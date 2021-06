Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. Mama stearpă, tatăl rămas mut, el devenit pustnic

Sfantul Ioan Botezatorul vine la existenta ca raspuns al lui Dumnezeu la rugaciunile parintilor lui, Zaharia si Elisabeta. In Evanghelia dupa Luca ni se descopera ca "erau amandoi drepti inaintea lui Dumnezeu, umbland fara prihana in toate poruncile si randuielile Domnului. Dar nu aveau nici un copil, deoarece Elisabeta era stearpa si amandoi erau inaintati in zilele lor" (Luca 1, 6-7).

Nasterea sa a fost vestita de ingerul Gavriil (Luca 1, 13-17). Pentru ca Zaharia nu da crezare celor vestite de inger, a ramas mut pana la punerea numelui fiului sau. Potrivit traditiei, pruncul trebuia sa ia numele tatalui, insa Elisabeta ii anunta ca numele copilului va fi Ioan. Pentru ca nici rudele acestora nu purtau acest nume, i s-a cerut parerea lui Zaharia. Aceasta a scris pe o tablita: "Ioan este numele lui" (Luca 1, 63).

Ioan Botezatorul se naste cu 6 luni inainte de nasterea lui Iisus, in cetate Orini. Mantuitorul a spus, asa cum se arata in Evanghelia dupa Matei, capitolul 11, versetul 11 ca "dintre cei nascuti din femei nu este unul mai mare decat Ioan Botezatorul".

Cand Irod decide sa-i ucida pe toti pruncii din Betleem si din imprejurimi, in speranta de a-l ucide si pe Mesia, Elisabeta s-a ascuns cu pruncul intr-o pestera, dincolo de Iordan. Pentru ca nu a fost gasit, l-au omorat pe tatal sau in locul pruncului. Ioan, scapand de urgie, crestea si se intarea cu duhul, ramanand in pustie pana la ceasul aratarii sale in Israel (Luca 1, 80). In pustie s-a imbracat in haine din par de camila, manca miere de albine si lacuste si era incins cu o curea de piele.

Camila era simbolul curatiei (era un animal rumegator) si al necuratiei (avea copita despicata). Ca animal curat era chipul poporului ales, iar ca animal necurat simboliza popoarele pagane. Prin purtarea acestei haine, Ioan ii chema atat pe evrei, cat si pe pagani la Hristos. Cureaua, provenita de la un animal mort, semnifica omorarea patimilor. Iar cat priveste hrana sa, trebuie sa stim ca albinele si lacustele erau considerate a fi curate in Vechiul Testament, semn ca Ioan se hranea doar cu cele placute Domnului.

