Multie și mărunte: Fair-play stil FCSB

Formaţia Universitatea Craiova a învins, miercuri, la Giurgiu, cu scorul de 1-0 (0-0), echipa FCSB, într-un meci contând pentru etapa a IX-a a play-off-ului Ligii I. FCSB a jucat cu o echipă complet remaniată, formată din jucători tineri, unii chiar debutanţi, Muşi, Ciuciulete). Craiova a marcat prin Alex Cicâldău în minutul 56, cu un şut din interiorul careului. În urma acestui rezultat, FCSB, echipă ieşită din lupta pentru titlu, a oferit, practic, locul III echipei din Bănie.Aseară; Academica Clinceni – Sepsi 2-1 (0-0). Tănase ('14), Ciunciukov ('53) / Aganovic ('13). Clasament play-off: 1. CFR – 51 p; 2.FCSB – 45 p; 3. Craiova – 40 p; 4. Sepsi – 37 p; 5.Clinceni – 32 p; 6. Botoşani – 31 p.

Cristina Neagu se operează azi

Căpitanul naţionalei de handbal feminin, Cristina Neagu, a anunţat, jasrară după victoria echipei sale de club, CSM Bucureşti, cu SCM Râmnicu Vâlcea (scor, 37-26), în etapa a 25-a, că a fost ultimul meci al sezonului pentru ea, iar astăzi va suferi o intervenţie chirurgicală la genunchi. „Victorie importantă şi suntem cu un pas mai aproape de titlu! Pentru mine a fost ultimul meci în acest sezon, întrucât mâine voi suferi o intervenţie chirurgicală la genunchi. Sper ca operaţia să nu fie prea complicată şi să mă intorc pe teren cât mai curând!”, a transmis Cristina Neagu. Handbalista tricoloră are probleme la un cartilaj la genunchiului şi la menisc.

Şumudică l- a refuzat pe Becali

Tehnicianul Marius Şumudică a anunţat, aseară, că s-a decis să refuze oferta de la FCSB, el menţionând că va rămâne prieten cu Gigi Becali, dar ei nu vor putea colabora niciodată. „Am ajuns la Constanţa, am stat de vorbă cu staful meu, nu am ajuns la un consens şi am decis de comun acord că este bine să nu facem acest pas. Dânsul nu putea colabora cu staful meu, eu nu cu al lui” a declarat Şumudică la Digisport.

Regula henţului simplificată

După un sezon afectat de problema henţului, International Football Association Board (IFAB), organismul care stabileşte Legile Jocului, a decis să simplifice reglementările în legătură cu acest subiect. IFAB precizează că „nu orice contact al mingii cu mâna sau braţul constituie o infracţiune” şi menţionează trei situaţii în care henţul poate fi sancţionat, făcând un pas înapoi şi simplificând regula.Astfel, se dictează henţ dacă un jucător: 1) atinge intenţionat mingea cu mâna: 2) atinge mingea cu mâna poziţionată într-un mod nefiresc; 3)înscrie un gol cu mâna sau cu braţul, chiar dacă atingerea este accidentală

Şi cu tata, şi cu fiul

Portarul Gianluigi Buffon, câştigător pentru a şasea oară a Cupei Italiei, a reuşit să cucerească trofeul atât cu Enrico Chiesa (50 de ani acum), în 1999, când era la Parma, cât şi cu fiul acestuia, Federico Chiesa (23 de ani), în acest sezon, cu Juventus. „Înainte de joc, i-am spus: Gigi, ai câştigat o mulţime de trofee, dar îţi reamintesc că ai câştigat cu tatăl meu. În această seară, să încercăm să o câştigăm împreună. Şi am reuşit! Nu am cuvinte. Buffon ne va lipsi foarte mult”, a spus, zâmbind, la microfonul RAI, Federico Chiesa, autorul golului decisiv din a doua repriză a finalei disputate împotriva formaţiei Atalanta Bergamo. Juventus a câştigat cu 2-1, marcatori fiind Kuluşevski ('31), Chiesa ('73) / Malinovski ('41).

A murit un mare arbitru

Fostul arbitru ungur Sandor Puhl, care a arbitrat finala Cupei Mondiale din 1994 şi finala Ligii Campionilor din 1997, a încetat din viaţă la 65 de ani. Considerat unul dintre cei mai buni arbitri ai epocii sale, Puhl a arbitrat finala Cupei Mondiale din 1994 câştigată de Brazilia în faţa Italiei, scor 3-2 la loviturile de departajare, şi finala Ligii Campionilor din 1997, când Borussia Dortmund s-a impus în faţa celor de la Juventus, scor 3-1. El a fost desemnat cel mai bun arbitru din lume de patru ori, între 1994 şi 1997. Puhl şi-a început cariera în 1984, iar în ultimii ani a fost vicepreşedinte a comisiei de arbitri din Ungaria.