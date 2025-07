Muzeele din Iași, explozie de vizitatori: peste 1,3 milioane doar în 2024

Creșterea spectaculoasă a numărului de vizitatori ai instituțiilor culturale din Iași a început din 2022, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. În acel an, numărul celor care au intrat în muzee ieșene era de aproximativ 960.000 de persoane. În comparația pe care am realizat-o, ilustrativ, Constanța depășea la acel moment Iașul, cu un plus de 23.500 vizitatori.

În 2023 însă, numărul celor care au ajuns la muzee și în galerii de artă din Iași a crescut cu peste 320.000 de vizitatori, în timp ce în instituțiile culturale din Constanța numărul vizitatorilor a scăzut (-5.017). Iar anul 2024 a confirmat tendința de la Iași, acolo unde numărul vizitatorilor a ajuns la 1.337.244.

Iașul depășește Constanța și Cluj și urcă pe locul 3 în topul național al muzeelor

În același timp, deși în creștere, numărul vizitatorilor din muzeele constrănțene nu a atins milionul (997.608), iar instituțiile culturale din Cluj primiseră jumătate din vizitatorii galeriilor ieșene, în timp ce în Timiș, vizitatorii de muzee au reprezentat doar 10% din cei de la Iași.

În inima acestui succes rămâne Palatul Culturii, un simbol al Iașului și casă a patru muzee importante – de Artă, de Istorie a Moldovei, de Etnografie și de Știință și Tehnică. La acestea se adaugă Muzeul Mitropolitan, Muzeul Unirii, Casa Dosoftei, dar și spații recent modernizate, precum Baia Turcească sau Bojdeuca lui Creangă.

Romanian Creative Week, catalizator pentru creșterea numărului de vizitatori

Această evoluție spectaculoasă nu este întâmplătoare. Evenimentul Romanian Creative Week (RCW), devenit un catalizator cultural, a schimbat semnificativ dinamica vizitatorilor. Chiar de la a doua sa ediție, din 2022, expozițiile și instalațiile temporare din festival, găzduite în spații precum Palatul Culturii, Baia Turcească sau Galeriile de Artă, au atras un public larg, oferindu-i acestuia ocazia să redescopere muzeele ca spații vii și adaptabile, integrate în ritmul orașului. RCW a adus nu doar artiști și designeri, ci și vizibilitate, iar mulți dintre cei care vin pentru expoziții temporare ajung să exploreze și colecțiile permanente.

Brașov și București sunt singurele locuri care au atras mai mulți vizitatori decât Iașul (2,45 milioane în Brașov și o cifră apropiată în Capitală (2,36 milioane vizitatori). Pe locurile imediat următoare, Iașul depășește județe cu potențial turistic ridicat, cum ar fi Constanța (997.608 vizitatori), Cluj (686.220) și chiar Sibiu, care a înregistrat 1,31 milioane de vizitatori în 2024, susținut de renumitul Muzeu ASTRA și multiple festivaluri culturale.

Diferențe uriașe între județe: de la milioane la doar câteva mii de vizitatori

România rămâne însă o țară cu mari discrepanțe în accesul și interesul pentru cultură. Județe precum Giurgiu, Teleorman sau Olt abia ating câteva mii de vizitatori anual, în timp ce Brașov, București, Iași sau Sibiu atrag milioane.

Oltul, de exemplu, a înregistrat 14.632 de intrări în 2024, adică o medie de doar 40 de vizitatori pe zi în tot județul. Teleormanul a avut și mai puțin, doar 6.217 vizitatori anuali.

În timp ce orașele mari, mai ales cele care sunt și centre universitare,susțin o viață muzeală activă, multe dintre județele cu populație îmbătrânită și fără infrastructură turistică abia mai țin în viață câteva instituții subfinanțate.

În Vaslui, cu o populație de peste 350.000 de locuitori, muzeele au atras doar 141.679 de vizitatori. În Botoșani, 52.407. În Ilfov, județul de lângă capitală, au fost doar 40.615 vizitatori. Raportul dintre cel mai vizitat județ (Brașov, cu 2,45 milioane de intrări) și cel mai puțin vizitat (Giurgiu, cu 4.836) este de peste 500 la 1. Aceste disparități nu reflectă doar atractivitatea turistică a unor zone, ci și starea reală a rețelei muzeale din România: concentrată, fragilă și dependentă de câțiva poli culturali.

În final, merită spus că în 2024, muzeele din România au fost vizitate de peste 18,4 milioane de persoane, un număr aproape egal cu populația rezidentă a țării.

