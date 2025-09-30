Mulți părinți se tem să mai ajungă cu copiii la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași după focarul de Serratia. Dr. Ingrith Miron îi sfătuiește să nu amâne mersul la medic

După tragedia copiilor decedați în urma infecției cu bacteria Serratia marcescens, tot mai mulți părinți din Iași își exprimă temerile pe grupurile online și spun că evită să meargă la Spitalul de Copii „Sfânta Maria”. Mămicile cer alternative, întreabă de asistente care pot pune perfuzii acasă sau caută medici în privat, de teamă să nu ajungă cu cei mici în unitatea medicală aflată acum în anchetă epidemiologică.

„Mămici, știți pe o doamnă asistentă care pune perfuzii acasă? Ținând cont de ce se întâmplă la Sf. Maria, nu aș vrea să merg acolo”, a scris o mamă pe un grup de părinți.

„Copiii erau deja foarte bolnavi, cu malformații și imunitate prăbușită”

O alta povestește că fetița de cinci luni are febră de dimineață, dar exclude din start spitalul ieșean: „Unde aș putea merge, în afară de Sf. Maria, după ce s-a întâmplat acolo?”.

În fața acestor frici, prof.dr. Ingrith Miron, coordonator de rezidențiat în pediatrie și șef al secției de Oncologie-Hematologie pediatrică din spital, încearcă să liniștească părinții. Ea explică faptul că bacteria Serratia marcescens nu este „ucigașă” în sine, ci afectează în special copiii foarte vulnerabili, cu imunitatea extrem de scăzută și comorbidități grave.

„Nu e o ciumă. Bacteria aceasta se găsește peste tot, în apă, în aer, în școli, în case. Este o bacterie potențial patogenă, dar nu atacă organismele sănătoase. În Terapie Intensivă, copiii erau deja foarte bolnavi, cu malformații și imunitate prăbușită. Pentru ei, contactul cu bacteria a fost, din păcate, fatal. Însă pentru majoritatea copiilor sănătoși, riscul nu există în același fel”, a explicat medicul.

Prof. Miron subliniază că spitalul rămâne sigur pentru pacienții care nu au afecțiuni grave și că părinții nu ar trebui să evite consulturile necesare.

Micuții care nu sunt duși la medic riscă agravarea bolilor

„Nu are rost să nu vii la spital și să riști agravarea bolii copilului acasă, din teamă de o bacterie care este, de fapt, prezentă peste tot în mediul înconjurător. În spital se lucrează cu responsabilitate, iar mulți copii se vindecă și din cazuri foarte dificile”, a mai spus ea.

Între timp, la Iași a fost confirmat al șaptelea deces al unui copil infectat cu bacteria Serratia marcescens. Sugarul de trei luni fusese internat inițial la Spitalul „Sfânta Maria” și apoi transferată la București, unde a murit în ciuda eforturilor medicilor. În paralel, conducerea spitalului din Iași a fost schimbată, dr. Cătălina Ionescu a fost înlocuită din funcția de manager de către dr. Radu Constantin Luca, urmând să rămână director medical până la finalizarea anchetei.

