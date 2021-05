"Muza înaripată" - trofeul care va fi oferit poimâine de „Ziarul de Iaşi”. Ce reprezintă?

Ceremonia de decernare a Premiului Naţional de Proză „Ziarul de Iaşi” va avea loc vineri, de la ora 15.30, iubitorii de literatură având ocazia să se întâlnească cu scriitoarea Ioana Pârvulescu, câştigătoarea trofeului în acest an, trofeu acordat pentru volumul „Prevestirea”, apărut la Editura „Humanitas”. Manifestarea va avea loc în Aula Academiei Române - Filiala Iaşi, în cadrul evenimentului urmând să aibă loc, pe lângă discuţiile pe marginea cărţii premiate şi înmânarea trofeul ediţiei, prezentarea unei lucrări deosebite în bronz realizată de sculptorul Sorin Purcaru (FOTO). Intitulată „Muza înaripată”, sculptura artistului încearcă să prezinte modul în care o idee triumfă asupra materiei.

„Reprezintă triumful ideii asupra materiei şi faptul că atunci când realizezi un act artistic începi să zbori, totul se transfigurează, se transformă, devine energie şi nu mai este doar materie. Până la urmă, ceea ce fac şi scriitorii şi noi este un gând care capătă materie, formă. Elementul care generează totul este în interiorul nostru, şi erupe într-un anumit fel. Eu aşa am văzut acest personaj, care păşeşte triumfător şi se oferă lumii. Practic, opera de artă, cred eu, are acest scop. Nu poţi să o faci doar pentru tine, nu trăieşte fără ceilalţi. Şi atunci, acest personaj se deschide către lume”, a explicat Sorin Purcaru.

Artistul a menţionat că a fost încântat de ideea de a oferi drept premiu, drept trofeu, o lucrare de artă încă de la începutul colaborării cu „Ziarul de Iaşi”. „Eu am fost foarte încântat de colaborarea mea cu Ziarul de Iaşi, şi mi-a plăcut ideea de a oferi un premiu, şi mi-am dorit ca acest premiu, pe care îl facem de multă vreme, să devină o lucrare reprezentativă şi pentru opera mea. Şi atunci, chiar m-am bucurat că au fost deschişi, am ales o lucrare care, zic eu, îmi este specifică, cu o temă care mă pasionează de mulţi ani, tema zborului, şi un personaj feminin suplu, care, zic eu, i-am căutat formele şi proporţiile mulţi ani la rând. Mie mi-a plăcut foarte mult ideea de a oferi ceva practic alături de cei din staff-ul Ziarului de Iaşi. Nu mi-am pus problema că ar trebui câştigat ceva într-un fel sau altul, ci m-am gândit la bucuria de a fi reprezentat şi alături de acest proiect. A fost o idee aproape de suflet încă de când am început colaborare, că aceasta reprezintă o punte între artele vizuale şi literatură. Ea există oricum, dar este o punte din punctul meu de vedere. Iar avantajul sculpturii este acela că poate fi atinsă, că îi simţi materia, îi simţi greutatea, simţi, într-un fel, o parte din energia pe care a pus-o artistul atunci când a realizat lucrarea”, a adăugat artistul.

Partenerul onorific al ediţiei din acest an este Academia Română - Filiala Iaşi, alte companii private s-au alăturat, de asemenea, demersului „Ziarului de Iaşi”, iar, la fel ca în fiecare an, partenerul tradiţional al evenimentului este compania ieşeană „Antobiotice” S.A. Premiul Naţional de Proză „Ziarul de Iaşi” a fost înfiinţat în 2004, din dorinţa redacţiei de a-i premia pe cei mai buni scriitori români şi de a oferi repere valorice cititorilor pasionaţi de literatură. Conform regulamentului, Premiul Naţional de Proză „Ziarul de Iaşi” se poate acorda o singură dată unui autor. Premiul Naţional de Proză „Ziarul de Iaşi” se află în acest an la cea de-a XVIII-a ediţie.