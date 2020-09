Municipiul Suceava, unde a fost cel mai mare focar, se incadreaza in scenariul verde

Cincisprezece dintre municipiile resedinta de judet sunt incadrate in scenariul galben, rata de infectare fiind cuprinsa intre unu si trei cazuri la mia de locuitori, potrivit datelor prezentate, luni, de catre Ministerul Sanatatii. In schimb, municipiul Suceava, unde a fost cel mai mare focar de coronavirus in debutul pandemiei, se regaseste acum in scenariul verde.

In Suceava, in ultimele 14 zile, rata de infectare este de 0,96. In judetul Suceava 17 localitati sunt in scenariul galben, municipiul Radauti fiind pe lista si nu exista nicio localitate in scenariul rosu.

