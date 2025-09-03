Mulți profesori din Iași resping boicotul de la începutul anului școlar 2025-2026. „Nu pot să intru în sala de clasă și să nu îmi fac meseria. Elevii nu au nicio vină”

Sindicatele din învățământ anunță boicotarea festivităților de deschidere a noului an școlar, dar și a activităților de predare începând din data de 9 septembrie. „Trebuie să ne gândim la copii, să luăm decizia cea mai bună pentru elevii noștri”, este răspunsul multor profesori ieșeni cu privire la inițiativa de a boicota anul școlar 2025-2026. Deși consideră incorecte măsurile prevăzute de Legea nr. 141/2025, unele cadre didactice din Iași declară că vor participa la toate activitățile și își vor susține orele, pentru a nu afecta copiii.

„Ziarul de Iași” a contactat mai mulți profesori și directori de școli din Iași pentru a afla situația din unitățile de învățământ și pentru a verifica dacă acțiunile anunțate de sindicatele din învățământul preuniversitar vor fi puse efectiv în practică.

Surse din școli spun că până în prezent tabelele trimise de sindicat nu au fost semnate. Un motiv de ezitare ține de plata salariilor: cadrele didactice se tem că nu vor fi plătiți pentru zilele de protest.

În același timp, sunt profesori ieșeni care consideră că miza boicotului nu este una reală la început de an școlar. Ei nu susțin boicotul, pe care îl văd ca fiind tardiv și lipsit de efecte concrete, mai ales că normele și încadrările sunt deja făcute. Mesajul comun este că elevii nu trebuie pedepsiți, în timp ce sindicatele sunt criticate pentru lipsa de strategie și alegerea unui moment nepotrivit. Chiar dacă problemele din sistem – precum norma de 20 de ore – sunt reale și resimțite de aceștia, profesorii spun că strategiile sindicatelor trebuie să fie mai bine gândite, fără a sacrifica interesul elevilor.

Profesorii refuză să pedepsească elevii prin boicot. „Nu este în regulă pentru meseria mea”

Ideea de a intra în sala de clasă și de a anunța doar titlul lecției, fără a preda sau a interacționa cu elevii, este respinsă de mai multe cadre didactice. Profesorii au spus că un astfel de comportament ar fi nedrept și ar transmite un semnal greșit atât copiilor, cât și părinților.

Antoaneta Luchian, profesoară de Educație muzicală la Colegiul Național „Costache Negruzzi” și la Colegiul Național din Iași, se numără printre cei 57 de profesori care nu și-au putut întregi norma de predare în unitățile unde erau titulari, însă a declarat că nu va participa la boicotarea anului școlar 2025-2026.

„Mi se pare tulburător faptul că suntem invitați să intrăm în sala de clasă și să nu ne facem meseria, în contextul în care elevii nu au nicio vină. Eu nu pot să intru în sala de clasă, să scriu titlul lecției pe tablă și să stau să mă uit la elevi. Nu este în regulă pentru meseria mea. Ori facem grevă generală, nu venim la școală și nu intrăm în sala de clasă, ori nu facem nimic”, a menționat Antoaneta Luchian, profesor MERITO 2023.

„După aproape 30 de ani de experiență în învățământ și de relație cu copiii, vreau să merg la școală. Eu știu că începutul lunii septembrie înseamnă să merg la școală. Stau și mă gândesc la fiecare copil care merge pentru dată în clasa a IX-a, a V-a, în clasa pregătitoare sau la grădiniță. Cum ar fi pentru ei? Eu voi fi dirigintă la clasa a IX-a și mai am o clasă de a IX-a. Cum să nu fiu acolo? Omenește vorbind, afectiv, moral, dincolo de profesional, nu pot să nu fiu acolo. Este și un gest prin care vreau să înțeleagă părinții că unui profesor nu îi este indiferent ce se întâmplă cu copilul și cum se simte acesta”, a precizat profesoara de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Iași.

Protest fără miză la început de an școlar

Un punct de vedere comun mai multor profesori este acela că la început de an școlar nu există o miză reală și importantă pentru decidenți. Nu sunt examene, nu sunt admiteri, e abia începutul anului școlar, astfel că boicotul riscă să fie lipsit de efect.

„Boicotarea anului școlar nu are niciun sens, niciun efect, fiind doar niște fumigene pentru a spune că a fost făcută o mișcare sindicală. Această boicotare este nulă, din punctul meu de vedere, în ceea ce privește efectele”, a declarat Irina-Ofelia Cosovanu, profesoară de limba franceză la Colegiul Național Pedagogic „Vasile Lupu” din Iași și președintă a Asociației Române a Profesorilor de Limba Franceză.

„Eu nu pot în momentul acesta să fac asta și nici nu cred că are vreo miză. Nu cred că acum, la început de an școlar, mai putem întoarce legile acestea. Este stupid că noi trebuie să întoarcem ceva ce putea fi făcut de la bun început cu cap. Probabil că dacă eram în perioada examenelor avea o altă greutate un astfel de gest al profesorilor. În acest moment va trebui să iau decizia cea mai potrivită pentru copiii care vin la școală în prima zi”, a transmis Serinella Zara, pentru „Ziarul de Iași”.

Profesorii, nemulțumiți de activitatea sindicatelor

Cadrele didactice reproșează liderilor sindicali lipsa de strategie, de transparență și alegerea unui moment nepotrivit pentru protest. Mulți consideră că acțiunea este tardivă și nu poate produce rezultate reale. Întrebarea pe care și-o pun mulți profesori este „cum s-ar putea renunța la norma de 20 de ore, când încadrările pe posturi deja au fost făcute?”.

„Eu cred că sindicatele nu ne-au reprezentat corect în acest moment, nu cred că au ales momentul cel mai bun. Poate că ar fi fost mai bine să boicotăm niște examene naționale, fiindcă miza ar fi fost mai mare. Acum, la începutul anului școlar, să boicotezi niște legi care sunt deja în vigoare mi se pare inutil. Dacă Legea Bolojan va fi anulată sau prevederile legate de norma de 20 de ore vor fi anulate, cum se va proceda? Se revine la norma de 18 ore și se refac încadrările în mijlocul anului școlar? Nu există o logică! Lucrurile acestea ar fi trebuit să fie făcute din timp, acum mi se par inutile și tulburăm și mai mult”, a declarat Antoaneta Luchian.

Și profesoara Irina-Ofelia Cosovanu consideră că sindicatele au ratat momentul potrivit pentru a protest, întrucât „lucrurile deja sunt stabilite și toată lumea e încadrată pe noile norme”.

„Dacă se voia cu adevărat boicot, trebuia ca examenul de Bacalaureat din luna august să fie boicotat. Așa, noi ar trebui să nu predăm, dar după aceea tot noi să ne chinuim să predăm materia. Mie îmi place ca toată activitatea aceasta să fie gândită dinainte, să fie planificată, pentru a avea efectul scontat”, a menționat profesoara de la Colegiul Pedagogic din Iași.

Aceasta critică lipsa de transparență a sindicatelor după discuțiile cu ministrul și spune că profesorii nu au fost convinși că motivele invocate – lipsa banilor pentru salarii – sunt reale și nu doar pretexte pentru reduceri de personal. Cadrul didactic se declară dezamăgit de greva anterioară, care nu a adus rezultatele promise, și afirmă că nu mai are disponibilitatea de a intra din nou în grevă. În opinia sa, este necesar un dialog serios între profesori, sindicate și minister, mai ales că anul viitor sistemul va fi din nou bulversat de intrarea în vigoare a noilor planuri-cadru.

