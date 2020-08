Mulţumim, George Găman! Chindia a retrogradat, noi mai sperăm

Poli: Axinte – Cabral, Klimavicius, Frăsinescu, Onea (’76- Chacana) – Grădinaru, Mihalache (’65- De Iriondo), Passaglia, Popadiuc (’58- Platini) – Omoh, Luckassen. Antrenor: Mircea Rednic.

Chindia: Aioani – Corbu (‘6 - Martac), Benga, Diallo,Dumitraşcu – Raţă (’80 - Berisha), Bic - Neguţ, Barbu (’46-Yameogo), Ivancic (’62 Dangubic) - Florea. Antrenor: Emil Săndoi.

Cartonaşe galbene: Mihalache (’61), Platini (’62), Onea (’69), Grădinaru (‘90^4) – Bic (’66).

Arbitri: George Găman; Vladimir Urzică, George Neacşu.

1-0, min. 48: Passaglia a transformat un penalty acordat în urma unui duel în careu între Cabral şi Yameogo.

Politehnica Iaşi s-a chinuit rău de tot ieri, la ultima apariţie pe teren propriu din sezonul 2019-2020. Deşi a avut în faţă cea mai slabă echipă din Liga I, Chindia Târgovişte, Poli a avut nevoie de ajutorul arbitrului pentru a se impune. Găman a acordat un penalty destul de uşor gazdelor, în minutul 48 şi a refuzat o lovitură de la 11 metri oaspeţilor în minutul 61, când Mihalache, aflat în careu, a jucat mingea cu mâna depărtată mult de corp. Chindia a cerut penalty şi în minutul 90^2, după un duel Passaglia – Neguţ.

În rest, fotbalul a fost sluţit de ambele echipe, erori care ţin de abecedarul fotbalului şi lipsa de ritm fiind tuşele de bază ale groaznicului tablou existent în Copou. Iar dacă mai amintim că, în afară de penalty, Poli a mai avut un singur şut cadrat, trimis abia în minutul 40, de Passaglia, iar jenanta echipă dâmboviţeană a reuşit chiar să domine minute bune în actul secund, avem tabloul complet al unei victorii chinuite, urâte. Punctele rămân însă puncte, astfel că Iaşul are în continuare speranţe de menţinere în elită. Rezultatul condamnă matematic la retrogradare pe Chindia, grupare care a arătat şi ieri că a fost o rătăcită în Liga I după promovarea de vara trecută.

Andrei Cristea, ţinut în tribună

^ Chinul ofensiv uriaş al gazdelor a fost generat şi de absenţa lui Andrei Cristea, care a urmărit meciul de la tribuna oficială. Rednic a anunţat după meci că nu l-a convocat pe jucătorul care a avut o contribuţie esenţială la multe dintre rezultatele Politehnicii din sezoanele precedente deoarece nu i-a convenit atitudinea lui înaintea partidei. Cristea nu l-a contrat pe Rednic în public. “Am multe de spus, însă eu nu vorbesc probleme de vestiar în public. E decizia antrenorului, într-un moment decisiv pentru noi. La fel ca şi în alte sezoane, sunt trup şi suflet pentru Iaşi, pentru club. Dacă va fi nevoie de mine, voi da totul pe teren şi pe finalul sezonului pentru a scoate echipa din situaţia dificilă în care a ajuns” a spus vârful care are peste 100 de goluri în Liga I, 51 marcate pentru Iaşi. ^ Dacă pe Cristea l-a exilat ieri, Rednic l-a reprimit la echipă pe Platini, pe care îl anunţase că nu va mai juca după meciul cu Viitorul. “Grupul a venit să-l primesc pe Platini înapoi. Până acum nu a venit nimeni să-l primesc înapoi pe Cristea” a spus Rednic. Astfel, numărul “repatriaţilor” a crescut după ce şi alţi fotbalişti care fuseseră daţi afară, ca Popadiuc ori Cabral, au fost reprimiţi şi sunt chiar titulari. În schimb, Rusu a rămas şi ieri în afara lotului, la fel ca Breeveld, accidentat, rezerve neutilizate fiind Caparco, Agape, Fomba, Horşia, Fr. Cristea şi Al. Zaharia. ^ Cu Andrei Cristea în tribună şi doar cu tânărul Zaharia ca variantă de avarie pentru atac, Rednic i-a ţinut în teren 90 de minute pe atacanţii titulari Omoh şi Luckassen, deşi primul a solicitat schimbare în minutul 77. ^ Stoperul oaspeţilor, Diallo, a jucat în prima parte a sezonului la Poli. Un alt fost jucător al Politehnicii, Liviu Mihai, a fost rezervă la Chindia. ^ Mai în glumă, mai în serios, chinul din atacul gazdelor i-a făcut pe unii să ceară intrarea team-managerului Marius Onofraş. Acesta a punctat de trei ori pentru campioana judeţului Neamţ, Bradul Borca, în duelul de promovare în Liga a III-a disputat sâmbătă, la Vaslui, cu Unirea Mirceşti, campioana judeţului Iaşi. Nemţenii, la care au jucat alţi doi foşti jucători ai Politehnicii, Adrian Ilie şi Mădălin Crenganiş, s-au impus cu 8-1!

Declaraţiile tehnicienilor

Mircea Rednic: “Trei puncte importante, obţinute greu. Am suferit din punct de vedere fizic pentru că am avut puţine ore de la ultimul meci şi am jucat cu aceeaşi echipă. Ne-am apărat foarte bine, am avut câteva contraatacuri. L-am pierdut pe Mihalache, care are o contractură care s-a agravat şi pe Grădinaru, cu galbene. Fac apel la şefii Federaţiei şi Ligii să mărească numărul de echipe, aşa cum s-a făcut în Belgia şi Turcia”.

Emil Săndoi: “A fost un meci echilibrat. Am fost iarăşi dezavantajaţi de arbitraj, cum a fost şi cu Sibiul. Lor li s-a dat un penalty uşor, după un duel normal, putea să fie sau să nu fie acordat. Noi am avut henţ clar în careu şi nu s-a dat nimic! Suntem o echipă mică. A fost un campionat foarte ciudat”.

