N-a fost loc de surprize neplăcute

Unirea: Udrea – Cireşoiu, Gogor, Tălmaciu (’83 - Stavrositu), Carabela - Trucă (’56 - Jerdea), Ardelean, Nicola - Niţă (’74 - Căruţă), Chiriţoiu (’83 - Lăcătuş), Şerbănescu (’56 - Tudor). Antrenor: Leo Strizu.

Poli: L. Popescu – Onea, Cană, Plămadă, Iuraşcu – Mihalache – Stan (’56 - Torres), Fr. Cristea (’56 - Târşa), Mărieş (’83 - Aftanache) – Istrate (’56 - Asăvoaei), Camara (’69 - Zaharia) Antrenor: Costel Enache.

Cartonaşe galbene: Şerbănescu (‘8), Tălmaciu (’30), Ardelean (’85) – Istrate (’38), Cană (’53), Iuraşcu (’55), Plămadă (’60).

Arbitri: Valentin Porumbel; Doru Zamfir, Doru Petre.

0-1, min. 16: Camara, cu un şut de la marginea careului mare; 0-2, min. 35: Stan a transformat un penalty acordat în urma unui fault comis asupra lui Mărieş; 0-3, min. 53: Istrate a dejucat jocul la ofsaid al gazdelor, l-a driblat şi pe Udrea şi a finalizat după o pasă a lui Fr. Cristea;0-4, min. 64: Torres a scăpat singur pe dreapta, în careu, după pasa lui Camara, şi a şutat plasat; 0-5, min. 88: Asăvoaei, de la şapte metri, după o pasă a lui Torres; 0-6, min. 90: Aftanache a finalizat o acţiune personală.

Fără şase jucători, cu “calificarea” de mijlocaş sau folosiţi în linia mediană, având în faţă o echipă tânără, total necunoscută, Poli a mers încă din start pe o singură carte, atacul. Deşi ieşenii nu abordaseră niciodată registrul amintit, fiind în startul sezonului o echipă reactivă, tactica aleasă de Enache, care a mizat şi pe un modul nou, 4-1-3-2, a funcţionat. Oaspeţii au luat jocul pe cont propriu încă din primul act, în care au înscris de două ori, prin Camara (’16) şi Stan (’35, din penalty) şi au mai avut şi alte ocazii, semnate de Istrate (’11 – nu a reuşit să împingă în plasă mingea centrată în faţa porţii de Camara; 19 – gol anulat pe motiv de ofsaid), Camara (’13 – şut de la 18 metri respins de portar de sub transversală), Onea (’31 – şut din lovitură liberă de la 30 de metri, respins de portar).

Politehnica nu a redus turaţia nici după odihnă, Istrate (’54) şi Torres (’64) ducând scorul la un liniştitor 4-0. Chiar dacă apoi Iaşi a trecut apoi pe un modul economic, ocaziile au continuat să apară la poarta Unirii. Iar după ce Asăvoaei (’77) a irosit o bună oportunitate de gol, tot el a marcat în minutul 88, drumul spre gol fiind găsit peste două minute şi de Aftanache.Poli a bifat astfel un nou succes în deplasare şi posibilii nori negri care s-ar fi adunat deasupra Copoului în cazul unui insucces au plecat, din nou, spre alte zări, spre disperarea celor care stau pe la colţurile din Iaşi.

Călătorului îi şade bine cu drumul

^ Partida s-a disputat la Techirghiol. ^ Planurile lui Enache, limitate deja din cauza celor cinci absenţe ştiute (Stoenac, Deretti, Puşcaş, Pop – accidentaţi, Okan – suspendat), au fost date peste cap şi de accidentarea de ultimă oră a lui Serediuc. În locul acestuia a fost preferat Iuraşcu, care a jucat pentru prima dată titular. Intrarea lui Iuraşcu l-a dus pe banca de rezerve pe Pelivan, (de regulă, prima opţiune pentru acoperirea postului de jucător născut în 2003) şi pe Mărieş în primul “11”. ^ Gazdele au aliniat o echipă foarte tânără. Născuţi înainte de 2000 sunt doar cunoscuţii Carabela (cel mai în vârstă jucător al Unirii, la 25 de ani) şi Nicola (24 ani). În rest, au fost câte doi jucători de 20 de ani, 18 ani şi 17 ani şi trei de 19 ani. Şi banca Unirii, pe care au stat doar şapte jucători, în loc de nouă, cum e permis, a fost crudă: Căruţă are 25 de ani, iar celelalte rezerve au 17 ani (patru) şi 18 ani (două). ^ Tălmaciu, titular la gazde, a fost legitimat la Poli în sezonul trecut. ^ Rezerve neutilizate la oaspeţi au fost Axinte, Ungurenaşu, Pelivan şi Defta. ^ Poli a revenit acasă imediat după meci, iar azi se pregăteşte de un alt drum foarte lung, spre Baia Mare. Asta pentru că mâine, de la ora 16:00, va juca în Maramureş, în şaisprezecimile de finală ale Cupei României, cu Minaur. ^ Costel Enache: “Ne-am temut puţin de acest meci, pentru că nu ştiam nimic despre adversari, am avut multe absenţe şi am ajuns la Constanţa vineri noapte, pe la ora 22:00, după un drum de zece ore. Spre lauda lor, băieţii s-au mobilizat însă şi au jucat aşa cum am stabilit, inteligent, ca o echipă matură, în faţa unui adversar cu mulţi jucători talentaţi, însă lipsiţi de experienţă. Ne-am atins astfel obiectivul şi privim mai liniştiţi spre viitor”. (IC & OM)