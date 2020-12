Nadia Comăneci îşi admiră urmaşele

Fosta gimnastă Nadia Comăneci a declarat că exerciţiul Larisei Iordache la bârnă, din cadrul Campionatelor Europene de la Mersin, este unul de medalie mondială şi olimpică. „Am rămas impresionată de revenirea Larisei. După trei ani fără competiţii este extrem de greu să revii la nivelul actual din lumea gimnasticii. Nu mi-am putut imagina că şi-ar fi putut reveni la acest nivel, după ce a avut o accidentare şi trei operaţii. Pentru gimnastică şi pentru tenis mă trezesc cu noaptea în cap şi am promis că mă trezesc ca să o văd. Este adevărat că nu au participat unele ţări la aceste campionate europene, dar eu m-am uitat mai mult la dificultate, execuţie şi la punctajul pe care ea l-a obţinut. Ea a executat la sol dificultatea pe care a făcut-o şi în ziua de calificare. Dificultatea ei pleca din 5,7, la care se adaugă execuţia. Astăzi au cam pârlit-o cu jumătate de punct, nu am înţeles de ce, dar mă bucur că s-a făcut această contestaţie şi ea a reuşit să aducă această medalie de aur, care a pus România la egalitate cu Rusia, la medalii de aur, 55 în istoria Campionatelor Europene şi peste ruşi la numărul total de medalii”, a declarat Nadia Comăneci, la Digi24.

Nadia a lăudat şi evoluţiile gimnastelor junioare la CE, spunând că nu a mai văzut de mulţi ani sportive tinere atât de promiţătoare. „Sunt ani buni de zile de când nu am mai văzut aşa junioare la noi în ţară, cu mare potenţial, baza lor este foarte bună. Înţeleg că acolo de unde vin aceste fete este cineva care le învaţă gimnastică cum trebuie. Deci abecedarul funcţionează. M-am uitat la exerciţiile Anei Bărbosu şi are potenţial mare, pentru că în momentul de faţă baza gimnasticii sunt picioarele, din patru aparate, trei sunt de picioare. Ea are acest potenţial să fie bună la individual compus şi are loc de a creşte în dificultate şi vreau să o felicit cum a concurat şi pentru execuţia ei frumoasă, pentru faptul că are dificultate la acrobatică şi ne arată şi această gimnastică artistică, pe care noi am admirat-o cu mulţi ani în urmă”, a spus multipla campioană.

Larisa Iordache a câştigat patru medalii, din care două de aur, la Campionatul European încheiat duminică, la Mersin. Iordache a fost medaliată cu aur la bârnă şi sol, respectiv cu argint pe echipe şi la sărituri, după trei ani de pauză din cauza problemelor de sănătate.Gimnasta junioară Ana Bărbosu a câştigat, duminică, toate medaliile de aur ale finalelor pe aparate, la Campionatul European de la Mersin. Andreea Preda a obţinut bronz la bârnă, iar Maria Ceplinschi argint la sol.