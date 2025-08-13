Naveta spre școlile de elită din Iași sufocă traficul: doar o treime dintre copiii din zona metropolitană învață acasă

Aproape două treimi dintre elevii care locuiesc în zona metropolitană Iași nu învață în localitatea de domiciliu, ci în municipiul Iași sau în localități învecinate. Motivele țin atât de calitatea actului educațional, cât și de părerile părinților, mulți dintre aceștia optând pentru unități despre care au auzit că promovează performanța. În același timp, există și familii care au făcut drumul invers – de la școlile din oraș către cele din comună – și nu regretă alegerea.

Conform datelor Primăriei Municipiului Iași, doar o treime din cei peste 35.000 de elevi din cele 27 de unități administrativ-teritoriale din zona metropolitană (fără municipiul Iași) învață în localitățile de domiciliu. Peste 62% sunt școlarizați în unități din municipiul Iași sau, în mai mică măsură, din alte localități din vecinătate.

„Aceste lucruri au efecte directe și vizibile în timpul vacanțelor asupra traficului rutier în Iași, precum și asupra mobilității elevilor, costurilor suportate de familii și calității vieții acestora”, se arată în comunicatul de presă transmis de municipalitate.

Problema este amplificată de faptul că, în majoritatea comunelor, școlile și grădinițele nu pot găzdui nici jumătate dintre elevii din zonă. Cele mai scăzute procente de cuprindere locală sunt înregistrate în Rediu (14,2%), Bârnova (18,2%) și Prisăcani (19%).

„Nu merită să trezești copilul atât de devreme doar pentru o școală din oraș”

Reporterii „Ziarul de Iași” au stat de vorbă cu mai mulți părinți din zona metropolitană, ai căror copii învață fie la școli din municipiul Iași, fie la unități de învățământ din localitatea de domiciliu, pentru a înțelege motivele din spatele acestor opțiuni.

Unii părinți spun că experiența mutării copiilor din oraș în comuna de domiciliu le-a schimbat radical rutina. De exemplu, o familie din Miroslava a decis să-și mute copilul, din clasa a V-a, de la o școală gimnazială din Iași la unitatea din comună. Printre motive se găsesc numărul mare de elevi din clasă și implicit faptul că era greu pentru copil să țină pasul cu primii doi-trei din clasă, dar și traficul din drumul spre și de la școală. Aceștia sunt de părere că profesorii din localitate sunt dedicați, copilul merge mai încântat la școală, iar infrastructura educațională din Miroslava este acum bine pusă la punct, cu școală, grădiniță și creșă dotate corespunzător.

„Am avut copilul la o școală bună din Iași, dar erau foarte mulți în clasă și nu a reușit să țină pasul. L-am mutat la școala din comună și merge mai încântat. În plus, scăpăm de traficul sufocant – nu mai plecăm la 7 dimineața ca să ajungem la timp”, a povestit un părinte din Miroslava.

O altă familie din Miroslava a decis să își înscrie ambii copii la grădinița și școala din localitate, după ce, inițial, unul dintre aceștia a frecventat unități de învățământ din municipiul Iași. Mutarea a fost motivată de deschiderea unei grădinițe cu program prelungit și a unei școli noi, de existența microbuzului școlar și de evitarea timpului pierdut în trafic. Părinții spun că este mult mai convenabil ca cei mici să învețe aproape de casă și se declară mulțumiți de condițiile din Miroslava.

Alegerea școlilor din Iași: dorința copilului și oportunitățile oferite de oraș

Unii părinți din zona metropolitană aleg să-și înscrie copilul la școală în municipiul Iași din propria dorință a acestuia. Totodată, consideră că orașul oferă condiții mai bune, profesori implicați și un mediu sigur.

„În clasa a V-a a fost dorința lui, iar a IX-a a venit ca o continuitate. Școala în oraș e o alegere care ține mai mult de mentalitate, în speranța unor condiții mai bune, profesori inspirați, anturaj lipsit de pericol. Mi-am dorit școala în municipiul Iași pentru copilul meu, deoarece cred în oportunitățile oferite de orașul Iași. Plus, faptul ca noi am învățat în oraș și acum lucram tot în municipiu. Zona metropolitană nu oferă în acest moment ceea ce urmăresc părinții”, a declarat mama unui elev de liceu.

Tatăl unui elev din Valea Lupului a explicat că a ales școala în municipiul Iași tot din dorința copilului, considerând totodată că școlile mari, de elită, oferă o educație mai serioasă, oportunități și un mediu competitiv. Dar recunoaște că unitatea de învățământ din localitate este în creștere.

„Cred că se face școală mai serioasă la colegiile mari, de elită. Dacă vrei competiție, mergi la competiție, atât timp cât e liber, iar sistemul permite să te duci la orice școală”, a precizat acesta.

Peste 35 de mii de copii în zona metropolitană

Un studiu realizat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară zona metropolitană Iași (ADI ZMI) și Primăria Municipiului Iași arată că numărul elevilor din zonă a crescut cu aproape cinci mii în ultimii patru ani, punând presiune pe infrastructura existentă. În anul 2024, zona metropolitană includea 27 de unități administrativ teritoriale (UAT) (fără Municipiul Iași), care însumau o populație școlară de 35.404 elevi. Saltul de 4.930 de elevi în doar patru ani evidențiază un trend de migrare a populației către zona metropolitană.

„Toate aceste date demonstrează clar un deficit major de infrastructură școlară, în special în comunele cele mai apropiate de Municipiul Iași, care se confruntă cu o urbanizare accelerată și un aflux constant de familii tinere. Pe de altă parte, în lipsa unor investiții majore în infrastructura școlară (școli, grădinițe, creșe, laboratoare, terenuri de sport etc.) din localitățile din zona metropolitană, efectele negative sunt evidente: supraaglomerare, reducerea calității actului educațional și, implicit, accentuarea inegalităților între mediul urban și cel rural/metropolitan”, se mai arată în comunicatul de presă transmis de Primăria Municipiului Iași.

Potrivit informațiilor transmise, la începutul anului 2024, gradul de cuprindere locală – adică proporția elevilor care pot fi școlarizați în localitatea lor de domiciliu – a fost, în majoritatea UAT-urilor, sub 50%.

Situația pe fiecare UAT este următoarea:

Rediu – 14,2%;

Bârnova – 18,2%;

Prisăcani – 19%;

Scânteia – 24,9%;

Aroneanu – 30,1%;

Miroslava – 30,8%;

Costuleni – 31,7%;

Valea Lupului – 33,8%;

Holboca – 35,2%;

Popricani – 36,5%;

Grajduri – 37,1%;

Ciurea – 39,2%;

Voinești – 41,6%;

Comarna – 43,4%;

Ungheni – 44,6%;

Tomești – 46,9%;

Movileni – 48,6%;

Lețcani – 49,7%;

Horlești – 50,5%;

Țuțora – 51,1%;

Țigănași – 55,2%;

Schitu Duca – 56%;

Golăiești – 57,8%;

Dobrovăț – 58,3%;

Mogoșești – 61,2%;

Românești – 67,7%;

Victoria – 72,6%

