Naomi Osaka, susţinută de sponsori după decizia de a se retrage de la Roland Garros

Osaka a spus că a trecut prin mai multe stadii de depresie după US Open 2018 şi că este o persoană introvertită, care cu greu îşi poate stăpâni anxietatea în public.

"Îmi cer scuze faţă de presa tenisului, care mereu a fost bună cu mine. Dar nu este în felul meu să vorbesc în public şi mereu mi-e teamă. La Paris, m-am simţit vulnerabilă şi am crezut că este mai bine să evit presa. Am spus că eu cred că regulile sunt învechite şi am vrut să ştie toată lumea", a menţionat sportiva.

În urma retragerii japonezei, Ana Bogdan, care ar fi trebuit să fie adversara ei din turul al doile, a acces în turul al treilea.

Organizatorii turneului de la Roland Garros au anunţat, duminică, pe site-ul oficial, că Naomi Osaka a fost amendată cu 15.000 de dolari pentru că nu şi-a onorat obligaţiile contractuale legate de mass-media, decizie venită după meciul japonezei cu Patricia Ţig. Dacă ar fi continuat să refuze să se prezinte la conferinţele de presă, Osaka risca să fie chiar exclusă din competiţie.