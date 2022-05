Naomi Osaka a redeschis „Cutia Pandorei”, vorbind despre boicotul conferințelor de presă

„Am fost îngrijorată. Desigur, nu mi-a plăcut cum am gestionat eu situația, dar eram îngrijorată în legătură cu persoanele pe care le-am ofensat, în vreun fel sau altul. Am fost foarte stresată, gândindu-mă la această conferință de presă, pentru că știam că o să primesc multe întrebări despre asta. Cu siguranță, încă mă mai gândesc la asta, dar cred că, per total, sunt în regulă,” a declarat Naomi Osaka.

