Nasser Al-Attiyah a câştigat Abu Dhabi Desert Challenge cu Dacia Sandrider

Al-Attiyah i-a depăşit pe brazilianul Lucas Moraes (Toyota) şi americanul Seth Quintero (Toyota). Celălalt pilot Dacia, Sebastien Loeb, a fost nevoit să abandoneze miercuri, din cauza unor probleme la maşină.

„Sunt fericit pentru Dacia. Am venit aici să câştigăm, să preluăm conducerea în campionat şi să ne facem lucrurile mai uşoare înainte de următorul eveniment (un alt raliu în Africa de Sud). Am venit cu un atac puternic în această săptămână. Avem o maşină bună şi o echipă mare şi solidă. Ne pare rău pentru Seb (n.r. – Loeb, care a fost nevoit să abandoneze miercuri), dar sunt fericit să câştig pentru Dacia. Am fost foarte rapizi în ultimele trei zile”, a spus câştigătorul, conform lequipe.fr.