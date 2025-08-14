Municipalitatea a vândut peste 300 de mașini abandonate pe care le-a adunat de pe străzile Iașului

Potrivit unei informări a Primăriei, încasările la bugetul local se ridică la aproape 205.000 lei: prețul obținut în urma unei licitații a fost de 0,8 lei/kg. Mașinile au fost achiziționate de Covial CVA din Podu Iloaiei: anul trecut, societatea a avut venituri de peste 100 milioane lei.

În ultimii trei ani, municipalitatea spune că a ridicat și casat peste 600 de autovehicule. „În plus, în urma somațiilor date de municipalitate, alte circa 2.500 de autovehicule au fost ridicate de către proprietarii acestora, fiind ori casate, ori depozitate în zone private”, conform Primăriei.

Printre autovehiculele care au fost valorificate se numără mașini marca Volkswagen (Golf, Passat, Vento, Transporter, Sharan, Touran, Polo etc.), Dacia (Logan, Super Nova, 1310 etc.), Ford (Sierra, Transit, Focus, Ka, Mondeo etc.), Daewoo (Cielo, Matiz, Tico), Opel (Astra, Vectra), Skoda (Octavia, Fabia), Mercedes, BMW, Fiat, Citroen, Renault (Laguna, Megane, Express etc.) sau Audi.

Mașinile au fost ridicate de pe străzile Iașului după ce Poliția Locală a parcurs câțiva pași legali care să ateste faptul că autovehiculele erau abandonate: aplicarea unei somaţii pe caroseria vehiculului prin care se solicită proprietarului să îşi ridice vehiculul de pe domeniul public, identificarea proprietarului vehiculului abandonat la și somarea proprietarului vehiculului abandonat, în scris cu confirmare de primire, prin care se solicită proprietarului să îşi ridice vehiculul de pe domeniul public.

„După parcurgerea acestor etape, dacă proprietarul nu dă curs somaţiei respective, vehiculul poate fi ridicat, este scos din evidenţele fiscale ale proprietarului şi radiat din circulaţie la SPCRPCIV Iaşi, respectiv în judeţul unde este înmatriculat vehiculul abandonat”, se mai precizează în informarea Primăriei.

Ridicarea vehiculelor abandonate este făcută conform Hotărârii Consiliului Local nr. 107 / 2005 şi este executată de către Servicii Publice SA. Persoanele care vor să reclame mașini abandonate pot suna la 0232.267.582 (interior 182) sau pot trimite sesizarea la adresa de mail informatii@primaria-iasi.ro.

