trebuie să fie prezenți mult mai mult în dezbaterile care definesc viitorul României. Există voință de comunicare, dar trebuie să construim și interfața prin care aceasta să devină realitate”, a sublinat acesta.

În final, șeful statului a salutat colaborarea universitară cu Republica Moldova, vorbind despre „un spațiu cultural, educațional și academic comun” și a încheiat cu mesajul: „La mulți ani și continuați așa cum ați făcut-o până acum”.

,,Mă bucur că sunt reprezentanți ai mediului academic din Republica Moldova. Mă bucură această colaborare și, dată fiind distanța, mă bucur că universitățile din Iași sunt parte din acest proces. Este bine că de multă vreme construim un spațiu cultural, educațional, academic, comun. Trebuie să continuăm să facem asta și sunt printre persoanele care sprijină acest proces”, a conchis președintele.

După ceremonia de la Teatru, președintele și-a continuat vizita oficială în municipiul Iași.

Nicușor Dan a vizitat compania Antibiotice Iași (vezi AICI), iar ulterior s-a întâlnit cu echipa ,,Mavis Artificial Heart” din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”, cunoscută pentru proiectul inovator de dezvoltare a unei inimi artificiale performante (vezi AICI)

Proiectul este derulat în cadrul Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic MAVIS al UMF Iași, sub coordonarea dr. Alexandru Pleșoianu. Echipa este formată din cercetători, cadre didactice și studenți, și a fost recompensată cu numeroase distincții internaționale și naționale.

Seara a fost dedicată unei întâlniri cu reprezentanții mediului de afaceri la Palas Campus (vezi AICI), urmată de un scurt briefing de presă (vezi AICI). Programul a continua cu două întâlniri oficiale: în jurul orei 20.30, președintele României s-a întâlnit cu primarul municipiului Iași, iar ulterior, în jurul orei 20.45. a avut o întrevedere cu președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe.

