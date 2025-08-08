Muzici arhaice și reinterpretări moderne, în weekend, la „Barbu Lăutaru – Festival de tarafuri”

Începând de sâmbătă, Iașul găzduiește o nouă ediție a festivalului „Barbu Lăutaru – Festival de tarafuri și muzici arhaice”, un eveniment care aduce în prim-plan atât formații tradiționale din mai multe zone ale țării, cât și artiști ce reinterpretează muzicile vechi folosind mijloace contemporane.

Într-un cadru relaxat, în mijlocul Parcului Expoziției, publicul va putea asculta cântece și ritmuri din Maramureș, Iași, Suceava, Banat și Oltenia de Munte. Doinele, jocurile bănățene, sârbele oltenești și horele moldave vor fi împletite cu reinterpretări electronice ale glasurilor și cântărilor tradiționale.

Pe lângă componenta muzicală, festivalul include și o zonă gastronomică și artizanală, organizată de Event by Ioana Gamen, unde vizitatorii vor putea descoperi:

Frăția Ceaunelor – preparate gătite după rețete tradiționale, păstrate și transmise din generație în generație;

Producători locali – brutării artizanale, deserturi, băuturi naturale și preparate internaționale.

Pe parcursul ambelor zile de festival, programul muzical începe la ora 18.00, iar pe scenă vor urca: Trei Parale, Taraful lui Gheorghe Toderaș, Taraful „Rădăcini”, Taraful Alex Cozaciuc, Banda lui Davidescu din Cornereva, Taraful Andrei Petreuș, Matze și Balkan Taksim.

Această combinație de gusturi, sunete și tradiții contribuie la atmosfera unică a evenimentului, ce are ca scop revitalizarea muzicii tradiționale ca element de patrimoniu cultural viu.

