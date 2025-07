Mutare surpriză în Premier League! Kyle Walker a plecat de la Manchester City și a semnat cu o nou-promovată

Mutarea îl reuneşte cu fostul său coechipier de la Tottenham şi din echipa naţională, antrenorul Scott Parker, care a readus Burnley în primul eşalon după un sezon în Championship.

„Când am vorbit cu Scott şi am auzit despre planurile sale pentru sezonul următor, am profitat de ocazie. A făcut o treabă fantastică aici, readucând clubul în Premier League cu 100 de puncte (în 46 de meciuri), iar acum aşteptăm cu nerăbdare, împreună, să revenim în cel mai mare campionat din lume”, a comentat Walker.