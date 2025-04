România fără copii, țară fără viitor | Natalitatea este în cădere liberă, populația „super-îmbătrânită”. „Decizia de a face un copil nu mai este una personală, ne afectează pe toți”

Iașul și Moldova sunt în continuare în partea superioară a unui clasament al natalității raportat la restul regiunilor din țară, dar cu cifre în scădere de la an la an.

Cauzele acestei scăderi a natalității sunt complexe și variate, incluzând factori economici, sociali, culturali și politici. Medicii consultați de „Ziarul de Iași” remarcă unele schimbările în stilul de viață al tinerelor generații, care preferă să își amâne momentul întemeierii unei familii sau să renunțe de tot la a avea copii. Dar sunt invocate și problemele pe care le vedem cu toții, zi de zi: provocările economice, lipsa unui sprijin adecvat pentru familii din partea statului, cât și emigrarea tinerilor în căutarea unui viitor mai bun.

Numărul nașterilor scade tot mai mult, atât în județul Iași, cât și în toată România. Conform Institutului Național de Statistică, în 2024, în județul Iași s-au născut doar 7.392 de bebeluși – cel mai mic număr din anii ’50 până acum. Declinul a început în 2023, când numărul nașterilor a scăzut de la 9.209 (în 2022) la 7.661. La nivel național, situația este și mai gravă: în 2024 s-au născut mai puțin de 150.000 de copii, cel mai mic număr din ultimii 100 de ani.

„Ziarul de Iași” vă propune, în cadrul acestui dosar, să găsim explicații de moment, cum am ajuns în această situație, și să încercăm să găsim soluții pentru viitor. Cum va arăta România anilor 2050-2070, cu o populație profund îmbătrânită și dependentă de sistemul de pensii?

Conform celor mai recente date ale ONU, în 2024, România, alături de Elveția, Coreea de Sud, Canada și Taiwan, a fost declarată țară cu populație „super-îmbătrânită”, ceea ce înseamnă că cel puțin 20% dintre locuitori au peste 65 de ani. La nivel global, 43 de state au acest statut, iar procentul persoanelor în vârstă crește rapid. În 1967, o femeie din România avea în medie 3,7 copii. În 2021, acest număr a scăzut la 1,8, conform Băncii Mondiale. Pentru ca populația să nu continue să scadă, statul ar trebui să sprijine financiar mai mult familiile cu copii sau pe cele care își doresc să aibă copii.

Europa se confruntă cu o populație tot mai îmbătrânită. În prezent, 21% dintre locuitorii Uniunii Europene au 65 de ani sau mai mult. Până în 2100, această proporție va crește la 32%, iar dacă nu va exista imigrație, va ajunge chiar la 36%. Specialiștii spun că această situație va crea mari probleme economice: numărul oamenilor care muncesc va scădea, iar statul va trebui să plătească mai multe pensii și să acopere costuri mai mari pentru îngrijirea vârstnicilor.

Prof.dr. Mircea Onofriescu, de la Maternitatea „Cuza Vodă” din Iași, spune că tot mai multe cupluri tinere amână să facă un copil, iar înaintea în vârstă a părinților, în special a mamelor, scade șansele ca acestea să rămână însărcinate. Iar cu cât trece mai mult timp, cu atât devine mai greu să obții o sarcină. Medicul spune însă că, deși multe persoane văd acest lucru ca fiind o alegere suntem la punctul în care nu mai putem vorbi de o decizie personală, ci de una care afectează întreaga țară. De aceea, spune dr. Onofriescu, este foarte important ca autoritățile să sprijine programele de fertilizare in vitro (FIV) pentru cei care au dificultăți în a avea copii. Dacă nu se iau măsuri, pe termen lung, acest lucru poate avea efecte negative asupra economiei și societății.

Lucrurile n-au fost dintotdeauna așa. Statistic vorbind, Moldova era campioană la nivel național în materie de natalitate și de număr de nașteri. În unii ani, situația se păstrează: doar că Moldova rămâne vârf într-o situație generalizată de scădere a natalității în toată țara. Prof.dr. Maria Stamatin, medic primar în Pediatrie și Neonatologie și coordonator al Departamentului Mama și Copilul de la Arcadia, spune că, în trecut, Moldova era cunoscută pentru familiile mari, cu 8-10 copii. Astăzi, medicul pune scăderea natalității pe seama unei serii de factori socio-economici: pur și simplu decizia familiilor de a face copii este una la care ajung mai greu.

„Când am plecat de la Maternitatea «Cuza Vodă» și am lăsat secția în funcțiune, în 2005, am înregistrat cel mai mare număr de nașteri, peste 7.000. De atunci, acest număr a început să scadă treptat. Dacă mă uit la statisticile din 2024, au fost doar 5.142 de nașteri, ceea ce reflectă o scădere generală a natalității în țară”, a declarat prof.dr. Maria Stamatin.