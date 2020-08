Mulţescu explică de ce Dinamo a scos doar un egal cu Hermannstadt

„Am început mai greu, ei au jucători de mare calitate, au condus jocul, noi am reacţionat târziu, am fost cu un tempo în urma lor. La pauză am schimbat tactic şi jocul s-a schimbat, repriza a doua a fost la discreţia noastră. Am încercat 3-4-3, am crezut că ei joacă 4-4-2, dar au schimbat şi ei, au avut insideri la noi şi au stiut ce am pregătit,” a declarat Mulţescu după meci, conform digisport.ro.

Antrenorul dinamovist mai aşteaptă întăriri şi a fost încântat să audă despre George Ţucudean. "Ţucudean e un vis prea frumos pentru noi, e unul dintre cei mai buni atacanţi! Deocamdată îi urez să fie sănătos, îl îmbrăţişez, l-am avut jucător la Dinamo. Am aşteptat transferuri şi aştept în continuare”, a mai spus Mulţescu.

Formaţia Dinamo a remizat, luni, pe Arena Naţională, scor 1-1, cu echipa FC Hermannstadt, în prima etapă a Ligii I. Pentru Dinamo a marcat Sorescu '59 (penalti), iar pentru FC Hermannstadt a punctat Joalisson '32.